全球最先進沉浸式娛樂體驗！拉斯維加斯威尼斯人酒店「MSG Sphere」開幕首秀登場

世界娛樂之都–美國拉斯維加斯，今年誕生最受矚目的巨作–拉斯維加斯威尼斯人酒店「球體館」（MSG Sphere），即將於9/29開幕，被譽為本世紀最傑出、以最新高科技打造的娛樂場館，為觀眾營造完全身臨其境的沉浸式體驗環境，觀眾無需離開座位，就彷佛來到了新世界。首檔球體體驗秀《來自地球的明信片》（Postcard from Earth），由執導過《黑天鵝》、《我的鯨魚老爸》的金獎導演Darren Aronofsky量身打造有史以來最壯美的多媒體之旅，首檔音樂會則邀請到搖滾巨匠U2，呈獻演出其最經典專輯《Achtung Baby》，同時也是U2疫後復出的首場表演，預料盛況空前。

拉斯維加斯威尼斯人酒店「球體館」（MSG Sphere）將開幕，被譽為本世紀最傑出、以最新高科技打造的娛樂場館；圖片／MSG Sphere

《來自地球的明信片》是Sphere 的首個體驗秀；圖片／MSG Sphere

Sphere儼然賭城新地標， 造價23億美元，佔地面積達8.1萬平方公尺，擁有1.76萬個席位，建築外牆面積達5.38萬平方公尺，由120萬個冰球大小LED面板組成，360度巨型球體螢幕「Exosphere」讓賭城夜空更加繽紛璀璨。

《來自地球的明信片》是Sphere 的首個體驗秀，充分利用Sphere的技術能力來創造一個多重感官的故事之旅，以無與倫比的規模、獨特的視角展示地球上生命的壯麗之美。

導演達倫·阿羅諾夫斯基表示，Sphere提供一個絕佳的機會，可以把人們從拉斯維加斯大道上為所有人製造的瘋狂金光閃閃和喧囂中拉出來，讓他們盡可能充分地沉浸在自然世界的奇蹟、敬畏和美麗中。當我們的後代反思我們共同的家園時，《來自地球的明信片》是一場深入未來的科幻之旅。

Sphere採用世界上最先進科技技術打造，讓觀眾身歷其境；圖片／MSG Sphere

Sphere採用地球上解析度最高16K x 16K的 LED 屏幕，環繞觀眾，讓觀眾宛如置身另一個星球，運用多感官4D 技術，增強故事講述體驗，其中包括 10,000 個帶有次聲波觸覺系統的沉浸式座椅，該系統將使用深度振動，讓觀眾可以感受到例如雷聲隆隆或摩托車轟鳴，球體還利用環境影響來喚醒感官，包括溫度變化、涼爽微風的感覺，或熟悉的氣味，讓觀眾產生身臨其境的感覺。

搖滾巨匠U2將在Sphere進行疫後首場復出表演；圖片／MSG Sphere

同時，Sphere也利用世界上最先進的音樂會音頻系統，提供水晶般清晰的音頻，無論活動規模或類型如何，該系統將利用多種技術，使得音頻能夠保持一致的音量定向到特定位置，該系統也允許同時傳送多種形式的內容，這意味著兩個人坐在一起、不同的座位區域可以聽到完全不同的東西，例如不同的語言或樂器，擴大了定制的聆聽體驗的可能性。

U2在Sphere首場音樂會呈獻演出其最經典專輯《Achtung Baby》；圖片／MSG Sphere

Sphere《來自地球的明信片》將自10月開始演出，體驗秀為60分鐘，票價為49元～199元美金，除了個人售票可透過官網預訂，也提供團體預約售票，為團體量身打造專屬行程與活動，以及提供VIP套房接待室；Sphere 首場U2音樂會，將自9/29開幕日開始演出。

MSG Sphere官網：www.thespherevegas.com

===================撰文／方雯玲

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