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毒販上銬偵訊自白無效判無罪 基層警炸鍋：跟神一樣的心證

加拿大秋色魅力！ 紅葉與多彩體驗的完美交織

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秋季楓紅美不勝收，圖為加拿大東部海洋三省之一的愛德華王子島（Prince Edward Island）。　圖：Tourism PEI／提供
秋季楓紅美不勝收，圖為加拿大東部海洋三省之一的愛德華王子島（Prince Edward Island）。　圖：Tourism PEI／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】當秋天來臨時，整個加拿大逐漸變得寧靜而神秘，大自然開始為人們呈現一場絢爛的秋日盛宴。遊客以此開啟一段賞楓之旅，看樹木披上一層層金色斗篷，體驗無與倫比的視覺享受，加拿大的秋天，有著無窮無盡的精彩，等待著每一位旅行者發掘和享受。

▲體驗加拿大秋日楓況的「洛磯山之光」火車之旅。　圖：Travel Alberta／提供
▲體驗加拿大秋日楓況的「洛磯山之光」火車之旅。　圖：Travel Alberta／提供

翻越山嶺　乘火車看彩毯交織的壯闊

一到秋天，整個加拿大都會籠罩在楓葉海洋之下，當豐富的楓樹品種和廣闊大地上的多樣氣候相碰撞，大自然便會為旅行者奉上一份精心炮製的視聽表演。當人們悠閒漫步楓樹林中，聆聽腳步踏過落葉後的沙沙聲響，觀賞微風吹過後楓葉飄落的軌跡，將不難發現，在多彩的加拿大，自然之美如此令人陶醉。 俯瞰楓林更是賞楓季的一大樂趣，登上高處後美景將盡收眼底。從安大略省東部的京士頓、羅克波特或加納諾克出發，就可以乘船前往千島群島（Thousand Islands）。這是一個風景優美的群島，每到秋天，迷人的秋色便會照亮聖羅倫斯河的兩岸和島嶼海岸，攀上千島塔，更可從高處俯瞰楓林美景，在400英呎高的視野享受令人陶醉的島嶼秋色。

▲「洛磯山之光」火車之旅的「雙層金葉」車廂，可以透過玻璃圓頂觀賞滿山遍野的楓紅。　圖：Rocky Mountaineer and Noel Hendrickson／提供
▲「洛磯山之光」火車之旅的「雙層金葉」車廂，可以透過玻璃圓頂觀賞滿山遍野的楓紅。　圖：Rocky Mountaineer and Noel Hendrickson／提供

火車旅行也是在加拿大賞楓季值得一試的體驗，洛磯山之光（Rocky Mountaineer）便是一個不錯的選擇。火車共有6條不同的行程，涵蓋了溫哥華、班夫、路易斯湖、傑士伯、惠斯勒等地區，在翻越洶湧河流、高聳山脈的旅程中，不僅能欣賞到秀麗的自然風光，還能體驗到精緻奢華的服務。火車上提供早餐、午餐，食材都來自當地新鮮的魚、肉和蔬菜，在其中的「雙層金葉（GoldLeaf）」車廂裡，可以透過玻璃圓頂，全景觀賞楓紅視野。

楓林之旅　健行、遊湖賞瑰麗畫卷

▲阿岡昆省立公園是加拿大極為知名的賞楓景點。　圖：Destination Canada ∕ Kevin Arnold／提供
▲阿岡昆省立公園是加拿大極為知名的賞楓景點。　圖：Destination Canada ∕ Kevin Arnold／提供

如果想近距離體驗楓林的奇妙魅力，位於安大略省東南部的阿岡昆省立公園（Algonquin Provincial Park），是自駕遊的好選擇。從多倫多出發，行駛3小時便可到達阿岡昆省立公園，順著公園的指示牌進入，自西向東便可沿著60號公路隨意遊玩，也可以划獨木舟、健行。

在9月中旬至10月初前往公園，可以觀察到糖楓和紅楓的顏色變化，屬於秋天的橙紅色將覆蓋整座山丘；10月初至10月中旬則是公園的「金色安可（Golden Encore）」時段，將看到黃橙色的白楊樹、白樺樹，以及糖楓樹下轉變為橙色的林下植物，60號公路的東部和公園的東側是觀賞秋色的最佳地點；等時間來到10月中旬至下旬，公園裡的塔瑪拉克樹（Tamarack）呈現了黃色海洋的璀璨，雲杉沼澤木棧道、米茲湖小徑（Mizzy Lake Trail）或奧佩恩戈路（Opeongo Road）沿路都能找尋到塔瑪拉克的身影。

在亞伯達省，秋季的傑士伯國家公園（Jasper National Park）能給予遊客更多彩的體驗。這座公園的面積超過10,000平方公里，是加拿大洛磯山脈最大的國家公園。遊客可以循著熱門路線徒步，如傑士伯探索小徑和五湖流域，或呼吸著清新空氣，騎上山地自行車探索更多地方，當漫步在森林中或冰川澆灌的綠松石湖畔，就可以看到顏色多變的樹葉，而傑士伯是全球第二大的暗夜星空保護區，在光污染最小的地方觀賞滿天星斗，相當浪漫。

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國家公園 加拿大 賞楓

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