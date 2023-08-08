美國購物需知 美國可以退稅嗎？退稅、免稅一次看

美國可以退稅嗎？大家對在美國購物的印象是沒有退稅，其實，美國有三個州可以退稅：德州、路易斯安那州、華盛頓州，不過華盛頓州限制必須為美國、加拿大住民，所以可提供國外遊客退稅的僅兩州，其中又以德州退稅最為便利，退稅規模機制完善，在美國怎麼樣可以退稅？又如何免稅？購物需注意哪些重點，一次告訴你！

德州是美國退稅制度最完善便利的一州，圖為德州購物中心；圖片／欣傳媒

在德州怎樣可以辦理退稅？

在德州，國外旅客到美國喜歡購買的i phone手機、iPad、iWatch電子類產品、化妝品、品牌服飾、精品包包等都可以退稅。目前參與退稅（TaxFree Shopping）的商家達250家。

德州退稅的條件是持外國護照者，在離開美國前30天內在德州當地購買的物品可以退稅。規定在單家商店或購物中心內所消費稅額超過12美金才可退稅，德州稅率為8.25%，因此購買物品金額至少要超過146美金才可以退稅。

圖為德州購物中心；圖片／欣傳媒

在德州如何辦理退稅？

在德州退稅時需備齊購買商品（未使用）、收據、護照、I-94 /入境申報單/ ESTA/簽證/IFE、離境航班訊息。可透過以現金、支票或PayPal退稅，Cash退還稅金上限為250美金，當天結算，退回稅金50%；Papal、Check沒有退還上限，退回稅金65%，約90-120天才能收到退款，德州當局建議旅客，多選用Cash退還稅金，省時又便利，寄支票遺失風險高，利用信用卡退稅金，容易因為跨區系統問題產生糾紛，同時費時費工。

目前全德州有12個退稅點，休士頓有5個點，包括休士頓機場、德州最大購物中心Galleria Houston，須留意的是，全德州各市鎮各自有其稅率，不管在哪裡辦理現金退稅，皆以購買商品發票上載明的稅率計算。

蒙大拿州是美國免稅的一州；圖片／蒙大拿州提供

美國有哪些免稅州？

美國目前有五個免稅州：阿拉斯加州(Alaska)、德拉瓦州(Delaware)、蒙大拿州(Montana)、新罕布夏州(New Hampshire)、俄勒岡州(Oregon)。

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美國購物需知只要掌握這些重點！

除此之外，美國每逢折扣季，商品價格也是低到讓人失心瘋，不妨把握折扣期，不過購物時仍要注意一些當地消費文化，例如商店都是不二價(折扣季之外)、廣為風行的debit卡。

■挑對折扣期，買得最開懷

6月及1月是主要的折扣期，折扣數為5∼7折左右，越接近折扣季末折扣下得越多，讓你以3折的價錢買到行李裝不下。另外假日、節慶期間也會有折扣活動，如2月情人節、3月復活節、5月母親節、6月父親節、7月國慶日、9月勞工節、11月感恩節、12月聖誕節等。美國商店的折扣給得非常阿莎力，通常直接就下到7折(30% off)，即使已經是特價的商品，也照樣特價再7折。

■美國基本上沒有退稅制度

以紐約市來說，消費稅率為8.875%，商品的標價均為未稅價，而且沒有退稅的制度。藥品、維他命、部分食品類及部分售價低於US$110.00的衣物類是免消費稅的。若不清楚要購買的物品是否免稅，最好先詢問店裡的服務人員。

■不二價，小心殺價被白眼

商店都是不二價，不能殺價，若非折扣期不妨親切地詢問店家是否有促銷活動或折扣，說不定可以要到不錯的優惠價格喔！地攤則視情況而定，通常買越多越便宜，也較容易談價。

■付費方式

一般商店、超市、百貨公司均接受信用卡付費，小雜貨店等則以現金付費為佳，不過部分地攤也開始有信用卡的服務喔！使用信用卡時，店員都會問要刷「debit（類似金融卡直接從帳戶扣款）or credit（信用卡）」，遊客回答「credit」就可以了。另外，現金以10或20美元面額最為流通，許多商店不收面額100的現金，結匯、結帳時請多注意。

■退換貨制度

只要你買的物品保持完整(物品已拆封或使用過也可退換，每家店的退換貨期限不同，要特別注意問清楚規定)，並持有購買時的收據，商店大都可接受退換貨，退換貨的方式大略有：「Refund」——即全額退費，現金付費退現金、信用卡付費則退至信用卡帳戶裡。「Store Credit」——即退給你相同金額的消費額，商店會給你一張Store Credit的證明收據，只能在同一家商店使用。「Exchange Only」——即只能換貨，不會退給你現金或退費到信用卡帳戶裡。

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