洛杉磯傳奇酒店．瑪麗蓮夢露最愛 以藝術為亮點、雕塑創作融入花園中

洛杉磯的傳奇酒店–貝艾爾酒店（Hotel Bel-Air）近日舉辦著名藝術家羅根．格雷戈里（Rogan Gregory）的獨家展覽，並將其一系列雕塑作品融入花園中，成就名符其實的雕塑花園，貝艾爾酒店在50年代曾輝煌一時，受到許多名流的歡迎，包括好萊塢明星葛莉絲．凱莉、瑪麗蓮．夢露和奧黛麗．赫本等均曾下榻，2008年多切斯特精選酒店集團（Dorchester Collection）將其收購，改裝為融合復古氣息與現代優雅風格酒店，重新開業。

洛杉磯的傳奇酒店–貝艾爾酒店近日舉辦著名藝術家羅根．格雷戈里的獨家展覽；圖片／Dorchester Collection

羅根．格雷戈里的作品反映了他對抽象形式、地質學、生態系統以及人類對自然影響的興趣，他的作品模仿了生命中反覆出現的發展過程，通過對線條和比例的思考，來實現不協調的平衡和不對稱的和諧，他將石頭、青銅、木材與大家不太熟悉的材料搭配起來，發展他獨特的美學。

著名藝術家羅根．格雷戈里的雕塑融入酒店標誌的天鵝池；圖片／Dorchester Collection

這次展覽共展出三件作品，其中《維納斯I》和《維納斯II》是Rogan Gregory正在創造的「孕育」系列（Fertility Form series）雕塑作品的一部分，藝術家用雕塑語言詮釋了生命的周期與進程。這兩件雕塑作品均參照了維納斯的傳統形象，共同構成了Rogan Gregory正在進行的傳奇系列作品，即對生命週期的詮釋。同時，作品透過機械化形式，從寫意與寫實的不同層面借鑒了人體生物學知識。最後一件作品《粉紅人面獅身像》是他將功能性融入雕塑的絕佳案例，而這件作品也像《維納斯I》和《維納斯II》一樣，採用了雕刻圖騰的古老技藝。藝術家將自身獨特的有機體說與抽象論視角運用到古老傳統雕塑形象的延續中，選材粉紅色的金彩大理石、石英石和沈積岩，塑造神話中的人面獅身像。

著名藝術家羅根．格雷戈里的雕塑融入酒店花園；圖片／Dorchester Collection

貝艾爾酒店的雕塑花園是一個充滿藝術氣息的天堂，結合酒店現有的鬱鬱蔥蔥綠地景觀，為賓客呈現自然與創意和諧交融的美景。青翠的花園與湖中優雅的天鵝，營造出標誌性的天鵝湖景緻，也為羅根．格雷戈里雕塑作品提供了完美的背景。

傳奇攝影師和電影製片人諾曼．西夫的作品，展示在酒店酒廊的牆壁上；圖片／擷取自Dorchester Collection官網

這次展覽由酒店藝術策展人James Hedges精心策劃，免費向公眾開放，即日起至9月30日。酒店同時進行的展覽還有傳奇攝影師和電影製片人諾曼．西夫 （Norman Seeff）的作品，其酒廊的牆壁上佈滿了諾曼．西夫創作的標誌性黑白圖像，為空間增添了引人注目的維度和充滿活力的能量，這些令人驚嘆的照片是 20 世紀 80 年代獨家拍攝的成果，包括捕捉到了雪兒（Cher）、蒂娜·特納（Tina Turner）等藝術家毫無防備的時刻，每幅圖像都很有故事。

以摩納哥王妃葛莉絲．凱莉為靈感的Grace Kelly Suite，盡顯典雅浪漫；圖片／Dorchester Collection

貝艾爾酒店的每間客房和套房均精心打造設計，大多數都直接通向花園，想要朝聖的話，可選擇住宿Singature Suite，包括瑪麗蓮夢露喜愛的Chalon Suite，以摩納哥王妃葛莉絲．凱莉為靈感的Grace Kelly Suite，盡顯典雅浪漫。更多資訊請查詢官網：dorchestercollection.com。

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撰文／方雯玲

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