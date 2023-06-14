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睽違4年華麗變身！ CNN曝「美國思樂冰」新設計：大「S」看起來更沁涼

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝IG@slurpee
圖／翻攝IG@slurpee

7-Eleven的標誌冰沙飲品「思樂冰(Slurpee)」是許多七八年級生的兒時回憶，近幾年機台逐漸消失後，讓台灣消費者都敲碗希望經典思樂冰冰沙能夠回歸。而美國思樂冰其實一直都存在，近日7-Eleven更宣布推出改頭換面的思樂冰，成為四年來的第一次重新設計思樂冰杯身新外觀，將會看起來更沁涼。

圖／翻攝YT@7-Eleven Inc
圖／翻攝YT@7-Eleven Inc

根據《CNN》、《今日美國》報導，美國7-11計畫重新設計「思樂冰」，不過並非改變口味，而是調整杯子造型與商標，從美東時間12日起，杯裝外觀上將會以「古怪的顏色」作設計，同時散發出不拘泥的氛圍，而杯身將帶有類似沁涼飲料漩渦的巨大「S」符號和新的Slurpee商標Logo。

圖／翻攝IG@slurpee
圖／翻攝IG@slurpee

此次是睽違4年，美國7-Eleven決定重新設計思樂冰的杯身，報導更指出，推出的思樂冰共有3種口味，分別是可口可樂、櫻桃和藍莓，同時杯子以簡單的字樣配上螢光系的色調，凸顯美式簡約的設計風格，加入漩渦狀的「大S」符號和新的商標，看起來更沁涼。同時，發言人雖未透露「思樂冰」銷售額，不過表示近年已售出超過7千萬杯。

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美國 思樂冰

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