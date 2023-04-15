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太夢幻！美國「沙漠露營酒店」以3D打印技術+沙漠.星象.水療為概念 預計2025開幕

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圖片提供／ICON, BIG for El Cosmico
圖片提供／ICON, BIG for El Cosmico

以3D打印位於美國德克薩州馬爾法沙漠中的沙漠露營酒店「El Cosmico」，預計於2025開幕；圖片提供／ICON, BIG for El Cosmico

夜晚時沙漠的寂靜、壯麗的宇宙星空，若加上一間具水療設施的露營酒店，是否太過夢幻！丹麥建築師事務所Bjarke Ingels Group（BIG）正受委託即將在美國德克薩州馬爾法沙漠中，以3D技術打造一處佔地62英畝的沙漠露營酒店「El Cosmico」，該項目預計於2024年動工！

沙漠露營酒店「El Cosmico」；圖片提供／ICON, BIG for El Cosmico

這項目也將與大規模3D列印領導廠商ICON合作，以先進技術和3D列印元素打造出圓頂、拱頂和抛物線形式的酒店樣態，整體將呈現出以沙漠、星象、水療為概念意象的量體外型並帶些微微神秘感。酒店中也將配置客房和新的餐旅服務，也包括游泳池、水療中心和共享公共設施。

沙漠露營酒店「El Cosmico」；圖片提供／ICON, BIG for El Cosmico

在ICON技術呈現下的柔和形狀和曲面，形成有機形狀的結構和圓頂，也表現出ICON持續探索藝術、自然和餐旅之間相聯關係，也努力在馬爾法地區提供以3D列印可負擔得起的住宿，以滿足該鎮不斷增長的旅遊需求。

建築圓形幾何外型及色調與當地沙漠風情的色調融為一體，以弧形牆包覆著床區呈現出如半洞穴般的原始感。酒店提供了二房、三房及四房的住房選擇，並在3D列印打造的游泳池、水療中心及公共設施規劃下，將大自然與高級奢華般旅遊做了最佳結合。

沙漠露營酒店「El Cosmico」；圖片提供／ICON, BIG for El Cosmico

ICON的聯合創始人兼首席執行長Jason Ballard表示，以3D列印所實現的獨特建築風格，現在才剛剛起步，ICON很樂意將這技術與到創意師們合作，看看能創造出哪些的可能性。

一直以來El Cosmico是相當受到歡迎的豪華露營地，而擴建後的El Cosmico不僅會提供更多元的服務，亦希望能在這項目合作後能以3D打印出更經濟的住宿房，並向當地居民開放酒店培訓計畫，以跟上該鎮不斷增長的旅遊需求。

沙漠露營酒店「El Cosmico」；圖片提供／ICON, BIG for El Cosmico

=========＝編　 輯／蘇琨峰

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酒店 豪華露營 美國

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