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太傻眼！ 買2杯星巴克咖啡被誤收「13萬元小費」 美國男被迫取消泰國行

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
星巴克。美聯社
星巴克。美聯社

來自美國奧克拉荷馬州一位男士奧台爾(Jesse O'Dell)，日前在星巴克以信用卡付款購買了2杯飲料，共花費11.83美元(約新台幣357元)，沒想到竟被收取4444.44美元(約新台幣13.4萬元)，讓奧台爾相當傻眼，為此不得不取消原定回妻子娘家泰國旅遊的行程。

《NBC》報導，奧台爾1/7在星巴克購買特大杯美式和加了1份濃縮咖啡的特大杯焦糖星冰樂，當時他選擇按下「不付小費」的選項並以信用卡付款，但2天後妻子於購物時刷卡不過，他才知道自己被星巴克收了一筆巨大的小費款項。

圖／星巴克
圖／星巴克

奧台爾聯絡星巴克希望能退回小費，卻被告知這是合法收費沒法退回，經過和好幾名主管溝通後，星巴克這才同意寄送支票。不過，星巴克退款支票遲遲沒有寄達，讓他不得不取消原定回妻子娘家泰國旅遊的打算，最終，支票被退回後等了大約一個月才正式取回他的錢。奧台爾表示，當有好幾千美元尚未寄回時，他們完全沒有心情出國。

由於不確定自己是否能拿回錢，同時也想知道怎麼會出現小費，奧台爾在等待的過程中報了警，警方展開調查後，認為小費可能是機器錯誤或意外添加的，當天工作的星巴克職員沒有任何詐欺跡象。星巴克發言人於2/10對此回應表示，此事件已經解決了，於2/6顧客已將支票兌現取回。不過，奧台爾事後透露自己和妻子已戒掉每週去好幾次星巴克的消費習慣，改成自己泡咖啡。

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