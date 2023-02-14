豪華露營新型態～今年4月12個「蛋形吊艙」改變你對露營的想像！

位於華盛頓喀斯喀特山脈的豪華露營區「Oculis Lodge」；圖片提供／Oculis Lodge

豪華露營（Glamping）正夯！在華盛頓的喀斯喀特山脈的「Oculis Lodge」以12個如蛋形的吊艙摸擬帳蓬露營，更在巨大的觀星天窗、私人桑拿浴室和按摩浴缸的加持下，讓這處山間豪華露營區再次改寫了豪華露營的體驗極限！

「Oculis Lodge」的設計模仿雞蛋，足夠的空間設計下讓每個蛋形帳蓬可容納六位旅客。每處30 x 15英尺的活動範圍內提供了一系列豪華設施，包括了有著火爐的庭院、室外按摩浴缸和私人桑拿浴室，該露營地位於一處原始的森林中，尚未落成前就已吸引了想要身臨原始山林露營體驗的露營者。

「Oculis Lodge」；圖片提供／Oculis Lodge

Oculus在拉丁語中意為「眼睛」，而在建築指的是具有橢圓形或圓形開口的窗戶或形狀，這也意味著每個蛋形帳蓬頂部都會有一個15英尺高的天窗，白天可引進日光照亮整個空間，晚上便成了絕佳的觀星窗，Oculus這名字也提醒著旅客這處圓頂形小屋的設計概念。在特別的設計下，室內加熱和冷卻所需設的能量也減少了50%，並號稱據這豪華露營區只使用再生混凝土、再生木材和再生材料來建造蛋形帳蓬，相當環保的設計理念。

「Oculis Lodge」；圖片提供／Oculis Lodge

進入蛋形帳蓬的落地玻璃門拱形入口後，便是以大地色調色系的溫暖舒適住宿環境，除了一樓臥室中的一張特大號雙人床外，在二樓的閣樓另外還有兩張大床可容納四人住宿。在中性的大地色調下整個空間都帶有漂亮的木質裝飾，設備齊全的廚房就位於餐桌前，餐桌兼作一個島區。往下走便是下沉式的起居室，玻璃咖啡桌周圍設有豪華的圓形座椅，而公共空間就直接位於巨型天窗下方，可一同欣賞夜空蒼穹的壯麗景色。

「Oculis Lodge」；圖片提供／Oculis Lodge

對於喜歡觀星的旅客，客房內還配備了望遠鏡，更可一覽銀河之美及獵戶座星帶。而帳蓬外庭院配置的加熱平台、專用瑜伽及健身空間等，或在六人的按摩浴缸中或是私人桑拿浴室中休息，感受被大自然包圍的寧靜感。露營當然要來些野外活動，除了「Oculis Lodge」周圍環繞的壯麗山脈及森林非常適合健行及野外探索外，附近的貝克山也可安排享受一系列戶外活動，包括了漂流、橡皮划艇、滑雪、單板滑雪和雪橇等活動。

「Oculis Lodge」；圖片提供／Oculis Lodge

「Oculis Lodge」位於華盛頓的喀斯喀特山脈的Glacier小山城內，預計於2023年4月開放營運，價格預期從一晚359美元到最多七晚1907美元不等。在近期開始的豪華露營風潮下，「Oculis Lodge」室內外一同規劃的露營體驗想必又是一處將被預購秒殺的野外露營區。

「Oculis Lodge」；圖片提供／Oculis Lodge

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編輯／蘇琨峰

欣傳媒