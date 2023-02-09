四季酒店相中墨西哥　落地第一間豪華露營渡假村

四季酒店於墨西哥第一間豪華露營渡假村「Naviva resort」；圖片提供／Naviva resort

一場全球疫情帶來不少生活上的改變，倒也讓人們開始重視往戶外大自然區的遊玩方式，露營當然就是最適合的旅遊方式之一。澳洲自去年起也開始積極推廣豪華露營（Glamping）的旅遊風潮，而國際著名的酒店集團四季酒店（Four Seasons Hotels and Resorts）也相中墨西哥的旅遊魅力，開創了該集團在墨西哥蓬塔米塔（Naviva）森林中的第一間豪華露營渡假村「Naviva resort」。

「Naviva resort」；圖片提供／Naviva resort

這豪華露營渡假村為四季酒店在美洲首間僅限成人入住的帳篷營地渡假村，不僅彷彿就住在森林裡，在地勢的優勢上甚至可俯瞰太平洋，且渡假村離巴亞爾塔港機場僅45分鐘路程，對國際旅客而言相當方便。渡假村共規劃了15個豪華帳篷，不論在陽台區或是浴室，幾乎被樹林近距離地所包圍，讓客人感到與大自然融為一體的住宿體驗。

「Naviva resort」；圖片提供／Naviva resort

渡假村經理羅尼·費爾南德斯（Ronny Fernández）表示：「這豪華露營渡假村就位於懸崖邊的森林中，呈現出一種與世隔絕的寧靜感，卻又擁有離美國很短的飛行距離優勢，而原始的自然環境更能吸引與鼓勵旅客來趟具冒險性卻又舒適的豪華露營住宿旅程。」

「Naviva resort」；圖片提供／Naviva resort

雖然不是一般的帳蓬式露營方式，但仍以開放式露天獨立帳篷設計，使室內外空間自然地串連，住宿空間與自然環境融為一體，也讓建築本身的風采降到最低以突顯出酒店周圍的森林，每個帳篷都有一個客廳和獨立的臥室，並可通往私人小型游泳池以、私人露台區和室外淋浴區。

「Naviva resort」；圖片提供／Naviva resort

「Naviva resort」；圖片提供／Naviva resort

除了住宿體驗外，渡假村也提供了各種體驗服務，像是從墨西哥咖啡品嚐到由認證導遊帶領的日落美景，以及包括隱藏在森林中的兩個水療艙、一個傳統的墨西哥 temazcal 汗水小屋、一個室外健身房和一個575英尺長的私人海灘來練習瑜伽或參加冥想課程等一系列的活動。

「Naviva resort」；圖片提供／Naviva resort

在美食方面，渡假村中的Copal餐廳提供了早餐、午餐和晚餐等全包式服務供客人享用，而如果想要更私人的活動，也可以選擇在海灘上野餐，或者在泳池邊享用小點心和雞尾酒。除了傳統的露營方式，有機會不妨也試試像是蓬塔米塔豪華露營渡假村的豪華露營方式，體驗一次更獨特的露營！

Copal餐廳；圖片提供／Naviva resort

「Naviva resort」；圖片提供／Naviva resort

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編輯／蘇琨峰

欣傳媒