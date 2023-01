和企鵝賽跑、坐潛水艇　美國人氣海生館比樂園更好玩！

探索海下奇觀 / 來源: Monterey Bay Aquarium 圖文/Pei

一家人出國玩,安全又能親近大自然奇景的水族館非常適合,美國高人氣海底世界就在這裡。

美國熱門海生館 探險、遊戲、約會都適合

大家知道珊瑚其實是動物,不是海底植物嗎?

目不暇給的海洋世界 / 來源: New England Aquarium 歡迎來到海洋王國,美國大型海生館3D, 4D體驗和稀有生物、可愛海底寶寶,或明或暗的空間裡突然出現的驚喜,會讓每個人玩得超開心,也比主題樂園更真實、安全。最近如果剛好看完《阿凡達》,親近海洋應該還會特別有感覺。

動物小baby非常可愛 / 來源: New England Aquarium 目不暇給的海洋世界 / 來源: New England Aquarium 美國物產豐富,海生館也很受當地人歡迎,到了各大城市逛街購物外,走進館內無論是探險兼避寒、解暑都非常適合。例如波士頓的New England Aquarium就開放大家親自摸摸海洋生物,甚至親近小鯊魚都有可能!

這可是充滿學術青春氣息的波士頓知名景點,裡面養著上千種海洋動物,從非洲企鵝、淡水魚類到深海鮭魚都可以見得到──聞名世界的「波士頓」龍蝦這裡也有,在超大魚缸周圍欣賞魚兒優游,心情也會變得很好。

美國評價最高!加州海生館壯觀奇景藏驚喜

海豚對我也很好奇 / 來源: pixabay 靠海的加州不僅風光宜人,對台北直飛抵達的台灣人來說也比較熟悉;Monterey Bay Aquarium就很適合參觀,各種稀有鯨鯊、高達3層樓的壯觀海藻森林和巨型太平洋章魚……都是主打,深海世界在這裡熱鬧發展,聽不完的有趣故事和餵食可愛動物的體驗,都能讓人流連忘返。

最受歡迎的是七彩水母展,還有線上的觀賞直播,訪客們到家還可以繼續回味!

海生館氣氛絕佳 / 來源: Aquarium of the Pacific 另外一個偌大的海生館Aquarium of the Pacific 也在加州,它也是難家都最大的海生館,孩子們甚至可以「養鯊魚」、餵可愛動物喝果汁,一定會是一輩子難忘的經歷。

館內也有許多海洋科技、影視、藝術展出,讓大家全方位體驗神奇有趣的海底世界,還能體會生活在海裡當隻小魚的感受,是不是很好玩呢?

在芝加哥 到南極北極追企鵝

永遠都有豐富節目的芝加哥不能錯過。市內最大的海生館Shedd Aquarium「居民」類型也非常多元,有兩棲類、甲殼類、爬蟲類動物和海豚、變色魚等3萬2千多種海洋生物一起生活,也就是說,每天來都看不完!

生日快樂 小鵝 / 來源: montereybayaquarium 館內的水母、海豚和南北極企鵝最高人氣,專為孩子打造的遊戲區,提供小朋友們和企鵝一起賽跑、坐進小潛水艇「被魚看」的好玩體驗,興奮感會持續超級久。

世上最大?喬治亞海生館開放住宿

傻傻萌萌歡度佳節 / 來源: GeorgiaAquarium 喬治亞海生館是諾亞方舟造型 / 來源: wikipedia 水族館這麼好玩,白天看3D, 4D電影、和超過500種可愛生物互動還不夠,晚上就住附近吧!喬治亞水族館(Georgia Aquarium)造型是諾亞方舟的樣子,非常特別,連住宿一起訂,還有無限入場優惠喔!

無論大家想去哪裡玩,出門也謹慎防疫並備齊清潔用品,才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康!

