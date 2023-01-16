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和企鵝賽跑、坐潛水艇　美國人氣海生館比樂園更好玩！

聯合新聞網／ MilliUN Miles
/ 來源：wikipedia、New England Aquarium、Monterey Bay Aquarium
/ 來源：wikipedia、New England Aquarium、Monterey Bay Aquarium

探索海下奇觀 / 來源： Monterey Bay Aquarium　
探索海下奇觀 / 來源： Monterey Bay Aquarium　
圖文/Pei

一家人出國玩，安全又能親近大自然奇景的水族館非常適合，美國高人氣海底世界就在這裡。

美國熱門海生館　探險、遊戲、約會都適合

大家知道珊瑚其實是動物，不是海底植物嗎？

目不暇給的海洋世界 / 來源： New England Aquarium
目不暇給的海洋世界 / 來源： New England Aquarium
歡迎來到海洋王國，美國大型海生館3D, 4D體驗和稀有生物、可愛海底寶寶，或明或暗的空間裡突然出現的驚喜，會讓每個人玩得超開心，也比主題樂園更真實、安全。最近如果剛好看完《阿凡達》，親近海洋應該還會特別有感覺。

動物小baby非常可愛 / 來源： New England Aquarium　
動物小baby非常可愛 / 來源： New England Aquarium　
目不暇給的海洋世界 / 來源： New England Aquarium
目不暇給的海洋世界 / 來源： New England Aquarium
美國物產豐富，海生館也很受當地人歡迎，到了各大城市逛街購物外，走進館內無論是探險兼避寒、解暑都非常適合。例如波士頓的New England Aquarium就開放大家親自摸摸海洋生物，甚至親近小鯊魚都有可能！

這可是充滿學術青春氣息的波士頓知名景點，裡面養著上千種海洋動物，從非洲企鵝、淡水魚類到深海鮭魚都可以見得到──聞名世界的「波士頓」龍蝦這裡也有，在超大魚缸周圍欣賞魚兒優游，心情也會變得很好。　

美國評價最高！加州海生館壯觀奇景藏驚喜

海豚對我也很好奇 / 來源： pixabay
海豚對我也很好奇 / 來源： pixabay
靠海的加州不僅風光宜人，對台北直飛抵達的台灣人來說也比較熟悉；Monterey Bay Aquarium就很適合參觀，各種稀有鯨鯊、高達3層樓的壯觀海藻森林和巨型太平洋章魚……都是主打，深海世界在這裡熱鬧發展，聽不完的有趣故事和餵食可愛動物的體驗，都能讓人流連忘返。

最受歡迎的是七彩水母展，還有線上的觀賞直播，訪客們到家還可以繼續回味！

海生館氣氛絕佳 / 來源： Aquarium of the Pacific
海生館氣氛絕佳 / 來源： Aquarium of the Pacific
另外一個偌大的海生館Aquarium of the Pacific 也在加州，它也是難家都最大的海生館，孩子們甚至可以「養鯊魚」、餵可愛動物喝果汁，一定會是一輩子難忘的經歷。

館內也有許多海洋科技、影視、藝術展出，讓大家全方位體驗神奇有趣的海底世界，還能體會生活在海裡當隻小魚的感受，是不是很好玩呢？

在芝加哥　到南極北極追企鵝

永遠都有豐富節目的芝加哥不能錯過。市內最大的海生館Shedd Aquarium「居民」類型也非常多元，有兩棲類、甲殼類、爬蟲類動物和海豚、變色魚等3萬2千多種海洋生物一起生活，也就是說，每天來都看不完！

生日快樂 小鵝 / 來源： montereybayaquarium
生日快樂 小鵝 / 來源： montereybayaquarium
館內的水母、海豚和南北極企鵝最高人氣，專為孩子打造的遊戲區，提供小朋友們和企鵝一起賽跑、坐進小潛水艇「被魚看」的好玩體驗，興奮感會持續超級久。　

世上最大？喬治亞海生館開放住宿

傻傻萌萌歡度佳節 　/ 來源： GeorgiaAquarium
傻傻萌萌歡度佳節 　/ 來源： GeorgiaAquarium
喬治亞海生館是諾亞方舟造型 / 來源： wikipedia 　
喬治亞海生館是諾亞方舟造型 / 來源： wikipedia 　
水族館這麼好玩，白天看3D, 4D電影、和超過500種可愛生物互動還不夠，晚上就住附近吧！喬治亞水族館(Georgia Aquarium)造型是諾亞方舟的樣子，非常特別，連住宿一起訂，還有無限入場優惠喔！　

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

「全球最美洗手間」賞海景第一排！旅途中看仙境　還有鯊魚和企鵝陪　

準備出國旅行？折扣機票、航班準點率不可不知　

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美國 水族館 北極

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