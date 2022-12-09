一次只接待12人！ 揭開迪士尼隱藏版「21 Royal」私人會所面紗 超奢華魔法餐體驗

你想要吃到迪士尼樂園的豪華魔法餐嗎？老少咸宜、歡樂的美國加州迪士尼樂園裡，座落著隱藏版的VIP招待所「21 Royal」，前身是創辦人華特迪士尼夫婦的私人公寓，由知名的米其林星級主廚設計無菜單料理，這裡一次只接待12人，而且每天只招待一組，非常難預約，是有錢也不見得吃得到的魔法餐！

美國加州迪士尼樂園裡VIP招待所「21 Royal」，前身是創辦人華特迪士尼夫婦的私人公寓，一次只接待12人，是有錢也不見得吃得到的魔法餐；圖片／©2022 Disney

現在雄獅旅遊攜手私人旅遊俱樂部 Le Orano合作，推出加州迪士尼樂園「2023年VIP雙樂園皇家套票」，限定明年寒假、春節期間入園（1/31～2/10），套票包含一日雙樂園門票（門票包含Genie+快速通關）、21 Royal 私人招待會所導覽及晚宴、迪士尼樂園園區 VIP 導覽，最低報名人數 2人，每團需滿 8 人以上成團。

「21 Royal」私人招待會所全室以19 世紀新奧爾良流行的帝國風格打造；圖片／©2022 Disney

私人旅遊俱樂部Le Orano 執行長高睿騰表示，這套迪士尼頂級套裝，舉辦晚宴的21 Royal私人會所，原設定僅招待華特迪士尼集團重要的貴賓，包含政商名流、國際巨星等，也是全迪士尼可以飲酒的稀有之處。

「21 Royal」豪華饗宴以鍍金餐具、水晶杯等招待；圖片／©2022 Disney

「21 Royal」私人招待會所隱藏在加勒比海盜園區的新奧爾良廣場皇家街，占地2,200平方呎的夢想套房（Dream Suite）內，全室以19 世紀新奧爾良流行的帝國風格裝飾，賓客將在鋪著白色亞麻布、鮮花、鍍金餐具和水晶杯的餐桌上享用豪華饗宴。

「21 Royal」魔法餐由知名米其林星級主廚設計菜單；圖片／©2022 Disney

「21 Royal」主廚薩頓（Andrew Sutton），出身於加州酒鄉納帕山谷的知名米其林一星餐廳Auberge du Soleil，他同時也是迪士尼富豪會員專屬俱樂部「Club 33」的主廚。魔法餐由主廚和專業侍酒師組成的團隊打造，總共有七道菜，每天菜單都不同，採用當季高級食材，每道菜均搭配侍酒師精選葡萄酒，創造迪士尼獨家的創新菜餚，若客人有特殊飲食限制可以先提出。

來到「21 Royal」，專業管家將在庭院遞上招牌雞尾酒；圖片／©2022 Disney

來到「21 Royal」，被迎接的那一刻起，傳奇的迪士尼服務便開始展現。2～3小時晚宴期間，專業管家將在庭院遞上招牌雞尾酒，並有專人導覽會所，由主廚呈獻無菜單料理，料理將結合迪士尼故事呈現，席間將為賓客介紹每道菜的故事，雄獅旅遊特別安排一位翻譯全程陪同，另外也有一位隨團領隊照顧客人。

「21 Royal」專屬私人露臺，正是全樂園觀賞煙火的最佳位置；圖片／©2022 Disney

用餐完畢時，剛好是迪士尼招牌夜間煙火水幕秀 — Fantasmic!的表演時間，而「21 Royal」專屬私人露臺，正是全樂園觀賞煙火的最佳位置，賓客可從上方俯瞰表演。活動結束後還有來自「21 Royal」的紀念品，為夢幻體驗畫下完美句點。

加州迪士尼探索樂園新設施「蜘蛛人大冒險WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure」；圖片／©2022 Disney

此外，套票包含迪士尼樂園園區 VIP 導覽，將由迪士尼專屬人員7小時陪同，導覽人員將根據賓客的願望定制，協助安排最有效、最愉快的方式來遊玩待辦清單，額外加贈農曆春節限定The Sip and Savor Pass，可在樂園內的農曆春節攤位兌換包含黑糖珍珠奶茶、米奇造型的熱狗包、Impossible植物肉製成的紅燒獅子頭等六道任選餐點。

這樣的加州迪士尼 VIP 等級尊榮體驗定價台幣 107,000 元，雄獅旅遊表示，光在 21 Royal 晚宴部分，每人成本即高達 1,800 美元、迪士尼 VIP 導覽單日七小時就要 6,000 美元，加上明年是華特迪士尼公司 100 週年，明年能在 21 Royal 用餐別具意義，是許多迪士尼粉絲的夢幻行程！

2023年正逢迪士尼創辦一百週年慶，是造訪迪士尼樂園的好時機；圖片／©2022 Disney

能夠在這個時刻躬逢其盛，別具意義，對具有經濟能力、可負擔得起的迪士尼粉絲們，不妨趁此機會，安排一趟奢華的迪士尼VIP之旅，好好圓夢，一生一次！

同時，雄獅旅遊也與私人旅遊俱樂部 Le Orano於寒假、春節期間推出獨家方案「加州迪士尼樂園門票贈 Genie+」，凡購買門票即可免費享用迪士尼最新推出的Genie+快速通關（贈完為止），不但解決需要排隊玩樂園的困擾，也更超值划算！

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