溫士凱帶你疫後玩美國 黃石公園遇到熊、冰河國家公園豪華露營
甫榮獲「第57屆廣播金鐘獎」的「教育文化節目主持人獎」、「教育文化節目獎」的知名作家暨旅遊達人溫士凱，他的足跡遍布世界五大洲，曾出版21多本旅遊著作，10/13台灣開放國門、預料啟動旅遊風潮，溫士凱已搶先一步到訪美國、泰國等地，他參加2022IPW美國旅展、到訪佛羅里達州、蒙大拿州，享受美國新的旅遊型態、帶回第一手的資訊、及新鮮有趣的經驗，包括在國家公園一天之內遇到7隻熊。疫後出境旅遊有什麼新趨勢？該怎麼玩？溫士凱以識途老馬的經驗談傳授你訣竅！
「疫情之後改變最大的事情是旅遊型態！」溫士凱指出，2020年以前自媒體興起，大家瘋打卡，但不是真的在旅行，只是在跟隨別人， 哪邊紅哪裡打卡，跟著潮流走，景點人擠人，疫情之後這種情形改變，大家會擔心去人多的地方會「中獎」，所以去別人比較少去的地方，不再跟隨別人，而會思考自己究竟想要什麼？
疫後旅遊品質變得更重要美國豪華露營、名人度假屋大行其道
疫後大家旅遊的心態改變，導致旅遊的方式也改變，溫士凱認為，過去大家的旅行夢想會拖延，沒想到疫情攪局，彷彿世界末日來臨，卻有很多夢想和願望還未實現，因此2022年疫情趨緩，一些比較有經濟能力的人或對自己感受度很在乎的人，他們想搶先出國，趕快完成夢想，大家不知道還會不會再爆發一個疫情，又要被關，此刻旅遊品質變得重要，價位高的型態比較會被接受，怎麼讓自己玩得開心滿足成為重點，例如美國現在流行豪華露營、體驗名人度假屋等。
美國已回復正常生活感受不到疫情變化
「我完全沒感受到美國疫情的變化。」溫士凱今年6月參加在奧蘭多舉辦的IPW美國旅展、前往蒙大拿，要出發前，機長廣播：美國是尊重人權的國家，你要戴口罩就帶，不想帶就不用戴，下海關後發現沒人戴口罩，幾乎只有亞洲人戴口罩，機場人潮洶湧，彷彿疫情不存在。
疫後入境美國秘訣：申請全球入境計畫Global Entry
疫後到美國，溫士凱傳授小撇步：申請美國「全球入境計畫」（Global Entry, GE）。只要申請此計畫通過，未來五年內可在美國快速通關，由於疫後美國機場愈加忙碌，溫士凱認為此舉有助於通關、避免排隊，他也提醒只要到美國在台協會（AIT）官網查看，坊間很多釣魚網站，會讓人痛失荷包，官方申請只需100元美金，唯一需注意的是，要申請英文版良民證，只要到任何警察局上網查詢辦理，約3天後就可以拿到，溫士凱認為申請程序並不會很複雜麻煩。
透過Global Entry通關便利快速國際線、國內線機場免盤查
溫士凱此次前往美國，從舊金山機場進，再搭國內線抵達佛羅里達州、從丹佛到蒙大拿州，透過Global Entry，不只國際線，包括國內線都讓他通關迅速，非常方便，相較其他從台灣旅客，通關需被審問盤查，節省不少時間。
世界最大「樂園之都」奧蘭多玩樂園需事先規劃
溫士凱到訪「樂園之都」–奧蘭多與蒙大拿，對戴口罩這件事是兩種不同情境，環球影城、迪士尼人多到爆，他就採取自我保護措施；在地廣人稀的蒙大拿，他就脫掉了口罩，享受大自然。
環球影城、迪士尼有先見之明，COVID-19來襲時，他們持續積極建設，所以現在皆有新設施，讓遊客疫後可以痛快遊玩。奧蘭多環球影城原來是全世界規模最大者，甫被2021年開幕的北京環球影城超車，迪士尼世界（Disney World）則維持是全世界最大的迪士尼度假區，也是地球上面積最大的度假區，溫士凱建議花費一星期來奧蘭多玩樂園不為過，且需事先做規劃。
體驗環球影城最新設施世界最快速雲霄飛車
溫士凱最推薦環球影城最新設施–侏儸紀世界雲霄飛車（Jurassic World Velocicoaster）， 它於2021年6月首次亮相，是目前環球影城所有娛樂設施中最高且最快速的，宛如鳥衝向高空一般，在享受刺激驚險樂趣之外，還能將「侏羅紀公園區」盡收眼底。
疫後推薦大自然體驗路線自駕結合公路之旅
此外，溫士凱特別造訪蒙大拿，他認為，疫後若擔心城市裡人群密集，不妨選擇蒙大拿這種大自然路線的目的地，透過自駕遊，自由又安全，加上美國本來就是公路天堂，還可沿途欣賞美景。
溫士凱幸運遇到7隻熊與熊神奇巧妙的邂逅
「以前聽到熊會害怕，但在黃石公園就很想遇到野生的熊。」溫士凱這次在蒙大拿的黃石公園，和熊有了神奇與巧妙的邂逅，改變了他的心態。他也聽過傳說：很幸運、人品好的人，才可以巧遇到一次熊，遇到兩次以上是天選之人，讓他直呼幸運。
「一天之內遇到7隻熊！」溫士凱和同行旅伴有兩次碰到母子熊，就遇到4隻熊，還有一隻距離很近，他們在停車場，牠突然從草叢中跑出來，本來他們很擔心，卻發現熊過馬路會停看聽，表示牠對人不陌生，溫士凱仍提醒，來黃石公園千萬不能大意，避免與動物近距離接觸。對於溫士凱的奇遇，當地朋友嚇呆，一位在當地住20幾年的朋友，他最得意曾遇到4隻熊，紀錄卻被溫士凱打破！
挑戰2000公尺冰河國家公園電動腳踏車輕鬆達標
溫士凱在蒙大拿體驗騎馬與騎單車，留下難忘深刻印象，冰河國家公園有一區整個封起來，只提供給健行和騎單車使用，這是和在亞洲地區，騎單車時與一般車道並行截然不同的景象，安全性大增，原來溫士凱看到兩千多公尺高山，腿都軟了，心想要騎多久，結果發現供應的是電動腳踏車，還有很多檔次，根本不用擔心，不禁對崇尚戶外活動的美國，在相關規劃配置方面的成熟與用心佩服。
騎馬漫步天然森林中悠閒自主參觀國家公園
溫士凱在蒙大拿騎馬的經驗，也宛如走進電影中的畫面，當地提供訓練有素的馬，由旅客自行騎乘，在天然的森林中漫步，充滿野趣。冰河國家公園的導覽解說，也很彈性與具自主性，若中間想要停下來自己看也可以，解說人員可在山上等待、最後山頂集合就好。
蒙大拿旅宿讓人備感驚喜具有故事性，重視風格
蒙大拿的飯店也讓溫士凱對美國改觀、感到驚喜，過去美國飯店比較少被關注，比較傳統、沒有特色，除非像紐約等地，這次溫士凱下榻的旅館，都具有故事性，這幾年美國也開始重視風格、設計感。
結合大自然的風格旅宿360度夢幻環繞風景設計
「飯店不只是睡覺一晚的地方，而是旅遊重要的據點。」溫士凱在蒙大拿入住的豪華露營Glamping「Under Canvas」品牌營地、當地知名設計師的Airbnb渡假屋「Antelope Run」、頂樓有熱水池、可眺望夕陽風景的「The Firebrand Hotel & Restaurant」，都是結合大自然風光的風格旅宿，擁有有錢也不見得買得到的夢幻環繞風景設計，溫士凱早晨醒來，打開窗簾就是風景，泡了杯咖啡走出屋外，在火爐旁椅子坐下，欣賞遠方無敵雪山景致，享受歐美式高級度假生活的優雅品味感，感覺自己就像廣告明星！
溫士凱建議：不要把行程排滿定點悠閒體驗美國獨有壯闊大自然
溫士凱在這次美國之行後，深刻體驗到深度休閒的愜意，不需要把行程排很滿，因此疫情後他非常推薦大家來到美國，透過定點式旅遊、與大自然接觸，讓身心靈完全放鬆，享受唯有美國才有的壯闊風情、公路之旅的樂趣。
溫士凱部落格：https://traveldanny.blogspot.com/
溫士凱臉書粉絲頁：https://www.facebook.com/DannyWenTravelWriter/
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====================撰 文／方雯玲 Wenling Fang
欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/207635
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