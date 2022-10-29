溫士凱帶你疫後玩美國 黃石公園遇到熊、冰河國家公園豪華露營

甫榮獲「第57屆廣播金鐘獎」的「教育文化節目主持人獎」、「教育文化節目獎」的知名作家暨旅遊達人溫士凱，他的足跡遍布世界五大洲，曾出版21多本旅遊著作，10/13台灣開放國門、預料啟動旅遊風潮，溫士凱已搶先一步到訪美國、泰國等地，他參加2022IPW美國旅展、到訪佛羅里達州、蒙大拿州，享受美國新的旅遊型態、帶回第一手的資訊、及新鮮有趣的經驗，包括在國家公園一天之內遇到7隻熊。疫後出境旅遊有什麼新趨勢？該怎麼玩？溫士凱以識途老馬的經驗談傳授你訣竅！

台灣開放國門前，溫士凱已搶先到訪美國，享受美國迎向戶外大自然的新旅遊型態，圖為他身在蒙大拿州；圖片／溫士凱提供

「疫情之後改變最大的事情是旅遊型態！」溫士凱指出，2020年以前自媒體興起，大家瘋打卡，但不是真的在旅行，只是在跟隨別人， 哪邊紅哪裡打卡，跟著潮流走，景點人擠人，疫情之後這種情形改變，大家會擔心去人多的地方會「中獎」，所以去別人比較少去的地方，不再跟隨別人，而會思考自己究竟想要什麼？

溫士凱認為疫後旅遊品質變得重要，美國現在流行體驗名人度假屋；圖片／溫士凱提供

疫後旅遊品質變得更重要美國豪華露營、名人度假屋大行其道

疫後大家旅遊的心態改變，導致旅遊的方式也改變，溫士凱認為，過去大家的旅行夢想會拖延，沒想到疫情攪局，彷彿世界末日來臨，卻有很多夢想和願望還未實現，因此2022年疫情趨緩，一些比較有經濟能力的人或對自己感受度很在乎的人，他們想搶先出國，趕快完成夢想，大家不知道還會不會再爆發一個疫情，又要被關，此刻旅遊品質變得重要，價位高的型態比較會被接受，怎麼讓自己玩得開心滿足成為重點，例如美國現在流行豪華露營、體驗名人度假屋等。

溫士凱到訪蒙大拿州的黃石國家公園；圖片／溫士凱提供

美國已回復正常生活感受不到疫情變化

「我完全沒感受到美國疫情的變化。」溫士凱今年6月參加在奧蘭多舉辦的IPW美國旅展、前往蒙大拿，要出發前，機長廣播：美國是尊重人權的國家，你要戴口罩就帶，不想帶就不用戴，下海關後發現沒人戴口罩，幾乎只有亞洲人戴口罩，機場人潮洶湧，彷彿疫情不存在。

要到美國，溫士凱傳授小撇步：申請美國「全球入境計畫」，以便快速通關；圖片／溫士凱提供

疫後入境美國秘訣：申請全球入境計畫Global Entry

疫後到美國，溫士凱傳授小撇步：申請美國「全球入境計畫」（Global Entry, GE）。只要申請此計畫通過，未來五年內可在美國快速通關，由於疫後美國機場愈加忙碌，溫士凱認為此舉有助於通關、避免排隊，他也提醒只要到美國在台協會（AIT）官網查看，坊間很多釣魚網站，會讓人痛失荷包，官方申請只需100元美金，唯一需注意的是，要申請英文版良民證，只要到任何警察局上網查詢辦理，約3天後就可以拿到，溫士凱認為申請程序並不會很複雜麻煩。

奧蘭多環球影城「哈利·波特的魔法世界」燈光秀；圖片／溫士凱提供

透過Global Entry通關便利快速國際線、國內線機場免盤查

溫士凱此次前往美國，從舊金山機場進，再搭國內線抵達佛羅里達州、從丹佛到蒙大拿州，透過Global Entry，不只國際線，包括國內線都讓他通關迅速，非常方便，相較其他從台灣旅客，通關需被審問盤查，節省不少時間。

溫士凱在奧蘭多環球影城「哈利·波特的魔法世界」園區；圖片／溫士凱提供

世界最大「樂園之都」奧蘭多玩樂園需事先規劃

溫士凱到訪「樂園之都」–奧蘭多與蒙大拿，對戴口罩這件事是兩種不同情境，環球影城、迪士尼人多到爆，他就採取自我保護措施；在地廣人稀的蒙大拿，他就脫掉了口罩，享受大自然。

環球影城、迪士尼有先見之明，COVID-19來襲時，他們持續積極建設，所以現在皆有新設施，讓遊客疫後可以痛快遊玩。奧蘭多環球影城原來是全世界規模最大者，甫被2021年開幕的北京環球影城超車，迪士尼世界（Disney World）則維持是全世界最大的迪士尼度假區，也是地球上面積最大的度假區，溫士凱建議花費一星期來奧蘭多玩樂園不為過，且需事先做規劃。

侏儸紀世界雲霄飛車是目前環球影城所有娛樂設施中最高且最快速的，刺激驚險；圖片／溫士凱提供

體驗環球影城最新設施世界最快速雲霄飛車

溫士凱最推薦環球影城最新設施–侏儸紀世界雲霄飛車（Jurassic World Velocicoaster）， 它於2021年6月首次亮相，是目前環球影城所有娛樂設施中最高且最快速的，宛如鳥衝向高空一般，在享受刺激驚險樂趣之外，還能將「侏羅紀公園區」盡收眼底。

溫士凱造訪蒙大拿冰河國家公園；圖片／溫士凱提供

疫後推薦大自然體驗路線自駕結合公路之旅

此外，溫士凱特別造訪蒙大拿，他認為，疫後若擔心城市裡人群密集，不妨選擇蒙大拿這種大自然路線的目的地，透過自駕遊，自由又安全，加上美國本來就是公路天堂，還可沿途欣賞美景。

溫士凱這次在蒙大拿的黃石公園，和熊有了神奇與巧妙的邂逅；圖片／溫士凱提供

溫士凱幸運遇到7隻熊與熊神奇巧妙的邂逅

「以前聽到熊會害怕，但在黃石公園就很想遇到野生的熊。」溫士凱這次在蒙大拿的黃石公園，和熊有了神奇與巧妙的邂逅，改變了他的心態。他也聽過傳說：很幸運、人品好的人，才可以巧遇到一次熊，遇到兩次以上是天選之人，讓他直呼幸運。

「一天之內遇到7隻熊！」溫士凱和同行旅伴有兩次碰到母子熊，就遇到4隻熊，還有一隻距離很近，他們在停車場，牠突然從草叢中跑出來，本來他們很擔心，卻發現熊過馬路會停看聽，表示牠對人不陌生，溫士凱仍提醒，來黃石公園千萬不能大意，避免與動物近距離接觸。對於溫士凱的奇遇，當地朋友嚇呆，一位在當地住20幾年的朋友，他最得意曾遇到4隻熊，紀錄卻被溫士凱打破！

溫士凱享受在冰河國家公園騎單車的樂趣；圖片／溫士凱提供

挑戰2000公尺冰河國家公園電動腳踏車輕鬆達標

溫士凱在蒙大拿體驗騎馬與騎單車，留下難忘深刻印象，冰河國家公園有一區整個封起來，只提供給健行和騎單車使用，這是和在亞洲地區，騎單車時與一般車道並行截然不同的景象，安全性大增，原來溫士凱看到兩千多公尺高山，腿都軟了，心想要騎多久，結果發現供應的是電動腳踏車，還有很多檔次，根本不用擔心，不禁對崇尚戶外活動的美國，在相關規劃配置方面的成熟與用心佩服。

蒙大拿騎馬，在天然的森林中漫步，充滿野趣；圖片／溫士凱提供

騎馬漫步天然森林中悠閒自主參觀國家公園

溫士凱在蒙大拿騎馬的經驗，也宛如走進電影中的畫面，當地提供訓練有素的馬，由旅客自行騎乘，在天然的森林中漫步，充滿野趣。冰河國家公園的導覽解說，也很彈性與具自主性，若中間想要停下來自己看也可以，解說人員可在山上等待、最後山頂集合就好。

蒙大拿的飯店讓溫士凱對美國改觀、感到驚喜；圖片／溫士凱提供

蒙大拿旅宿讓人備感驚喜具有故事性，重視風格

蒙大拿的飯店也讓溫士凱對美國改觀、感到驚喜，過去美國飯店比較少被關注，比較傳統、沒有特色，除非像紐約等地，這次溫士凱下榻的旅館，都具有故事性，這幾年美國也開始重視風格、設計感。

蒙大拿頂樓有熱水池、可眺望夕陽風景的「The Firebrand Hotel & Restaurant」；圖片／溫士凱提供

結合大自然的風格旅宿360度夢幻環繞風景設計

「飯店不只是睡覺一晚的地方，而是旅遊重要的據點。」溫士凱在蒙大拿入住的豪華露營Glamping「Under Canvas」品牌營地、當地知名設計師的Airbnb渡假屋「Antelope Run」、頂樓有熱水池、可眺望夕陽風景的「The Firebrand Hotel & Restaurant」，都是結合大自然風光的風格旅宿，擁有有錢也不見得買得到的夢幻環繞風景設計，溫士凱早晨醒來，打開窗簾就是風景，泡了杯咖啡走出屋外，在火爐旁椅子坐下，欣賞遠方無敵雪山景致，享受歐美式高級度假生活的優雅品味感，感覺自己就像廣告明星！

溫士凱留影於蒙大拿州黃石公園；圖片／溫士凱提供

溫士凱建議：不要把行程排滿定點悠閒體驗美國獨有壯闊大自然

溫士凱在這次美國之行後，深刻體驗到深度休閒的愜意，不需要把行程排很滿，因此疫情後他非常推薦大家來到美國，透過定點式旅遊、與大自然接觸，讓身心靈完全放鬆，享受唯有美國才有的壯闊風情、公路之旅的樂趣。

溫士凱部落格：https://traveldanny.blogspot.com/

溫士凱臉書粉絲頁：https://www.facebook.com/DannyWenTravelWriter/

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====================撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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