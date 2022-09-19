追明星、看比賽、逛城堡！愛上歐風加拿大的另一種方式

圖文/Pninasala

國際級的賽事、美式歐風城市、熱情車迷都能創造旅行的100種特別的在地回憶，魁北克在等你。

最高級別單車大獎賽 秋季魁北克上演

喜歡歐風、熱愛運動、追星不倦、想看遍在地經典景點﹑體驗當地文化，一場單車賽能全面滿足你。

大明星到達魁北克 / 來源：James Startt 加拿大國家隊也深受觀眾歡迎 / 來源： YPrerret 37歲的大牌老將Greg Van Avermaet / 來源： Yves Perret 睽違兩年的「單車大獎賽」(GPCQM)疫情緩和後終於再次復活，加拿大的魁北克市和蒙特婁市在今年中秋時節重辦這兩場國際最高級別的職業單車賽，第11屆就在世界知名的Frontenac城堡酒店開場；和環法、環義這樣的百年經典大賽一樣，這單日賽也是全球18支最強隊伍的選手同場競逐場，而且非常重要－因為9月中就是世界錦標賽了，試探敵情、調整狀態就在此時！

神童出身的衝刺名將Sagan 來到韓劇著名城堡 / 來源： JamesStartt Quickstep在小島上賽前訓練 / 來源： JStartt intermarche wanty非洲選手Girmay第一天就衝上第三 / 來源： JStartt 歡迎來到加拿大 / 來源： Pété Photographie 這兩場大獎賽上百位職業單車手之中，斯洛文尼亞殺手級Tadej Pogacar, 比利時未來之星Wout Van Aert, 世錦賽專家－神童斯洛伐克Peter Sagan, 英國來的環法王者級人物Geraint Thomas等人都來到加拿大，還有今年在環法表現超強的單站冠軍Hugo Houle也是本地人，讓車迷非常興奮，老街滿滿求簽名等拍照的歡呼民眾！

魁北克老城區非常美麗 / 來源： James Startt Hugo Houle今年環法成為加拿大人的最大驕傲 / 來源： James Startt 號稱北美最有歐式風情的老城魁北克，接待大獎賽首站的場地就是超級地標－1893開幕的Frontenac城堡酒店。她不僅是前幾年熱播韓劇「鬼怪」颳起朝聖旋風的主要場景，本身也非常獨特有故事。618間客房接待過包括剛辭世的英國女王、邱吉爾、羅斯福總統、保羅麥卡尼等無數名流明星，80公尺高俯瞰往年英法大戰戰場的威嚴視角，是真正「能住的古蹟」，不只北美人愛來參觀，從韓國來包船追星，為孔劉、 劉仁娜尖叫的旅客也不少哦。

在城堡內部餐廳或是附近的老城區，你可以嘗到傳統又創新的魁北克料理，秋天當季的蘋果派、牧羊人派、楓糖甜點或是北美海鮮拼盤，都非常吸引人；有空的話，搭船到對岸城市或是小島採摘南瓜或水果也很好玩！

Grand Prix Cycliste de Québec前三得主 / 來源： James Startt 大獎賽魁北克站長達201公里的角逐，最後由法國Benoît COSNEFROY奪得第一，澳洲老手Michael MATTHEWS第二、在歐洲比賽表現越來越驚人的厄利垂亞之光Biniam GIRMAY霸佔頒獎凸台，平日時光就像靜止的老城被高速旋轉一圈，也熱鬧了好一整天。

派對大城蒙特婁 永遠有驚喜

一早就來看明星的民眾 / 來源： pninasala 休息一天後，大獎賽到達北美派對大城蒙特婁。這又是一座北美人也非常喜歡的城市，夠有歷史能摸索傳統軌跡、夠多年輕學生能每天都灌滿活力，而且城中各處私藏葡萄牙、義大利、南美、亞洲、猶太、非洲等社區的異國料理，夏秋兩季更是每周末都有大型活動，音樂祭、日本節、水上演唱會、原住民祭典和花海……完全不用費心準備行程都能玩得非常盡興。

單車的速度與熱情 / 來源： Pété Photographie 可愛的補給大軍 / 來源： Pété Photographie Jumbo Visma車隊為勝利有備而來 / 來源： Pété Photographie Grand Prix Cycliste de Montréal在地標皇家山腳下開賽，同樣是超過200公里的競逐，本地因為有許多單車俱樂部和品牌，車迷不僅對車手非常熟悉，也格外熱情，在漫長冬季來臨前，好好地為城市熱身一遍。開賽當天，加拿大選手Antoine DUCHESNE剛結束環法大賽，在當天也正式退休，在本地觀眾吶喊聲中﹑在自己國家的賽道上話別。

兩位加拿大明星 一個剛在環法發光一個正要退休 / 來源： PetePhotographie 殺手級的Tadej Pogacar奪得第一 / 來源： James Startt 從頒獎台前進世錦賽 / 來源： Pété Photographie 滿滿觀眾一起慶祝勝利 / 來源： pninasala 比賽環繞皇家山所在的雪嶺（Côte-des-Neiges）行進，年僅23歲的Pogacar帶著環法青年第一、總成績第二、衝刺第三、登山全場第四的史詩級成績來蒙特婁也不可能只帶兩條香蕉回家，車隊阿聯酋The UAE Team Emirates在北國難得的炙熱天氣裡，上上下下幫他打點好冠軍最佳位置，經過長達6小時的征戰，果然打敗比利時新生代傳奇Wout van Aert，拿到第一完美上台領獎。接下來，澳洲的世界錦標賽，車迷人知道下注應該寫誰的名字了。

來為自己國家厄利垂亞加油的車迷 / 來源： James Startt 現場也有許多拿著不同國家國旗的人們來為自己的同胞加油打氣，義大利、阿聯酋、比利時、厄利垂亞等國國旗霸氣飄揚，感受異國氣氛的同時也有不少車迷拿到偶像合照和簽名；到了國外，花點時間參加一場體育賽事，和當地人一起度過熱鬧的一天﹑逛逛周邊著名景點、買點獨特的紀念品，還能追星，將是超棒的回憶。下次出國也查查當地哪裡有比賽吧！

蒙特婁皇家山公園地標 / 來源： pninasala 無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！

秋天就是要賞楓！加拿大「新法國」紅葉、冰酒正當季