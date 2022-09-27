水上綠洲！Heatherwick Studio－紐約55號碼頭，把小島變公園，遊走水上空間

Little Island；圖片提供／Timothy Schenck

英國鬼才建築師Thomas Heatherwick這次把他奇異設計想法用在了一座飄浮在紐約55號碼頭上的小島花園（Little Island），小島花園不但是個水上的植物園，包含了35種樹木、65種灌木以及290種植物外，還規劃了三個可供表演的戶外廣場，就像是一處位於曼哈頓下西區的水上綠洲。

Little Island；圖片提供／Timothy Schenck

Little Island；圖片提供／Timothy Schenck

這小島花園計劃為慈善家Barry Diller及曼哈頓河濱公園基金會共同委託建築師Heatherwick設計，取代了原本只是蓋起一紀念性標的物的想法。而這小島花園的設計概念來自於以遊客的體驗為優先，像是在遊走在水上空間的興奮感、離開城市並沉浸在綠色世界的氛圍，以及位於紐約中央公園中的想像，一種忘卻已身在人口密集城市中的感覺。

Little Island；圖片提供／Timothy Schenck

Little Island；圖片提供／Timothy Schenck

Heatherwick表示，在一開始的發想中，碼頭應該是一個整體與能有凝聚力的場所，而非與週遭環境與生活不相干的設計，新的柱狀基礎設計也應能支撐各種未來碼頭的樣態。比起一般甲板式的碼頭，小島花園的基礎柱為直接一體式的設計，讓甲板與支撐柱合而為一，並讓綠植被結合其上創造出公園般的景象。每一個像是「花瓣」的區域都可以承受約250至350噸的重量，在高低不等的起伏設計下，讓碼頭下的海中生態仍能受到陽光的照射，讓原本聚集在此的魚類保有打造持續繁衍的場所，在表面上也創造出如山丘般的遊走感，同時也圍出了三個戶外的表演場地－一處有著由木製長椅所打造的700人圓形劇場、一個可以容納3500人的中央空間，以及有著可容納200人的表演舞台。

Little Island；圖片提供／Timothy Schenck

Little Island；圖片提供／Timothy Schenck

小島花園上有著超過一百種以上當地原生種植物，讓小島花園上每一區塊都代表著不同的微氣候。這些如花瓣的設計概念則是來自於河面結凍時原本碼頭基礎木柱在冰凍下呈現出的馬賽克模樣，並將其設計成可模組化的興建標準。建築師也表示，興建過程中與當地裝配業者一直保持著緊密的合作過程，以確保小島花園在結構上觸摸時的光滑感與品質，過程中也以船泊進行組裝與運載，減少施工時對於城市中人們生活的打擾。

Little Island；圖片提供／Heatherwick Studio

Little Island；圖片提供／Heatherwick Studio

Little Island；圖片提供／Heatherwick Studio

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