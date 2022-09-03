「安縵紐約」開幕！ 擁環繞式花園露台、水療中心、安縵俱樂部的六星級酒店

備受矚目的安縵紐約(Aman New York)將其梵文名字所承載的「安詳與寧靜」與洋溢的亞洲靜恬風情，引入曼哈頓核心地帶。新酒店的開業標誌著皇冠大廈已華麗變身成無可比擬的都市酒店，彰顯出安縵特有的生活方式。

安縵紐約(Aman New York)將洋溢的亞洲靜恬風情，引入曼哈頓核心地帶；圖片／Aman提供

安縵董事長及行政總裁 Vlad Doronin 表示:「安縵紐約的開幕在安縵品牌的發展過程中是一個里程碑式的時刻，進一步鞏固了集團將安縵生活方式引入全球偉大都會的發展策略。酒店、安縵俱樂部以及安縵品牌公館將為曼哈頓帶來全新的理念。我們將繼續拓展疆域，定下新標杆，以豐富的設施配套與卓越超群的安縵服務水準打造獨一無二的賓客體驗。」

安縵紐約(Aman New York)坐落於歷史悠久的皇冠大廈內；圖片／Aman提供

安縵紐約坐落於歷史悠久的皇冠大廈內，由安縵長期合作夥伴 — Denniston Architects建築大師 Jean-Michel Gathy 一手打造，堪稱藝術設計的殿堂。雙重樓高的中庭設有疊層材質的天花板與牆板，色調靜謐淡然柔和，流露出品牌的亞洲底蘊，同時頌讚曼哈頓永不停息的活力脈搏。

安縵紐約位於 14 層的環繞式花園露台；圖片／Aman提供

安縵紐約最令人稱道的亮點是酒店內繽紛多姿的社交場所。首當其衝的是位於 14 層的環繞式花園露台，綠意蔥蘢，全年均可提供用餐體驗。露台兩側的水景為環境平添舒緩柔和的氛圍，而篝火則注入戲劇張力與躍動能量。

安縵紐約特色餐廳之一的 Arva及其主廚；圖片／Aman提供

延續安縵品牌東西交織的雙重文化身份，兩家特色餐廳之一的 Arva ，呈現主打本地時令食材的安縵義式料理，而日式和食料理餐廳 Nama，則提供「廚師發辦」菜式。此外,還有一家提供每日現場演出的爵士俱樂部，令酒店成為備受歡迎的享樂目的地，與紐約的文藝生態版圖同頻共振。

安縵紐約跨越三層的安縵水療中心空間；圖片／Aman提供

作為這家都市休養殿堂的核心場所，跨越三層的安縵水療中心空間開闊，設有靜謐的 20米室內泳池、10 間護理室、最新科技健身設施 ，以及兩座水療館，為賓客提供全方位的水療之旅。私密的水療館為當地首創，包含開闊的雙人護理室、桑拿及蒸氣浴室、冷熱瀑布池、戶外露台還設有長榻、小屋以及壁爐。

安縵紐約私密的水療館為當地首創；圖片／Aman提供

83 間套房空間與內飾均冠絕全城，除了完善的配套設施，安縵紐約還成為史上首家設有安縵俱樂部的酒店。俱樂部配備專屬設施，包括兩間俱樂部休息室、一個私人花園露台、以及雪茄室和酒窖，會員可享受精心策劃的活動與體驗，全然沉浸於安縵生活方式。

安縵紐約成為史上首家設有安縵俱樂部的酒店；圖片／Aman提供

安縵紐約也是品牌首個都市公館的所在地，22 間無與倫比的私人住宅位於大廈高層，將安縵生活方式呈現在低調優雅的建築空間內。每個獨特的公館均配備細緻入微的安縵式服務，業主可長期享受安縵獨有的生活方式與尊貴優越的地理位置。

安縵紐約低調優雅的建築空間，配備細緻入微的安縵式服務；圖片／Aman提供

安縵紐約是繼懷俄明州安縵嘉寧和猶他州安縵奇嶺之後，品牌在美國地區開設的第三家物業。延續安縵品牌在美強勁的發展勢態，安縵邁阿密海灘(2024 年)與安縵比佛利山(2026 年)也將於未來幾年陸續面世。安縵紐約地址：紐約皇冠大廈 第五大道 730 號 安縵紐約 10019

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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