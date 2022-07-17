玩翻舊金山！ 美加線達人領隊王安博傳授秘訣 帶你輕鬆快速入境

台灣民眾最愛前往的長程線國家–美國，是許多人一生必去或一去再去的目的地，疫情關係睽違已久，美國自6月12日起，已不需在登機前出示PCR陰性證明，現在前往美國更加便利，如何輕鬆快速入境？台灣直飛航班最多的舊金山，如何自由行暢玩？帶團資歷達25年的資深美加線領隊王安博為你帶路！

台灣直飛航班最多的舊金山，「世界上最上鏡的大橋」–金門大橋；圖片／王安博提供

關於入境美國最讓旅人擔憂的過海關，王安博提供他的小撇步，他建議，排隊前先上洗手間，因為不知道要排多久，面對一排排的機器（自動護照檢驗系統，APC）時，拿著護照到機器前，在螢幕的介面上選擇看得懂的文字，跟著螢幕上回答些問題，然後按指紋及照相後，機器會印出一張紙，這張就是申報單了，不用再像以前用填寫的了，如果申報單上畫O，表示你可以排到比較快過關的隊伍，如果畫X，千萬別以為機器壞了或是回答不對而再去刷一次，保證怎麼刷都是X，所以帶著這張單子再去排隊，會有工作人員指引你往哪個方向排隊。如果是X，就要面對移民官人員了，他們會問你一些問題，如果聽不大懂也別怕，他們會請航空公司的人做翻譯，順利的話，就可以領行李開始旅行了。

舊金山1915年為了萬國博覽會打造的藝術宮；圖片／王安博提供

如何在移民官前回答問題，才可以順利過關？王安博以他長年帶團的經驗，他建議，面對移民官時必須謙而不卑、勿需畏縮，大方地回答所有問題，但他們最忌諱的就是當地是否有親朋好友，所以就算真的有，在簽證的資料上建議寫「沒有」，只要抱持著是來旅遊、而不是來找親友的，基本上就成功一半了，再來就是旅遊一定要住旅館，請把所訂的旅館資料影印出來讓移民官看，只要抱持是觀光客的身份，百分之九十都沒問題，如果一直炫耀當地有親朋好友，他們會認為你會來投靠親友們而留在當地工作。

舊金山九曲花街；圖片／王安博提供

以台灣直飛最多的舊金山自由行行程，王安博特別推薦舊金山+優勝美地國家公園，可以方便一覽著名的景點，又不會讓人開車開到厭世。

在漁人碼頭可以品嘗當地著名美食：螃蟹和用酸麵包裝的海鮮巧達湯；圖片／王安博提供

其中漁人碼頭尤其是舊金山的焦點，可以把最美的舊金山灣、「世界上最上鏡的大橋」–金門大橋一網打盡，而且可以品嘗當地著名美食：螃蟹和用酸麵包裝的海鮮巧達湯，王安博建議這種酸麵包+海鮮巧達湯，兩個人點一份就可以了，不然保證麵包最後都進入海鳥的胃。

惡魔島是許多電影包括《絕地任務》的拍攝場景；圖片／王安博提供

吃完美食後可選擇搭船遊港灣，航經惡魔島、天使島，或在惡魔島登島參觀，依據航程時間、價格皆不同，惡魔島以前關重刑犯的地方，沒份量的大哥想進去還進不去，是許多電影包括《絕地任務》的拍攝場景。

舊金山獨有的噹噹車；圖片／王安博提供

生態豐富的優勝美地國家公園；圖片／王安博提供

拜訪完舊金山市區景點後，王安博建議，可驅車前往生態豐富的優勝美地國家公園遊覽，開車時間只要4個小時左右，120或140公路都可以。

整個公園以加州水杉或鐵杉為主，如果季節對了，還可能撞見一些野生動物，例如黑熊、郊狼、松鼠等，可看看世界最大的一塊花崗岩–「酋長之岩」，最高的優勝美地大瀑布，美麗的莫賽德河，找些步道爬山和運動，如果喜歡攀崖的話，也可簽下生死狀後爬上「酋長之岩」，也可租腳踏車來趟自行車之旅，享受森林中的芬多精，或搭乘遊園車沿途看風景，壯觀的優勝美地峽谷美景，保證讓人流連忘返，在園區裡也有餐廳、超市，不需擔心吃的問題。

「酋長之岩」是許多攀岩愛好者的挑戰目標；圖片／王安博提供

去優勝美地之前王安博建議先訂公園內的小木屋，完全享受大自然魅力，如果不是要攀岩者，一般住宿3天左右就夠了。小木屋很熱門，如果不住裡面，在開車的沿途也可找旅館住宿，每天開車進去公園玩一玩。

雙子峰可以俯瞰舊金山市區景觀，是看夕陽與夜景的好地點；圖片／王安博提供

關於整個舊金山+優勝美地國家公園的行程，王安博表示，大概花費約10天，如果想再延伸地點去玩，也可縮短以上的行程，做其它安排，包括舊金山近郊的柏克萊大學（Berkeley），或是濱海小鎮–索薩利托（Sausalito），遠一點的卡梅爾（Carmel），較近的穆爾紅木森林國家紀念保護區（Muir Woods National Monumen），也可以安排Napa酒莊品酒之旅、或是加州一號公路的海岸巡禮等，選項多元豐富。

資深美加線領隊王安博；圖片／王安博提供

達人小檔案王安博（英文名：Andy）＞帶團年資：25年＞最常去的國家：美國和加拿大＞出國帶團最長的天數：21天＞休閒興趣：喜歡彈彈吉他、唱唱歌，領有台北市街頭藝人執照，對烹飪也小有興趣

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