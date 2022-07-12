「加拿大新景點」一定要去！ 天空步道漫步在雲端、360度觀景台俯瞰美加壯麗景觀

向來以壯麗大自然景色聞名世界的加拿大，在疫情期間誕生兩大新景點，正好都是可以登高望遠，把加拿大壯闊風景一覽無遺的設施，一個是位於維多利亞以北 35分鐘車程處的馬拉哈特天空步道（Malahat SkyWalk），另一個是距離黃金鎮（Golden）約5分鐘車程，距班夫約2小時、露易絲湖約1小時車程的黃金鎮天空步道（Golden Skybridge）。

在馬拉哈特天空步道，旅客可以360度欣賞美國、加拿大兩地的景觀；圖片／©Malahat SkyWalk

馬拉哈特天空步道於2021年7月正式向公眾開放，遊客們先沿著一條600公尺長的高架木棧道穿越森林，沉浸在大自然中，並通往一座10層樓高、海拔250公尺高的螺旋塔觀景台——這是不列顛哥倫比亞省首個這類型觀景台。

大膽的客人還可以從螺旋塔中心的冒險網，俯瞰下方令人窒息的美景；圖片／©Malahat SkyWalk

在觀景台頂層，旅客可以360度無死角欣賞美國、加拿大兩地的景觀，包括入海口、海灣、群島和海岸山脈。大膽的客人還可以從螺旋塔中心的冒險網，俯瞰下方令人窒息的美景，或選擇乘坐20公尺高的螺旋滑梯，驚險地返回地面。

在馬拉哈特天空步道，旅客可乘坐20公尺高的螺旋滑梯，驚險地返回地面；圖片／©Malahat SkyWalk

除了大自然的體驗之外，馬拉哈特天空步道位於馬拉哈特原住民族的領地上，因此也將與其文化連結，認識他們的故事與親近他們的社區。

黃金鎮天空步道是加拿大最高的懸索橋；圖片／©Golden Skybridge

黃金鎮天空步道是加拿大最高的懸索橋，森林小徑連接兩座懸索橋，在小徑上設有觀景台，可以拍下許多令人震撼的峽谷和山脈照片，從426英尺高空中，可將哥倫比亞山谷壯觀景色盡收眼底，同時鳥瞰雷鳴般的瀑布和下方湍急的河流，以及360 度全景。

黃金鎮天空步道提供驚險刺激的觀景與體驗項目；圖片／©Golden Skybridge

天空步道還設有一個串聯高空彈跳和一條橫跨峽谷的1,200公尺長的滑索，讓人宛如鳥兒般在天空滑翔。並為所有年齡層提供峽谷邊緣挑戰課程，設有三個不同難度的課程 - 包括兒童選項，將在十幾公尺的高空進行攀爬、平衡、滑行等訓練。2022年預計新設峽谷鞦韆，專為兩人設計，提供了前所未有的刺激快感，因為它讓勇敢的體驗者在鞦韆擺盪之前，先以自由落體越過峽谷邊緣。

黃金鎮天空步道為所有年齡層提供峽谷邊緣挑戰課程；圖片／©Golden Skybridge

黃金鎮天空步道適合全家大小出遊，附設有兒童樂園，並提供戶外BBQ、輕食等餐飲選擇。

．馬拉哈特天空步道（Malahat SkyWalk）官網：https://malahatskywalk.com/．黃金鎮天空步道（Golden Skybridge）官網：https://www.banffjaspercollection.com/attractions/golden-skybridge/#category/events_Golden

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