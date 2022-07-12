快訊

分科測驗／擺歪的烏克蘭地圖、台積電也入題 地理科試題與解答一次看

中重症+92「五月中以來首次低於百例」 30歲男發病9天死亡

求割愛！「陳耀訓蛋黃酥」開賣秒殺 粉絲：完全搶不到

「加拿大新景點」一定要去！ 天空步道漫步在雲端、360度觀景台俯瞰美加壯麗景觀

欣傳媒／ 欣傳媒

向來以壯麗大自然景色聞名世界的加拿大，在疫情期間誕生兩大新景點，正好都是可以登高望遠，把加拿大壯闊風景一覽無遺的設施，一個是位於維多利亞以北 35分鐘車程處的馬拉哈特天空步道（Malahat SkyWalk），另一個是距離黃金鎮（Golden）約5分鐘車程，距班夫約2小時、露易絲湖約1小時車程的黃金鎮天空步道（Golden Skybridge）。

在馬拉哈特天空步道，旅客可以360度欣賞美國、加拿大兩地的景觀；圖片／©Malahat SkyWalk

馬拉哈特天空步道於2021年7月正式向公眾開放，遊客們先沿著一條600公尺長的高架木棧道穿越森林，沉浸在大自然中，並通往一座10層樓高、海拔250公尺高的螺旋塔觀景台——這是不列顛哥倫比亞省首個這類型觀景台。

大膽的客人還可以從螺旋塔中心的冒險網，俯瞰下方令人窒息的美景；圖片／©Malahat SkyWalk

在觀景台頂層，旅客可以360度無死角欣賞美國、加拿大兩地的景觀，包括入海口、海灣、群島和海岸山脈。大膽的客人還可以從螺旋塔中心的冒險網，俯瞰下方令人窒息的美景，或選擇乘坐20公尺高的螺旋滑梯，驚險地返回地面。

在馬拉哈特天空步道，旅客可乘坐20公尺高的螺旋滑梯，驚險地返回地面；圖片／©Malahat SkyWalk

除了大自然的體驗之外，馬拉哈特天空步道位於馬拉哈特原住民族的領地上，因此也將與其文化連結，認識他們的故事與親近他們的社區。

黃金鎮天空步道是加拿大最高的懸索橋；圖片／©Golden Skybridge

黃金鎮天空步道是加拿大最高的懸索橋，森林小徑連接兩座懸索橋，在小徑上設有觀景台，可以拍下許多令人震撼的峽谷和山脈照片，從426英尺高空中，可將哥倫比亞山谷壯觀景色盡收眼底，同時鳥瞰雷鳴般的瀑布和下方湍急的河流，以及360 度全景。

黃金鎮天空步道提供驚險刺激的觀景與體驗項目；圖片／©Golden Skybridge

天空步道還設有一個串聯高空彈跳和一條橫跨峽谷的1,200公尺長的滑索，讓人宛如鳥兒般在天空滑翔。並為所有年齡層提供峽谷邊緣挑戰課程，設有三個不同難度的課程 - 包括兒童選項，將在十幾公尺的高空進行攀爬、平衡、滑行等訓練。2022年預計新設峽谷鞦韆，專為兩人設計，提供了前所未有的刺激快感，因為它讓勇敢的體驗者在鞦韆擺盪之前，先以自由落體越過峽谷邊緣。

黃金鎮天空步道為所有年齡層提供峽谷邊緣挑戰課程；圖片／©Golden Skybridge

黃金鎮天空步道適合全家大小出遊，附設有兒童樂園，並提供戶外BBQ、輕食等餐飲選擇。

馬拉哈特天空步道（Malahat SkyWalk）官網https://malahatskywalk.com/黃金鎮天空步道（Golden Skybridge）官網https://www.banffjaspercollection.com/attractions/golden-skybridge/#category/events_Golden

立即加入欣傳媒Line@，月月抽好禮 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/204876

步道 加拿大 美國

延伸閱讀

全球經濟續吹逆風 渣打：金價可望挑戰1965美元

被消失5年…「明天系」富豪肖建華受審 或判10年以上

嘉義優鮮水產通過BAP國際驗證 台灣鯛封櫃外銷加拿大

世界盃資格賽／雷霆亞歷山大24分領銜 加拿大6戰全勝

相關新聞

「加拿大新景點」一定要去！ 天空步道漫步在雲端、360度觀景台俯瞰美加壯麗景觀

向來以壯麗大自然景色聞名世界的加拿大，在疫情期間誕生兩大新景點，正好都是可以登高望遠，把加拿大壯闊風景一覽無遺的設施，一個是位於維多利亞以北 35分鐘車程處的馬拉哈特天空步道（Malahat SkyW

疫後美國陳海茵帶路！ 暢玩大翻新迪士尼、享受陽光加州 與孩子創造無價回憶最重要

擁有甜美笑容的前美女主播－陳海茵，美國旅遊經驗豐富，最近每年暑假她都會到美國，她和愛女「喜羊羊」最喜歡到迪士尼玩，她分享她的旅遊經驗，以及針對疫後到美國旅遊提供第一手建議！ 陳海茵現在疫後去美

真正「巨無霸披薩」28吋長媲美行李箱！配料放滿甜甜圈、蛋撻、生日蛋糕浮誇爆表

至尊級邪惡美食就該長這樣！加拿大多倫多有一處浮誇級烘焙坊，販售長達28英吋、寬達18英吋的披薩，終極版尺寸一片可抵十人份。更狂的是，披薩上的（Topping）配料也不走一般路線，各款甜甜圈、布朗尼蛋糕

美術館辦梵谷畫展販售「耳朵橡皮擦」 周邊商品惹怒民眾

英國倫敦考陶爾德美術館（Courtauld Gallery）今年2月初至5月舉辦一場專門展出畫家梵谷（Vincent Van Gogh）的自畫像展覽；但擺放在展覽紀念品區的商品卻惹怒了不少觀眾，不少人指出美術館販賣這些商品，除了有調侃梵谷的意味，也同時不尊重精神疾病患者。

設計之都富有創意！ 深入「蒙特婁」壁畫之城 品味藝術之旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】位於加拿大魁北克省的蒙特婁（Montréal），是北美洲第一個榮獲聯合國授予「設計之都（UNESCO City of Design）」之稱的城市，通過可持續的城市設計和反映其獨

臨近地鐵站太便利！8間CP值「紐約住宿推薦」 價位實惠、評價不踩雷

紐約有許多景點，像電影裡時常出現的帝國大廈、時代廣場、布魯克林大橋等都非常值得一去，不過到了紐約最擔心就是怕住宿費用太高，又怕踩到雷睡得不舒服……沒關係！今天小編要來介紹8間評價不錯價格又相對沒這麼可怕的住宿，重點是交通也很方便喔～趕快來看看！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。