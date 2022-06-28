疫後美國陳海茵帶路！ 暢玩大翻新迪士尼、享受陽光加州 與孩子創造無價回憶最重要

擁有甜美笑容的前美女主播－陳海茵，美國旅遊經驗豐富，最近每年暑假她都會到美國，她和愛女「喜羊羊」最喜歡到迪士尼玩，她分享她的旅遊經驗，以及針對疫後到美國旅遊提供第一手建議！

陳海茵現在疫後去美國會發現有耳目一新的感受；圖片／陳海茵提供

這幾年疫情期間去過美國的陳海茵表示，現在是可以去美國的時候，已經回復到疫情前的正常生活，同時一些景區、飯店等利用疫情期間翻新整修，現在再去會讓人有耳目一新的感受。

陳海茵帶女兒到加州迪士尼，創造許多快樂的回憶；圖片／陳海茵提供

「多準備一些錢！」針對此刻到美國的建議，陳海茵直快點出。去年美國物價上漲幅度約4、5％，今年漲幅更達到百分之十幾，讓陳海茵付出荷包非常有感，「過去你若要準備旅費30萬，今年更要準備到40萬。」

陳海茵去年加州迪士尼，漫威主題樂園「復仇者聯盟園區」開幕；圖片／陳海茵提供

「從機票、飯店、餐廳、租車、油價、Uber、Airbnb、食材費等全面漲價！」陳海茵細數。

陳海茵的育兒價值觀：為孩子創造無價的回憶更為重要；圖片／陳海茵提供

即便如此，陳海茵仍不錯過暑假的機會，陪伴女兒到美國、暢玩迪士尼，陳海茵引用名言「幸運的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年」，來說明她的育兒價值觀：為孩子創造無價的回憶更為重要！

陳海茵對迪士尼融合虛擬與真實的沉浸式體驗讚不絕口；圖片／陳海茵提供

「這是我這輩子最棒的體驗！」陳海茵對加州迪士尼的最新設施讚不絕口，全球首個以超級英雄為主題的園區—漫威主題樂園「復仇者聯盟園區」（Avengers Campus）去年開幕，運用高科技的創新技術，融合虛擬與真實的沉浸式體驗，讓人身歷其境！

陳海茵推薦，住宿在加州迪士尼的飯店內，分兩天玩；圖片／陳海茵提供

陳海茵推薦，住宿在加州迪士尼的飯店內，分兩天玩，「加州迪士尼樂園」和「加州冒險樂園」兩大園區，一天玩一個，就不會太累太趕，早上起床就可以和米奇、米妮一起吃早餐，從早玩到晚上看煙火，回到飯店就可以休息，輕鬆愉快！

陳海茵喜歡加州購物商場中悠閒的氛圍；圖片／陳海茵提供

陳海茵不喜歡購買名牌，但也和許多人一樣嚮往電影中的貴婦場景，她喜歡加州購物商場中悠閒的氛圍，她推薦以下商圈或購物中心，值得一遊：常出現在電影中的最經典場景–羅德歐大道（Rodeo Drive），洛杉磯最高檔的精品大道街；受年輕人歡迎、最潮的威尼斯海灘（Venice Beach），擁有許多特色咖啡廳、文創商品店；讓人彷彿來到歐洲小鎮的The Americana at Brand，堪稱LA最美的購物商場，位於洛杉磯市中心的The Bloc，交通便利、集結購物及餐飲中心。

陳海茵在洛杉磯市中心的The Bloc購物中心；圖片／陳海茵提供

蓋提藝術中心（The Getty Center），也是陳海茵強力推薦的景點，由富可敵國的石油鉅子蓋提捐獻出個人豐富藝術品與古董收藏，免費入場、需事先預約，美術館坐落在半山腰，不僅藝術品極具價值，建築物本身與美麗的花園，也是吸睛焦點，大人小孩都適合的場所。

陳海茵認為台灣民眾現在去美國玩，安全感會增加很多；圖片／陳海茵提供

陳海茵和女性友人在加州海灘留影；圖片／陳海茵提供

陳海茵期待下一次到訪加州，她可以脫下口罩，在陽光灑落的戶外，享受愜意的時光。

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