首屆溫哥華「珍奶節」將於7月舉行 集夜市與嘉年華於一身

台灣名產珍珠奶茶風靡全球，現在溫哥華也誕生珍奶節，首屆的溫哥華珍珠奶茶節（Vancouver Bubble Tea Festival）將於今年7月22、23日兩日舉行，將是加拿大最大奶茶節，集夜市與嘉年華於一身的大型美食娛樂活動，兩天活動預計將有3萬人左右進場。

加拿大多元交流協會會長楊晟帆表示，溫哥華珍奶節會是一個大型活動，集珍珠奶茶、娛樂、街頭小吃、遊戲及各類比賽於一身，是加拿大西部首屆珍奶節，也是加拿大最大的珍奶節。屆時將有10多家珍奶餐廳參賽，角逐溫哥華的珍珠奶茶冠軍。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣表示，溫哥華僑界引領期盼珍珠奶茶節的舉辦，也預祝屆時活動順利圓滿。

首屆溫哥華珍奶節將在卑詩省本拿比市中央公園內的斯瓦格戶外體育館（Swangard Stadiuml）舉行，今年溫哥華珍奶節的冠名贊助是珍煮丹，也有諸多贊助商與參展商家，門票為每人加幣10元（兒童免費入場）。

溫哥華珍珠奶茶節2022

日期時間：7月22日 星期五 11am~8pm、7月23日 星期六 11am~5pm

地點：Swangard Stadium, Burnaby Central Park (Kingsway and Boundary交界處)

票價：成人$10，八歲以及以下的兒童免費購票

請上官網：www.vanbubbleteafest.ca

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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