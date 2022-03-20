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真正「巨無霸披薩」28吋長媲美行李箱！配料放滿甜甜圈、蛋撻、生日蛋糕浮誇爆表

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@lamannabakery
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至尊級邪惡美食就該長這樣！加拿大多倫多有一處浮誇級烘焙坊，販售長達28英吋、寬達18英吋的披薩，終極版尺寸一片可抵十人份。更狂的是，披薩上的（Topping）配料也不走一般路線，各款甜甜圈、布朗尼蛋糕、手指餅乾乃至生日蛋糕統統都能入料，鹹食還有蛋撻款，搶眼視覺和美味瞬間成為當地必吃的打卡美食。

圖／IG@lamannabakery
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位於加拿大多倫多士嘉堡地區的「Lamanna's Bakery」主打多倫多最大披薩，超出想象的配料及超大尺寸吸引許多人朝聖，就連人氣歌手尚恩·曼德斯（Shawn Mendes）、《哈利波特》榮恩魯伯特·葛林（Rupert Grint）都曾造訪。店家只提供兩種尺寸的披薩，需要至少提前24小時預訂，最有名的即是28吋長、18吋寬的大片披薩（Big Slices），而另一款圓形披薩也達21吋，絕對讓人飽到天靈蓋。

圖／IG@lamannabakery
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而作為烘焙坊，店家也販售各式夢幻甜點、Gelato義式冰淇淋等，因此除了驚人的披薩尺寸及經典口味，店家也結合甜點打造無數特色款披薩，如放滿甜甜圈、生日蛋糕、美式餅乾、OREO餅乾甚至蛋撻，並堅持研發瘋狂美食的基本為美味程度。

綜合外媒歷年報導，Lamanna's Bakery為2004年成立的家族生意，在社群影響力的加持下，成為近幾年最夯的披薩店，早前曾因疫情只限外帶，近期已恢復內用，未來造訪加拿大絕對要列入旅遊人生清單。

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IG 加拿大 人氣美食 披薩

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