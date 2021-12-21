戶外瑜伽、露天溫泉！ 冬遊加拿大慢旅行 置身冰雪奇境美景觸動心靈

加拿大戶外瑜伽體驗。 圖：加拿大旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】在全球範圍中，「慢旅行」和「有意義的旅行」日益成為人們關注和嚮往的新旅行方式。而在加拿大旅遊局一項最新的市場調研報告中，數據指出中國遊客在未來旅行中將有五大核心訴求—放鬆療癒、安全出遊、文化體驗、戶外活動與美食鑑賞，根據這些訴求，旅遊目的地需要對產品進行更細緻化整理和開發。

▲加拿大冬季滑雪體驗。 圖：BC省旅遊局_Reuben Krabbe／提供

加拿大疆域廣袤擁有豐富的自然資源，人們在山川、湖泊、森林、峽谷、海灘中都可以愜意地放慢腳步，打開感官親近大自然，感受身心放鬆的帶來的心靈愉悅。與亞熱帶地區的暖冬不同，此時加拿大已是冰雪奇境，到處銀裝素裹、白雪皚皚，也正因如此，加拿大是全球遊客最喜愛的冬季旅行目的地之一。

▲加拿大冬季水療體驗。 圖：亞伯達省旅遊局_Mike Seehagel／提供

沿境加拿大的十個省和三個地區，遊客可以享受到各有特色、妙趣橫生的冰雪運動與旅遊項目，感受動靜之間的雙重療癒。加拿大卑詩省（BC省）的惠斯勒黑梳山（Whistler Blackcomb）是滑雪愛好者不容錯過的標誌性滑雪勝地。這裡擁有超過3,307公頃的滑雪地形、200多條標記雪道、16個碗狀地形、3座冰川、一流地形公園供遊客們盡情玩轉雪季。BC省還擁有中高階挑戰者最愛的粉雪公路，附近的滑雪度假村個個具有「雪中聖品」粉雪雪質。

在加拿大各大雪場享受完酣暢淋漓的滑雪運動後，遊客在餐廳享用熱飲和當地的佳餚美食，也可以來到配套的水療中心，在露天溫泉中俯瞰海岸山脈的壯麗景緻，在雪山之巔尋覓極致的動靜時光，如擁有著加拿大最大的礦物溫泉的費爾蒙爾溫泉度假村（Fairmont Hot Springs Resort），純淨的溫泉水帶來慵懶舒適的療養休息，人們可以透過氤氳的蒸汽看見白雪隱現的山脈，縱享愜意冬日時光。

▲加拿大冬季自然體驗-北極熊。 圖：加拿大旅遊局／提供

▲加拿大冬季自然體驗-極光。 圖：Martina Gebarovska／提供

▲加拿大戶外瑜伽體驗。 圖：班夫瑜伽節／提供

加拿大的冬季旅行特色體驗不僅限於滑雪運動，人們還可以前往緬尼托巴省（Manitoba）與憨厚可愛的北極熊近距離接觸，開啟全新體驗，探索人與自然的平衡關係；或是來到亞伯達省的班夫國家公園體驗冬季戶外瑜伽，在層巒疊嶂的山脈與晶瑩純淨的湖泊間，感受寧靜與釋放；也可以探索神秘的暗夜星空保護區，觀測浩瀚星空、欣賞閃耀極光，讓難得一見的壯麗美景帶來精神的昇華與啟迪……眾多風貌不一的自然奇景，無一不觸動心靈的最深處。

即便是在城市中，人們也可以肆意放空、親近自然，在卑詩省（BC省）最美的「大花園」維多利亞，可以跟隨這裡所倡導的可持續的慢生活方式，去感受森林浴、瑜伽冥想、漫步，一起呼吸最清甜的空氣，沉浸於健康而解壓的新型旅行體驗。

未來，加拿大旅遊局將繼續順應遊客疫後「新旅行」的趨勢，開發更多觸動心靈的主題體驗與線路，讓遊客在每一段旅途中都能沉浸其中，獲得生活靈感與向上力量。

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