設計之都富有創意！ 深入「蒙特婁」壁畫之城 品味藝術之旅

蒙特婁植物園。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】位於加拿大魁北克省的蒙特婁（Montréal），是北美洲第一個榮獲聯合國授予「設計之都（UNESCO City of Design）」之稱的城市，通過可持續的城市設計和反映其獨特風土人情的建築，展現出別具一格的城市文化。

▲蒙特婁城市天際線。 圖：Tourisme Montréal, Stéphan Poulin／來源

這座擁有超過375年曆史的城市，時刻上演著「新與舊」、「歷史與摩登」的碰撞、交流與融合—城中數不勝數的大教堂、歷史悠久的建築、與鋪滿鵝卵石的街巷，反映著城市在英法殖民時代的歷史風貌；而為各種世界級盛事而興建的現代建築，包括為1976年蒙特婁奧運會打造的奧林匹克體育場（Olympic Stadium）和為1967年世界博覽會設計的房屋項目「棲息地67（Habitat 67）」，則奠定了蒙特婁作為創新設計中心的定位。

▲蒙特婁美術館。 圖：Tourism Quebec／來源

▲蒙特婁建築博物館。 圖：Tourism Quebec／來源

近兩年，蒙特婁也積極與創意達人聯動，在城中多個街區落地了十餘項設計創意項目，這些層出不窮的跨界項目，不僅有助於促進當地旅遊業的發展，更令整座城市更加鮮活，充滿蓬勃活力。

城中建築 五彩視覺盛宴

蒙特婁在推廣公共藝術方面尤為積極，這源自於魁北克省政府在1961年通過的政策，要求拿出建造公共建築或場地總預算的1％，投放用於藝術作品的融合，為藝術家們提供多姿多彩的藝術表達空間。因此，60餘年來，魁北克省各地區共有約3,500件公共藝術品誕生閃耀，蒙特婁城中的建築、場地，也猶如藝術家們的畫布熠熠生輝。

▲蒙特婁享有壁畫之城美譽。 圖：MURAL Festival, Kashink (2014) - Photo by Daniel Esteban／來源

▲蒙特婁擁有兩個大型壁畫節日。 圖：MURAL Festival, Kashink (2014) - Photo by Sylvie Li @ shoot Studio - Tourisme Montréal／來源

在眾多公共藝術作品中，遍布在城市各個角落、帶來吸睛色彩與獨特個性的壁畫作品也令蒙特婁獲譽「壁畫之城」美稱。蒙特婁也擁有兩個大型壁畫節日，分別是北美洲歷史最久遠的壁畫節：國際街頭壁畫藝術節（MURAL Festival）以及世界最大型的街頭藝術節：壓力之下塗鴉節（Under Pressure Annual Graffiti Festival）。

來到蒙特婁，在玩轉這兩大壁畫節之餘，更可以從聖勞倫大街（Saint-Laurent Boulevard）出發，在城中四處欣賞數不勝數的壁畫作品。可以看到為致敬蒙特利爾的驕傲——獲獎無數的歌手、作曲家、詩人萊昂納德·科恩而打造的壁畫，感受這幅10,000平方英尺大、21層樓高的壁畫所帶來的震撼。

蒙特婁城裡常見的公共廣場，也是城市另一藝術靈魂所在，不僅是居民和遊客的日常聚集地，在其中舉辦的各大盛事更為蒙特婁帶來節日氣氛和生活樂趣，成功打造非凡的國際聲譽。

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