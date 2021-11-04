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11／8起入境美國需知！ 18歲以上外籍旅客需提交疫苗證明

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美國入境新規定將自美東時間11月8日零時起實施，外籍旅客需提交兩劑疫苗施打證明；圖片／欣傳媒資料
美國入境新規定將自美東時間11月8日零時起實施，外籍旅客需提交兩劑疫苗施打證明；圖片／欣傳媒資料

美國入境新規定將自美東時間11月8日零時起實施，中華航空11/2針對旅遊業及旅客發出美國入境檢疫政策更新通知，說明外籍旅客(18歲以上)須提交完整接種疫苗證明(電子版或紙本)及航班起飛前 3 日內新冠病毒陰性英文版報告才可入境，旅客需於出發前14 天以上完整接種疫苗，且接種疫苗需為 美國食品藥物管理局（FDA）或世界衛生組織（WHO）緊急授權疫苗。

白宮在10月25日公布入境規定，所有外籍旅客必須完整施打兩劑FDA或WHO緊急授權的新冠疫苗、並出示3日內陰性證明才能入境，未打疫苗者則需要在出境前做篩檢，認可疫苗包括台灣目前施打的AZ、莫德納、BNT疫苗，以及嬌生、中國國藥和科興6種，同時接受混打兩劑獲認可疫苗，但兩劑間隔不得少於17天，完整接種疫苗者可以免隔離，抵達後3至5天接受病毒測試並自我監測。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）亦在10月30日表示，針對18歲以下尚未施打疫苗的外籍旅客，在搭機抵達美國後將不必進行隔離檢疫。

豁免出示疫苗接種證明之非公民/非移民類別包括：外交或公務外國政府旅行的人、未滿 18 歲的兒童、有疫苗接種禁忌症者、新冠疫苗臨床試驗參與者、因緊急或人道因素入境美國者、持有有效簽證(不含 B-1 商務或 B-2 旅遊簽證)且新冠疫苗供應有限之外國公民、美國武裝部隊成員或其配偶或子女(18 歲以下)、持 C-1 和 D 非移民簽證之海員、由國務卿/交通部長/國土安全部長（或其指定人員）核准之符合國家利益者。

華航的美國入境檢疫政策更新通知提醒旅客，抵達美國後，CDC將隨機查驗COVID-19 檢測報告或康復報告。若旅客持有的是電子版本，請先將報告以截圖或下載方式至行動裝置，以便查驗。自洛杉磯入境，超過 16 歲之旅客，須於抵達前完成線上健康聲明書，未如實填畢就提交者將導致罰款。自紐約入境旅客不須填寫健康聲明書。下載並完成填寫切結書 1 份，攜至機場交由華航地勤人員檢查，將由航空公司收取存檔。

檢疫措施針對已完整接種疫苗者，抵達後 3-5 天接受病毒測試並自我監測；未完整接種疫苗者，於抵達後 3-5 天接受病毒測試並留在家中進行 7 天自主隔離，若無接受病毒測試，則需留在家中進行 10 天自主隔離。

參考美國CDC入境規定：https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/

撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/199410

美國 華航 航空

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