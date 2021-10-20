快訊

傳染力恐比Delta更強 英國出現新變異株「AY.4.2」

快儲水！高雄明天停水12小時 影響逾46萬用戶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美得像時間靜止！仰望加拿大暗夜星空　迎接璀璨星河

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
托蘭斯原野暗夜星空保護區（Torrance Barren Dark Sky Preserve）。　圖：安大略省旅遊局／來源
托蘭斯原野暗夜星空保護區（Torrance Barren Dark Sky Preserve）。　圖：安大略省旅遊局／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】暗夜星空，蘊藏著許多星象宇宙的奧秘，您也是天文觀星的愛好者嗎？提及觀星，不可錯過加拿大的「暗夜星空保護區（Dark-Sky Preserve）」。這些地方是經加拿大皇家天文學會（RASC）認可的、遠離光污染的大面積區域，因為這裡的光害最少，人們便能在此看到純淨無污染的浩瀚天幕，與閃耀奪目的璀璨星河。

▲托蘭斯原野暗夜星空保護區。　圖：安大略省旅遊局／來源
▲托蘭斯原野暗夜星空保護區。　圖：安大略省旅遊局／來源

從安大略省多倫多（Toronto）驅車出發，不到2小時車程便抵達托蘭斯原野暗夜星空保護區（Torrance Barren Dark Sky Preserve）。在山脊上紮營，可以毫無障礙地欣賞壯觀的夜空。

天氣晴朗時，甚至能通過使用望遠鏡觀測到星團、星雲、木星雲堤和土星環，以及距地球 200 萬光年遠的仙女座星系。除了絕美的夜色，這裡生意盎然的森林、林木蔥鬱的沼澤和清澈見底的湖泊也構成一幅層次豐富的風景畫，是遊客展開更多戶外探索體驗的絕佳目的地。

▲木野牛國家公園。　圖：加拿大公園管理局／來源
▲木野牛國家公園。　圖：加拿大公園管理局／來源

位於加拿大西北地區的木野牛國家公園（Wood Buffalo National Park）是世界最大的暗夜星空保護區，在這裡不僅可以擁抱廣袤的曠野、神奇的極光、飽經風霜的山川湖泊，甚至還能偶遇憨態可愛的野生動物。

每當夜晚降臨，這些大自然的絕美著作便靜靜地被深邃夜空所籠罩，彷彿時間靜止了下來。來到木野牛國家公園裡唯一連接主道路的露營地——松樹湖營地（Campground at Pine Lake），十數個帳營隱於森林中，使用營地提供的燒烤爐和野餐桌，可以輕鬆解決飲食問題，並覓得一份野趣。白天，穿梭於深山幽谷，夜晚回到營地，生火煮食、抬頭觀星，在暗夜裡與星空相遇。

▲鳥瞰多倫多。　圖：安大略省旅遊局／來源
▲鳥瞰多倫多。　圖：安大略省旅遊局／來源

另闢蹊徑 發現城中之森

加拿大的自然景觀也融入在了城市中，遊客們從城市出發，無需遠行，也能在鱗次櫛比的高樓大廈中覓得一方綠色。在加拿大最大的城市多倫多，就有大片的綠化公園，散發出濃濃的自然戶外氣息。多倫多位於安大略湖西北沿岸，因此從市中心搭乘輪渡，輕鬆前往多倫多群島（Toronto Islands），便可在公園和海灘上露營、野餐，享受一段城市中的靜謐時光。

▲溫哥華的城市綠化。　圖：溫哥華旅遊局-Albert Normandin／來源
▲溫哥華的城市綠化。　圖：溫哥華旅遊局-Albert Normandin／來源

來到加拿大最西邊，在依山傍海的「森林城市」溫哥華，一樣可以盡情享受優美的景色和宜人的氣候。天氣晴朗時，帶上一頂帳篷，來到有著400公頃原始雨林的斯坦利公園（Stanley Park），在參天大樹下紮營，度過一段悠然自在的時光。溫哥華也是戶外運動愛好者和世界性冒險家的天堂，騎行者穿梭於大街小巷，慢跑者遍布悠長的海岸線，每個人都沉浸於城市中濃濃的戶外氣息中。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

國家公園 加拿大 露營

延伸閱讀

南庄新夏泰客音樂會周末登場 雪霸公園邀觀星

加拿大樂手的吉他45年前離奇失竊 靠著「臉部識別軟體」在東京尋獲

不滿孟晚舟風波 逾75%加國人反對華為參與5G建設

加拿大將祭強制令 公僕、軍警與旅客都得打疫苗

相關新聞

美得像時間靜止！仰望加拿大暗夜星空　迎接璀璨星河

【旅奇傳媒/編輯部報導】暗夜星空，蘊藏著許多星象宇宙的奧秘，您也是天文觀星的愛好者嗎？提及觀星，不可錯過加拿大的「暗夜星空保護區（Dark-Sky Preserve）」。這些地方是經加拿大皇家天文學會

入住浪漫的港口城市！10間西雅圖住宿推薦　交通、評價一次看

大家應該跟小編一樣，說到西雅圖，就會不自覺的聯想到咖啡吧！不過其實位在美國華盛頓州的西雅圖，它是一座港口城市，經濟發展即為繁盛，像是亞馬遜、星巴克的總部都是位在西雅圖喔！除此之外，這裡的觀光也非常發達，是許多人嚮往的浪漫城市呢～今天小編要來介紹10間西雅圖住宿，讓你們拜訪西雅圖住的舒適不踩雷！

傳統紮營、標準化帳篷屋！ 解鎖「加拿大獨特露營」 體驗原始大自然

【旅奇傳媒/編輯部報導】在經歷不平凡的2020年運動，人們更遠離遠離人群、近乎自然的旅行體驗數據顯示，「戶外旅遊」的熱度自2020年起持續增長，其中，「徒步」和「騎行」的熱度分別增長了32.6％和21

小巴黎、水舞秀都有！世界級渡假聖地「拉斯維加斯」8間飯店推薦

熱鬧又繁華的拉斯維加斯是世界級的渡假聖地，無論是旅遊、購物或賭博等等娛樂產業都非常發達！整座城市越夜越熱鬧，五光十色的燈光令人陶醉～最特別的是拉斯維加斯擁有好幾間極具特色的飯店，今天小編就要來介紹這些飯店，有機會到拉斯維加斯一定要挑一家住看看！

秋天就是要賞楓！加拿大「新法國」紅葉、冰酒正當季

9月底，北半球進入秋天，在《鬼怪》青睞的浪漫「紅葉之鄉」魁北克，不僅有最豐富的楓紅景觀，還有特殊的冰酒可以嘗鮮！

「全球最佳食物市場」在加拿大！波蘭餃子、牙買加餡餅...特色美食一次購齊

加拿大安大略省多倫多的聖勞倫斯市場，是開幕於1803年的美食集市，也是加拿大第一個永久性農民集市，在2012年被《國家地理》評為「全球最佳食物市場」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。