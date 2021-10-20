美得像時間靜止！仰望加拿大暗夜星空　迎接璀璨星河

【旅奇傳媒/編輯部報導】暗夜星空，蘊藏著許多星象宇宙的奧秘，您也是天文觀星的愛好者嗎？提及觀星，不可錯過加拿大的「暗夜星空保護區（Dark-Sky Preserve）」。這些地方是經加拿大皇家天文學會（RASC）認可的、遠離光污染的大面積區域，因為這裡的光害最少，人們便能在此看到純淨無污染的浩瀚天幕，與閃耀奪目的璀璨星河。

▲托蘭斯原野暗夜星空保護區。 圖：安大略省旅遊局／來源

從安大略省多倫多（Toronto）驅車出發，不到2小時車程便抵達托蘭斯原野暗夜星空保護區（Torrance Barren Dark Sky Preserve）。在山脊上紮營，可以毫無障礙地欣賞壯觀的夜空。

天氣晴朗時，甚至能通過使用望遠鏡觀測到星團、星雲、木星雲堤和土星環，以及距地球 200 萬光年遠的仙女座星系。除了絕美的夜色，這裡生意盎然的森林、林木蔥鬱的沼澤和清澈見底的湖泊也構成一幅層次豐富的風景畫，是遊客展開更多戶外探索體驗的絕佳目的地。

▲木野牛國家公園。 圖：加拿大公園管理局／來源

位於加拿大西北地區的木野牛國家公園（Wood Buffalo National Park）是世界最大的暗夜星空保護區，在這裡不僅可以擁抱廣袤的曠野、神奇的極光、飽經風霜的山川湖泊，甚至還能偶遇憨態可愛的野生動物。

每當夜晚降臨，這些大自然的絕美著作便靜靜地被深邃夜空所籠罩，彷彿時間靜止了下來。來到木野牛國家公園裡唯一連接主道路的露營地——松樹湖營地（Campground at Pine Lake），十數個帳營隱於森林中，使用營地提供的燒烤爐和野餐桌，可以輕鬆解決飲食問題，並覓得一份野趣。白天，穿梭於深山幽谷，夜晚回到營地，生火煮食、抬頭觀星，在暗夜裡與星空相遇。

▲鳥瞰多倫多。 圖：安大略省旅遊局／來源

另闢蹊徑 發現城中之森

加拿大的自然景觀也融入在了城市中，遊客們從城市出發，無需遠行，也能在鱗次櫛比的高樓大廈中覓得一方綠色。在加拿大最大的城市多倫多，就有大片的綠化公園，散發出濃濃的自然戶外氣息。多倫多位於安大略湖西北沿岸，因此從市中心搭乘輪渡，輕鬆前往多倫多群島（Toronto Islands），便可在公園和海灘上露營、野餐，享受一段城市中的靜謐時光。

▲溫哥華的城市綠化。 圖：溫哥華旅遊局-Albert Normandin／來源

來到加拿大最西邊，在依山傍海的「森林城市」溫哥華，一樣可以盡情享受優美的景色和宜人的氣候。天氣晴朗時，帶上一頂帳篷，來到有著400公頃原始雨林的斯坦利公園（Stanley Park），在參天大樹下紮營，度過一段悠然自在的時光。溫哥華也是戶外運動愛好者和世界性冒險家的天堂，騎行者穿梭於大街小巷，慢跑者遍布悠長的海岸線，每個人都沉浸於城市中濃濃的戶外氣息中。

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