入住浪漫的港口城市！10間西雅圖住宿推薦　交通、評價一次看

大家應該跟小編一樣，說到西雅圖，就會不自覺的聯想到咖啡吧！不過其實位在美國華盛頓州的西雅圖，它是一座港口城市，經濟發展即為繁盛，像是亞馬遜、星巴克的總部都是位在西雅圖喔！除此之外，這裡的觀光也非常發達，是許多人嚮往的浪漫城市呢～今天小編要來介紹10間西雅圖住宿，讓你們拜訪西雅圖住的舒適不踩雷！

西雅圖機場麗笙酒店 - 西泰克

西雅圖機場麗笙酒店 - 西泰克。 圖／agoda

西雅圖機場麗笙酒店 - 西泰克。 圖／agoda

西雅圖機場麗笙酒店 - 西泰克(Radisson Hotel Seattle Airport)鄰近機場，附近就有輕軌站，搭乘輕軌30分鐘便能抵達西雅圖市區喔！在飯店裡，除了健身房、游泳池等設施之外，也有餐廳、酒吧，整體氣氛很悠閒放鬆。而西雅圖機場麗笙酒店 - 西泰克的房間一共有四種房型，包含雙人房及四人房，房間風格很現代，空間也很寬敞，在這邊舒服的睡上一覺絕對沒有問題！

訂房網評價︰8.2/10 (agoda)

交通︰24小時往返機場飯店免費接駁車、輕軌Sea-Tac/Airport Station站

附近景點︰西雅圖機場

西雅圖塔科馬國際機場卡爾森套房鄉村旅館 - 西泰克

西雅圖塔科馬國際機場卡爾森套房鄉村旅館 - 西泰克。 圖／agoda

西雅圖塔科馬國際機場卡爾森套房鄉村旅館 - 西泰克。 圖／agoda

西雅圖塔科馬國際機場卡爾森套房鄉村旅館 - 西泰克(Country Inn & Suites by Radisson Seattle-Tacoma International Airport WA)鄰近西雅圖機場，提供免費往返機場的接駁服務，想到市區的話在飯店附近的Angle Lake站搭乘輕軌即可。如果有開車的話也不用付昂貴的停車費，可以免費停車～超棒的！萬一不想出門走走，在西雅圖塔科馬國際機場卡爾森套房鄉村旅館 - 西泰克內的泳池或健身房動一動，享受飯店設施，大廳還有提供免費餅乾跟咖啡，這樣也很享受啊！

訂房網評價︰9.0/10 (agoda)

交通︰搭乘機場飯店往返接駁車、輕軌Angle Lake站

附近景點︰西雅圖機場、Angle Lake公園

Citizenm Seattle South Lake Union

Citizenm Seattle South Lake Union。 圖／agoda

Citizenm Seattle South Lake Union。 圖／agoda

Citizenm Seattle South Lake Union和台北北門世民(Citizenm Taipei North Gate)為同一家連鎖飯店，房間就是大家最喜歡的Citizenm一貫的「大窗景」房，房間雖然不大但東西算是很齊全，飯店也提供自助Check in&out。在交通方面，飯店前就有單軌鐵路站及公車站，要走路到太空塔的話約12分鐘，算是滿方便的！不過要特別注意的是Citizenm Seattle South Lake Union不提供停車場，要停到附近飯店或是街邊停車場喔！

訂房網評價︰9.3/10 (agoda)

交通︰單軌Terry Ave N & Thomas St站、公車Westlake Ave & 9th Ave站

附近景點︰流行文化博物館、太空針塔

西雅圖西塔機場萬豪酒店 - 西泰克

西雅圖西塔機場萬豪酒店 - 西泰克。 圖／agoda

西雅圖西塔機場萬豪酒店 - 西泰克。 圖／agoda

位於西雅圖機場附近的西雅圖西塔機場萬豪酒店 - 西泰克(Seattle Airport Marriott)很適合隔天一早要趕飛機或是太晚到西雅圖需要先在機場邊投宿的旅人，飯店提供24小時接駁，無論是幾點的飛機都不用擔心哦！在設施方面，西雅圖西塔機場萬豪酒店 - 西泰克提供24小時健身房、SPA，很適合來舒緩旅程的疲勞，也有提供停車場與代客泊車服務，以萬豪旗下飯店的價格來說，這家CP值滿高的！

訂房網評價︰8.5/10 (agoda)

交通︰搭乘24小時機場飯店往返接駁車

附近景點︰西雅圖機場、Westfield Southcenter購物中心

五月花公園酒店

五月花公園酒店。 圖／agoda

五月花公園酒店。 圖／agoda

五月花公園酒店(Mayflower Park Hotel Seattle)於1927年開業，是西雅圖在地的知名的老飯店，採用傳統安妮女王風格的家具，整體不會顯得老舊反而很有特色，還獲頒為最佳歷史酒店喔！入住這裡可能也會不知不覺地覺得自己非常優雅XD～交通位置的話，五月花公園酒店的位置位於西雅圖市中心，一旁舊有輕軌及單軌鐵路，開車的話也有代客泊車服務，去各景點都很方便喔！

訂房網評價︰9.2/10 (agoda)

交通︰輕軌、單軌鐵路西湖站Westlake Station

附近景點︰派克市場、西雅圖藝術博物館、太空針塔

希德布魯克洛基酒店

希德布魯克洛基酒店。 圖／agoda

希德布魯克洛基酒店。 圖／agoda

希德布魯克洛基酒店(Cedarbrook Lodge)位於西雅圖機場附近，很適合搭乘紅眼班機的旅客在此入住，因為酒店有附設健身房、水療SPA中心可以好好舒展筋骨放鬆身心，肚子餓的話也有餐廳或酒吧可以飽餐一頓，是不是很完美！在交通方面，希德布魯克洛基酒店提供代客泊車服務，沒有開車的話也有往返機場的飯店接駁，最重要的是房間也很漂亮！光看圖片就想手刀預訂了XD

訂房網評價︰9.3/10 (agoda)

交通︰搭乘飯店提供機場與住宿接駁車

附近景點︰西雅圖機場

西雅圖W酒店

西雅圖W酒店。 圖／agoda

西雅圖W酒店。 圖／agoda

西雅圖W酒店(W Seattle)為萬豪旗下酒店（台北也有一家！），就位在西雅圖市區的黃金地段，距離西雅圖中央圖書館、西雅圖藝術博物館、派克市場都很近，到輕軌站也只要走3分鐘喔！也有提供停車與代客泊車。西雅圖W酒店附設健身房、商務中心、餐廳、每個禮拜三開始到周末酒吧會營業，很適合來小酌一杯；飯店的風格就是Ｗ酒店一貫的風格，相當新潮而且很有活力～

訂房網評價︰8.5/10 (agoda)

交通︰輕軌University Street Station站

附近景點︰西雅圖中央圖書館、西雅圖藝術博物館、西雅圖大摩天輪

西雅圖君悅酒店

西雅圖君悅酒店。 圖／agoda

西雅圖君悅酒店。 圖／agoda

西雅圖君悅酒店(Hyatt Regency Seattle)位在西雅圖的市區，生活機能很棒，距離派克市場及太空針塔都不遠，而且附近就有鐵路站，去哪裡都很方便哦！另外，西雅圖君悅酒店為凱悅集團旗下飯店，維持著一定的住宿品質，附設健身房、商務中心、餐廳，房間裡還有大面窗戶，整個採光超讚啊！入住景觀房還可以俯瞰西雅圖美景，眺望港灣景緻～住起來肯定舒適！

訂房網評價︰9.3/10 (agoda)

交通︰輕軌西湖站Westlake Station

附近景點︰派克市場、西雅圖藝術博物館、太空針塔

麥斯威爾住宿鳳梨酒店 - 西雅圖

麥斯威爾住宿鳳梨酒店 - 西雅圖。 圖／agoda

麥斯威爾住宿鳳梨酒店 - 西雅圖。 圖／agoda

麥斯威爾住宿鳳梨酒店 - 西雅圖(Staypineapple at The Maxwell Hotel)位於安妮女王地區，離太空針塔很近，走路8分鐘就可以到。麥斯威爾住宿鳳梨酒店 - 西雅圖充滿活潑可愛的鳳梨元素，整體風格很繽紛，入住都覺得有活力了起來XD下午的時候還有提供免費的下午茶、沒有限量的瓶裝水，很貼心耶！如果想在飯店享受設施，他們也設有室內游泳池、健身房，還有提供自行車免費租借，可以騎出去繞一繞西雅圖這座浪漫之都！

訂房網評價︰9/10 (agoda)

交通︰單軌Seattle Center Station站

附近景點︰太空針塔、流行文化博物館

Embassy Suites By Hilton Seattle Downtown Pioneer Square

Embassy Suites By Hilton Seattle Downtown Pioneer Square。 圖／agoda

Embassy Suites By Hilton Seattle Downtown Pioneer Square為希爾頓集團旗下飯店，位置一樣很棒～就在市中心，走路兩分鐘就可以到國王街車站，要到市區各景點都不遠。Embassy Suites By Hilton Seattle Downtown Pioneer Square設有餐廳、室內泳池、健身房、商務中心、停車場可自助停車，最厲害的就是他們的房間了！入住市景房還可以俯瞰西雅圖市景，也可以選擇入住海景房，在房間就能欣賞整個港灣風光的美景！

訂房網評價︰8.9/10 (agoda)

交通︰國王街車站King Street Station、輕軌Int'l Dist/Chinatown Station

附近景點︰西雅圖中央圖書館、Lumen Field體育場

這次小編一共介紹了10間西雅圖住宿，有6間在市區、4間在機場附近，建議大家可以搭配班機時間來選擇住宿區域，因為交通方便的住宿真的可以省去許多通勤時間啊！而且這些飯店的評價都很不錯，就不用擔心踩雷囉！

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