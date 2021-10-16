傳統紮營、標準化帳篷屋！ 解鎖「加拿大獨特露營」 體驗原始大自然

塔臣施尼-阿爾塞克省立公園的營地。 圖：加拿大旅遊局-Noel Hendrickson／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】在經歷不平凡的2020年運動，人們更遠離遠離人群、近乎自然的旅行體驗數據顯示，「戶外旅遊」的熱度自2020年起持續增長，其中，「徒步」和「騎行」的熱度分別增長了32.6％和21.7％，而「露營」的熱度則增加了303.5％！可見，戶外露營體驗受到了不手遊客的青睞，大家都想遠離都市喧囂，全身心地浸潤在戶外中，享受難得的輕鬆自在。

▲塔臣施尼-阿爾塞克省立公園優美的湖光水色。 圖：加拿大旅遊局-Noel Hendrickson／來源

隨著對生活品質追求的提高，人們也開始渴望戶外旅行，在露營（Camping）一詞前加上「Glamorous」，而搖身一變成為「Glamping」的精緻露營體驗也越來越受到歡迎。在加拿大，就有各形各色的露營模式，從傳統的紮營體驗到舒適又充滿野趣的精緻露營體驗，不管是在大自然的山水間、蒼穹下，還是到城市中心僻靜的角落，都能用一頂帳篷釋放繁忙的生活壓力，享受人生與自然和諧共生。

▲塔臣施尼-阿爾塞克省立公園的花田。 圖：加拿大旅遊局-Noel Hendrickson／來源

回歸山野，邂逅奇山秀水

在不列顛哥倫比亞省（British Columbia，又稱卑詩省）的西北角，坐擁著冰川、河流與差異性的地貌和罕見生物群的塔臣施尼-阿爾塞克省立公園（Tatshenshini-Alsek Provincial Park）。儘管地處偏遠，近年來，逐漸吸引了不少戶外及露營愛好者到此觀光體驗。

無論是在草地還是平原上紮營，還是清澈的湖面上划皮艇，或是到一望無際的花田在和煦的日光下戶外寫生，都能感受到天然質樸的自然奇趣。

▲賽普拉斯山省際公園。 圖：亞伯達省旅遊局／來源

如果想要進入森林之中，探索更多山林野趣，也可以前往位於亞伯達省和薩斯喀徹溫省的賽普拉斯山省公園（Cypress Hills Interprovincial Park），這裡有適合四季、不同種類的野營形式，從帳篷露營、團體營地、房車露營到鄉村小屋，一應俱全。白天，可以在公園裡體驗馬術、釣魚、登山、騎行等戶外活動，回到營地紮營、烤火，回歸最原始的快樂。

▲金穗省立公園。 圖：加拿大旅遊局-Taylor Burk／來源

而位於BC省的金穗省立公園（Golden Ears Provincial Park）也有三個大型營地，無論市到營地旁的亞洛耶特湖（Alouette Lake）體驗游泳、風帆、滑水、划獨木舟等水上活動，或是沿著延綿山脈的遠山、跑步或攀岩，都是投入自然狀態、放鬆身心的好方式。

▲納奈莫森林生態海濱營地。 圖：加拿大旅遊局-Brian Caissie／來源

若想體驗不同於傳統紮營的旅遊體驗，可以來到與BC省溫哥華（Vancouver）市區隔海相望的納奈莫（Nanaimo），打卡納奈莫森林生態海濱營地（Nanaimo, Living Forest Oceanside Campground），這裡除了是一個佔地 53英畝的大型露營地，還是全年開方的汽車公園，露營車遊客可以按需求選擇海景、河景、森林景致等露營點，欣賞納奈莫港、海灣群島、河流與森林等自然美景，並享用營地内的Wi-Fi、充電裝置、會所等全方位便利服務。

▲位於布謝維爾國家公園的帳篷屋。 圖：加拿大旅遊局-Mathieu Dupuis／來源

如果想同時體驗戶外野趣與現代化設施，則可體驗帳篷屋，來到距離魁北克省蒙特婁市（Montréal, Quebec）數公里的布謝維爾國家公園（Camping Parc national des Iles-de-Boucherville），不僅可以住進帳篷屋，在此野餐、休閒，還可以暢遊國家公園、盡興騎行、登山、戲水、觀賞野生動植物，遠離都市生活帶來的喧囂與煩惱。

近年来，加拿大公園管理局（Parks Canada）更全新推出的標準化帳篷屋——「oTENTik帳篷屋」提供露營愛好者們搶先體驗，目前已在加拿大有30處投入使用，此款結合帳篷和棚屋的新型態帳篷屋，不僅內配暖氣、充電器、灶台、燒烤爐等現代設備，更有公用的廚房與淋浴間，與傳統露營方式來的舒適便利！

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