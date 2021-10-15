小巴黎、水舞秀都有！世界級渡假聖地「拉斯維加斯」8間飯店推薦

熱鬧又繁華的拉斯維加斯是世界級的渡假聖地，無論是旅遊、購物或賭博等等娛樂產業都非常發達！整座城市越夜越熱鬧，五光十色的燈光令人陶醉～最特別的是拉斯維加斯擁有好幾間極具特色的飯店，今天小編就要來介紹這些飯店，有機會到拉斯維加斯一定要挑一家住看看！

紐約紐約賭場飯店

紐約紐約賭場飯店。 圖／agoda

紐約紐約賭場飯店。 圖／agoda

紐約紐約賭場飯店(New York - New York Hotel and Casino)讓你從美國西岸一秒直達東岸！位於賭場大道的紐約紐約賭場飯店，從遠遠處就能看到飯店設有自由女神像、布魯克林橋，最酷的是180度的雲霄飛車—曼哈頓飛車，超級有特色！坐在飛車上一邊尖叫一邊俯瞰拉斯維加斯是個不錯的體驗XD而有著24年歷史的紐約紐約賭場飯店房間風格較古典一些，設施一樣很完善，像是健身房、泳池、知名餐廳及賭場都有，賭場還是美高梅集團（MGM）旗下最大的賭場，在飯店裡就能玩得很盡興！

小編偷偷說：號稱全紐約最好吃的漢堡Shake Shack在這裡也有分店喔！

訂房網評價：8.1/10(agoda)

交通：搭乘RTC(Deuce)至SB Las Vegas at Park MGM站

附近景點：美高梅大酒店KA秀、鯊魚礁水族館、麥卡倫國際機場

拉斯維加斯巴黎酒店

拉斯維加斯巴黎酒店。 圖／agoda

拉斯維加斯巴黎酒店。 圖／agoda

拉斯維加斯巴黎酒店(Paris Las Vegas Hotel & Casino)位於賭城大道上，整座飯店打造成了一座小巴黎，包含縮小版的巴黎鐵塔、羅浮宮、凱旋門，非常逼真氣派。不僅如此，拉斯維加斯巴黎酒店擁有七個酒吧、十五間餐廳（地獄廚神Gordon Ramsay的牛排館Gordon Ramsay Steak就在這！），並設有購物商場、賭場等等，也提供停車場可以付費自助停車。飯店設施則設有泳池、SPA、健身房，房間走一個華麗歐風，推薦可以入住景觀房，在房間內就可以看見巴黎鐵塔喔！

小編偷偷說：雖然飯店的巴黎鐵塔為縮小版，但還是有165公尺高喔！

訂房網評價：8.3/10(agoda)

交通：搭乘RTC(Deuce)至NB Las Vegas at Paris Las Vegas站或搭乘單軌電車至Bally’s & Paris站

附近景點：百樂宮酒店水舞秀、豪客摩天輪

凱薩宮酒店

凱薩宮酒店。 圖／agoda

凱薩宮酒店。 圖／agoda

凱薩宮酒店(Caesars Palace Hotel & Casino)位在賭城大道，鼎鼎大名的水舞秀及火山爆發秀就在一旁的百樂宮酒店及The Mirage Hotel，不僅交通位置極佳，要看秀的話非常方便！而凱薩宮酒店本身的建築就是極為奢華的羅馬式建築，白天看是一座沉穩內斂的歐式皇宮，晚上則晶光閃閃非常華麗。飯店內設有Omnia賭場、游泳池、購物商場、餐廳等各式休閒設施，Gordon Ramsay最熱門的地獄廚房也在這裡；另外，停車的部分都有停車場可以自助停車，如果有開車完全不需要擔心喔！

小編偷偷說：這裡也是電影鋼鐵人及醉後大丈夫的拍攝地喔！

訂房網評價：8.2/10(agoda)

交通：搭乘單軌電車至Harrah's/the Linq Station

附近景點：百樂宮酒店水舞秀、The Mirage Hotel火山爆發秀

百樂宮酒店

百樂宮酒店。 圖／agoda

百樂宮酒店。 圖／agoda

百樂宮酒店(Bellagio Las Vegas)一樣位在黃金地段—賭城大道正中心，這裡除了有絢麗的水舞秀可以免費看而且必看之外，飯店裡也有一座規模極大的表演場地，就連拉斯維加斯最著名的表演之一的「太陽馬戲團O秀」每周都是在這裡固定演出喔！百樂宮酒店的風格屬於典雅奢華風，設施包含賭場、泳池、按摩池、餐廳等等，房間算是相當寬敞，從窗外望出便能將整個拉斯維加斯的夜景盡收眼底，入住高樓層的話還有噴泉景房可以選擇喔！

小編偷偷說：有賭場、泳池、餐廳可能不會太意外，但是飯店內竟然還有兩座室內花園，種滿各式各樣的花呢！

訂房網評價：8.6/10(agoda)

交通：搭乘RTC(Deuce)至SB Las Vegas at Bellagio

附近景點：豪客摩天輪、百樂宮酒店水舞秀、百樂宮花園

The Mirage Hotel

The Mirage Hotel。 圖／agoda

The Mirage Hotel。 圖／agoda

The Mirage Hotel的火山爆發秀模擬火山爆發，滾滾岩漿、爆炸聲響以及熊熊火球都非常震撼逼真，也因為高規格的火山爆發秀，The Mirage Hotel成了到拉斯維加斯必訪的地標。The Mirage Hotel雖是30年的老飯店，不過房間相當寬敞乾淨，維護得很好；也因為位於賭場大道上，地理位置優越，SPA、超大露天游泳池、賭場設施完善，比較特別的是還有秘密花園與海豚棲息地，可以看到白老虎、白獅以及海豚表演並進行互動體驗，是一間非常用心經營與維護的飯店喔！

小編偷偷說：火山爆發秀的時間為每晚八、九、十及十一點整點演出，不過有可能因為天氣因素取消喔！

訂房網評價：8.2/10(agoda)

交通：搭乘RTC(Deuce)至NB Las Vegas at Harrahs站或單軌電車至Harrah's/the Linq Station

附近景點：豪客摩天輪、百樂宮酒店水舞秀

金銀島賭場酒店

金銀島賭場酒店。 圖／agoda

金銀島賭場酒店。 圖／agoda

金銀島賭場酒店(TI - Treasure Island Hotel & Casino)位置在賭城大道，早期以海盜主題的聲光爆破秀聞名，如今雖然停演，但這間飯店還是有許多可看性！例如復仇者聯盟站(Marvel Avengers STATION)就位在金銀島飯店，展示了美國隊長、鋼鐵人等電影道具與角色，漫威迷絕對會為之瘋狂！金銀島賭場酒店還設有餐廳、室外游泳池、按摩浴缸、蒸氣浴、購物商場、專屬賭場與主題性的酒吧，也有提供停車服務；房間風格則為暖色調古典風，而且全飯店客房都有落地窗喔！

小編偷偷說：太陽馬戲團的神秘秀就是在金銀島賭場飯店演出，若要觀賞演出記得提前買票唷～

訂房網評價：8.3/10(agoda)

交通：搭乘RTC(Deuce)至Venetian站或單軌電車至Harrah's/the Linq Station

附近景點：豪客摩天輪、威尼斯人酒店、The Mirage Hotel火山爆發秀

拉斯维加斯威尼斯人酒店

拉斯维加斯威尼斯人酒店。 圖／agoda

拉斯维加斯威尼斯人酒店。 圖／agoda

拉斯維加斯威尼斯人酒店(The Venetian Resort Hotel Casino)，將整個威尼斯都搬進酒店了！在這裡看得到水都運河造景、彷彿置身威尼斯的建築風格，里阿爾托橋、聖馬可鐘樓、總督宮也都能在這裡看到，而且真的可以在運河上搭小船喔！拉斯維加斯威尼斯人酒店在娛樂的部分附設了賭場、劇場、夜店、餐廳及購物商場，購物商場更是擁有超過80家的精品店，想放鬆的話也有SPA、蒸氣室、游泳池、健身房在這邊要待上一天絕對沒問題！

小編偷偷說：拉斯維加斯威尼斯人酒店的所有房型都是套房(suite)房型，每間房間平均是拉斯維加斯其他酒店的兩倍大！

訂房網評價：8.9/10(agoda)

交通：搭乘RTC(Deuce)至Venetian站或單軌電車至Harrah's/the Linq Station

附近景點：豪客摩天輪、The Mirage Hotel火山爆發秀Mirage Volcano

永利拉斯維加斯

永利拉斯維加斯。 圖／agoda

永利拉斯維加斯。 圖／agoda

永利拉斯維加斯(Wynn Las Vegas)位於賭場大道上，為45層樓高的圓弧形建築，飯店還把40英尺高（約12公尺）的瀑布搬進飯店裡，每個晚上都有水幕瀑布表演可以觀賞喔！永利拉斯維加斯內有著各大精品品牌可以盡情地逛，也有許多餐廳酒吧完全不會餓肚子，最厲害的是永利拉斯維加斯的飯店及賭場獲得了米其林以及世界上最多的富比士五星評價，完全可以證明他們的服務跟環境都是一流的啦！而房間的部分風格較為簡約溫馨，設施則有熱水浴池、健身房、SPA、高爾夫球場、室外游泳池等等，絕對是度假首選呀～

小編偷偷說：著名的Le Rêve夢之秀演出，就是在永利拉斯維加斯喔！

訂房網評價：9.1/10(agoda)

交通：搭乘RTC(Deuce)至SB Las Vegas at Fashion Show Mall站

附近景點：復仇者聯盟站、豪客摩天輪

最後小編提醒一下～在拉斯維加斯，時常會被收取一筆Resort Fee，費用包含wifi、通話費用、設施使用等等，是一筆強制性的費用。在美國的消費雖然不便宜，但既然都到拉斯維加斯了，就挑一間小編介紹的飯店來住吧！這幾家飯店都位在賭城大道上，不論是地理位置或是住宿品質都很不錯喔！

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