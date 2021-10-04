秋天就是要賞楓！加拿大「新法國」紅葉、冰酒正當季
圖文/Pei
9月底，北半球進入秋天，在《鬼怪》青睞的浪漫「紅葉之鄉」魁北克，不僅有最豐富的楓紅景觀，還有特殊的冰酒可以嘗鮮！
《鬼怪》熱播 讓魁北克旅遊大熱
Pei小編這就帶大家來到「楓葉之國」加拿大最有歐洲風情的魁北克省。最近大家注意到這裡，可能是因為幾年前熱播的韓劇《鬼怪》，劇中夢幻奢華的「芳堤娜城堡酒店」(Fairmont Le Château Frontenac)是這座世界文化遺產城市的地標，戲劇播出後，有不少韓國人包機包船到魁北克市追尋偶像足跡！
而城堡酒店本身，也曾經接待過美國總統羅斯福、英國前首相邱吉爾、威廉王子和凱特王妃，古典的歐式城堡風格人見人愛，她可說是全球最上鏡的高級酒店之一。
走出酒店，一旁的堡壘、公園都很有故事，英法兩國的武力相爭、各國移民上岸開啟新生活……這裡是探索歐洲人早期開墾北美歷史的最優地點－因為官方語言是法文，本地也有大量法國後裔，魁北克自古以來就擁有「新法國」這個稱號。
小巧精緻的魁北克老城區也很有看頭，這是北美最古老商業街，有可愛的小店、魁北克最正宗的傳統料理，和本地農場直送的香氛精油、包裝得精美可愛的楓糖周邊小物，是採買紀念品的首選哦。
遊紅葉之鄉 進莊園品冰酒
9月的加拿大是全民最期待的賞楓季，像日本人賞櫻一樣，加拿大全國賞楓有前中後不同階段，可以說整個秋天都有地方可以欣賞紅葉！
魁北克也有很多非常棒的紅葉谷，傳統上，當地人民還有吃「楓糖大餐」的習俗，餐廳推出的楓糖大餐會是將近10道以楓糖搭配的美食－例如煎蛋、火腿、香腸、烘豆、炸麵餅，都會用楓糖調味，最後大家會走到乾淨的雪地上，滴上一點楓糖，直接把雪舀起來吃，楓糖刨冰的吃法非常道地！
想感受一葉知秋的神奇，和綠葉變成黃葉，再變成紅葉，然後突然全部落下的有趣經過，大家可以先從蒙特婁北部Laurentides, Mont-Tremblant和東部Sherbrooke開始參觀，10月再回到「shopping大城」蒙特婁的皇家山俯瞰全城紅豔豔的景色。
如果你喜歡了解大自然，Pei小編推荐你到植物園去認識北美各種奇特植物，同時欣賞秋日燈會、舞台劇和電影等有趣的表演，感受加拿大人的創意和熱情。
魁北克這個農業大省還擁有大大小小100多座葡萄酒莊園和150間小型釀酒廠，年產量是加拿大第二！因此你在超市就能看見一大片的本地美酒；或許你有興趣收藏富有本地特色的「冰酒」或在地圖上搜尋vignoble(葡萄園)，試試看北美酒莊是不是你的菜？
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！
Pei小編祝大家平安健康！
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