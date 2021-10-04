快訊

直播／今本土+0 新增境外移入5例、1死亡案例

見光死的《潘朵拉文件》？普亭情婦＆梁振英的海外密帳

秋天就是要賞楓！加拿大「新法國」紅葉、冰酒正當季

聯合新聞網 / MilliUN Miles
芬多精和紅葉都非常療癒 　/ 來源：pixabay
芬多精和紅葉都非常療癒 　/ 來源：pixabay

魁北克城堡酒店Château Frontenac因韓劇大紅 / 來源： wikimedia 　
魁北克城堡酒店Château Frontenac因韓劇大紅 / 來源： wikimedia 　
圖文/Pei

9月底，北半球進入秋天，在《鬼怪》青睞的浪漫「紅葉之鄉」魁北克，不僅有最豐富的楓紅景觀，還有特殊的冰酒可以嘗鮮！

《鬼怪》熱播　讓魁北克旅遊大熱

Pei小編這就帶大家來到「楓葉之國」加拿大最有歐洲風情的魁北克省。最近大家注意到這裡，可能是因為幾年前熱播的韓劇《鬼怪》，劇中夢幻奢華的「芳堤娜城堡酒店」(Fairmont Le Château Frontenac)是這座世界文化遺產城市的地標，戲劇播出後，有不少韓國人包機包船到魁北克市追尋偶像足跡！

魁北克城堡酒店Château Frontenac因韓劇大紅 / 來源： wikimedia 　
魁北克城堡酒店Château Frontenac因韓劇大紅 / 來源： wikimedia 　
而城堡酒店本身，也曾經接待過美國總統羅斯福、英國前首相邱吉爾、威廉王子和凱特王妃，古典的歐式城堡風格人見人愛，她可說是全球最上鏡的高級酒店之一。

走出酒店，一旁的堡壘、公園都很有故事，英法兩國的武力相爭、各國移民上岸開啟新生活……這裡是探索歐洲人早期開墾北美歷史的最優地點－因為官方語言是法文，本地也有大量法國後裔，魁北克自古以來就擁有「新法國」這個稱號。

魁北克老城區讓人不得不愛　 / 來源： pixabay
魁北克老城區讓人不得不愛　 / 來源： pixabay
純正的加拿大楓糖漿 是早餐和下午茶的好夥伴 / 來源：pixabay　
純正的加拿大楓糖漿 是早餐和下午茶的好夥伴 / 來源：pixabay　
小巧精緻的魁北克老城區也很有看頭，這是北美最古老商業街，有可愛的小店、魁北克最正宗的傳統料理，和本地農場直送的香氛精油、包裝得精美可愛的楓糖周邊小物，是採買紀念品的首選哦。　

遊紅葉之鄉　進莊園品冰酒

9月的加拿大是全民最期待的賞楓季，像日本人賞櫻一樣，加拿大全國賞楓有前中後不同階段，可以說整個秋天都有地方可以欣賞紅葉！

秋天最浪漫的事：獨享紅葉世界 / 來源： pxhere　
秋天最浪漫的事：獨享紅葉世界 / 來源： pxhere　
魁北克也有很多非常棒的紅葉谷，傳統上，當地人民還有吃「楓糖大餐」的習俗，餐廳推出的楓糖大餐會是將近10道以楓糖搭配的美食－例如煎蛋、火腿、香腸、烘豆、炸麵餅，都會用楓糖調味，最後大家會走到乾淨的雪地上，滴上一點楓糖，直接把雪舀起來吃，楓糖刨冰的吃法非常道地！

楓糖小屋的大餐陪伴魁北克人長大　 / 來源： Érablière st-henri officiel
楓糖小屋的大餐陪伴魁北克人長大　 / 來源： Érablière st-henri officiel
想感受一葉知秋的神奇，和綠葉變成黃葉，再變成紅葉，然後突然全部落下的有趣經過，大家可以先從蒙特婁北部Laurentides, Mont-Tremblant和東部Sherbrooke開始參觀，10月再回到「shopping大城」蒙特婁的皇家山俯瞰全城紅豔豔的景色。

如果你喜歡了解大自然，Pei小編推荐你到植物園去認識北美各種奇特植物，同時欣賞秋日燈會、舞台劇和電影等有趣的表演，感受加拿大人的創意和熱情。

環遊魁北克 喝遍私釀好酒 / 來源：tourisme.monteregie
環遊魁北克 喝遍私釀好酒 / 來源：tourisme.monteregie
葡萄園浪漫風光和法國很像 / 來源：　tourisme.monteregie　
葡萄園浪漫風光和法國很像 / 來源：　tourisme.monteregie　
魁北克這個農業大省還擁有大大小小100多座葡萄酒莊園和150間小型釀酒廠，年產量是加拿大第二！因此你在超市就能看見一大片的本地美酒；或許你有興趣收藏富有本地特色的「冰酒」或在地圖上搜尋vignoble(葡萄園)，試試看北美酒莊是不是你的菜？

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

秋天養生系度假！法國「歐洲最高溫泉」、「葡萄療法」超獨特 　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　 　

加拿大 酒店 歐洲

延伸閱讀

CPTPP衝擊我農業？陳吉仲：盡力保護絕對沒有問題

加國公民獲釋 中媒：因病取保候審案件中止審理

北京「人質外交」奏效？ 孟晚舟事件傳遞出何種信息

中加換俘做「人質外交」？ 加學者示警在中外企風險

相關新聞

秋天就是要賞楓！加拿大「新法國」紅葉、冰酒正當季

9月底，北半球進入秋天，在《鬼怪》青睞的浪漫「紅葉之鄉」魁北克，不僅有最豐富的楓紅景觀，還有特殊的冰酒可以嘗鮮！

「全球最佳食物市場」在加拿大！波蘭餃子、牙買加餡餅...特色美食一次購齊

加拿大安大略省多倫多的聖勞倫斯市場，是開幕於1803年的美食集市，也是加拿大第一個永久性農民集市，在2012年被《國家地理》評為「全球最佳食物市場」。

L.A.旅遊不煩惱！ 精選7間「洛杉磯住宿」 離好萊塢、環球影城、LAX機場超近

提到洛杉磯（L.A.），馬上就會聯想到好萊塢、或者是NBA湖人隊，不過除了豐富的影視產業及體育賽事之外，當然還有迷人的加州陽光啦！洛杉磯是美國西部相當熱門的城市，而且有非常多值得到訪的景點喔！今天小編就要來介紹洛杉磯的住宿，並列出這些LA住宿的附近景點讓大家參考，讓你們到LA不需要煩惱住宿！

全球最高斜塔、聖母大教堂！加拿大奧運城市「蒙特婁」夏日體驗

蒙特婁城市景觀。　圖：Alexandre Choquette 攝影-蒙特婁旅遊局╱來源

好萊塢電影實景！內陸帝國「66號公路」自駕遊　寂靜湖畔、葡萄莊園一次收

內陸帝國（Inland Empire），簡稱I.E.，涵蓋河濱郡、聖伯納迪諾、安大略都會區人口約4百萬，是加州第3大都會區，與洛杉磯都會區合起來統稱「大洛杉磯地區」。近年，隨著中華航空直飛安大略機場後，正式打開了內陸帝國的旅遊大門。

佛州迪士尼免費快速通關走入歷史！免排隊要加收420元

美國佛州的迪士尼世界樂園將永久終止其免費快速通關系統「FastPass」，未來將向每人收取15美元(約台幣420元)的費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。