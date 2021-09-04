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全球最高斜塔、聖母大教堂！加拿大奧運城市「蒙特婁」夏日體驗

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蒙特婁城市景觀。　圖：Alexandre Choquette 攝影-蒙特婁旅遊局╱來源
蒙特婁城市景觀。　圖：Alexandre Choquette 攝影-蒙特婁旅遊局╱來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著盛夏轉入立秋，熱烈的2020東京奧運吸引了全球觀眾目光，加拿大的文藝城市蒙特婁，也曾是奧運會舉辦地，這座奧運之城充滿現代活力，更擁有迷人藝術氛圍，在這裡拍攝的每張照片彷彿都在訴說一段美好的故事。

包括蒙特婁在內，加拿大的許多城市與周邊地區都充滿夏日驚喜，即便僅是置身景色中，在一呼一吸間也是一種身心的舒暢享受，如果您願意嘗試各式戶外運動，在天地間盡情揮灑汗水，也將會有另一番體驗感受。

▲蒙特婁奧林匹克<a href='/search/tagging/1013/公園' rel='公園'><strong>公園</strong></a>。　圖：Hélico Inc-蒙特婁旅遊局 ╱提供

▲蒙特婁奧林匹克公園。　圖：Hélico Inc-蒙特婁旅遊局 ╱來源

▲蒙特婁舊城街景。　圖：Damien Ligiardi photographe╱提供

▲蒙特婁舊城街景。　圖：Damien Ligiardi photographe╱來源

作為夏季奧運會主辦國的加拿大，曾為來自世界各地的遊客和觀眾呈現精彩的奧運盛事—1976年，第21屆夏季奧運會在加拿大魁北克省（Québec）的蒙特婁（Montréal）舉辦，是加拿大第一次贏得夏季奧運會的主辦權。在奧運之城蒙特婁，走進當年奧運會的主會場——蒙特婁奧林匹克公園（Montréal Olympic Park），就能將設計獨特的露天體育場和奧林匹克公園斜塔（The Montréal Tower）盡收眼底。

這座165米高、傾斜度達45度的斜塔是世界上最高的斜塔，在天氣晴朗的夏日乘坐索道式纜車登頂，可以俯瞰整個蒙特婁地區和聖勞倫斯河河谷壯觀美景。圍繞在頂端四周的「生命空間」博物館，包含了四個推崇自然和科學的場館：生態館收藏了超過 7000 種動物，將全球五大氣候帶的環境帶到眼前；這裡還有北美首屈一指的昆蟲博物館、全球規模最大最壯觀的植物園；而天文館360度圓型穹頂設計也將帶來與眾不同的觀賞體驗。

漫步於蒙特婁，可感受到滿滿的活力，以及浪漫的文藝城市氣息，歷史與現代在這裡完美交融。蒙特婁舊城（Old Montréal）是這個城市歷史遺留和新銳景觀的凝聚之地，展示了豐富綿延的歷史淵源和眾多的城市名人，踩著鵝卵石街面迤邐而行，百年前的城市創建者讓珍妮·曼斯（Jeanne Mance）、雅克·卡蒂亞（Jacques Cartier）和邁松納夫（Maisonneuve）等人彷若氣息猶存，與人對話著。

▲蒙特婁聖母大教堂。　圖：Notre-Dame Basilica, Stéphan Poulin╱提供

▲蒙特婁聖母大教堂。　圖：Notre-Dame Basilica, Stéphan Poulin╱來源

▲「靈韻 AURA」燈光秀。　圖：AURA Notre-Dame-Basilica, Susan Moss╱提供

▲「靈韻 AURA」燈光秀。　圖：AURA Notre-Dame-Basilica, Susan Moss╱來源

蒙特婁舊城和舊港灣構成了最具活力、不斷演進的都市一隅，不僅有古老的教堂和博物館，也有嶄新的摩天輪。在蒙特婁，一定不能錯過的著名地標就是蒙特婁聖母大教堂（Notre Dame Basilica of Montréal），教堂內充滿奢華炫目的內飾：從流光溢彩的玻璃窗、金光閃閃的雕像，到精雕細刻的木器、惟妙惟肖的繪畫，無一不反映了這座哥德式建築傑作的高雅氣質。教堂內引人入勝的多媒體沉浸式燈光秀「靈韻（AURA）」，已經於8月13日回歸，為喜愛建築、音樂與視覺藝術的遊客帶來全新驚喜。

離開蒙特婁市中心，向北啟程，還可前往享譽世界的度假聖地勞倫琴地區（The Laurentians），一覽連綿起伏的高山與丘陵、靜謐的湖泊和蜿蜒的河流，開展各項戶外活動。

來到離蒙特婁市中心僅一小時車程的聖索沃爾水上公園（Mont Saint-Sauveur Parc Aquatique），可以體驗各種驚險刺激的水上活動。漂流於山間，既能察覺科羅拉多河（Colorado River）的湍急迅猛，又能感受曼尼古根河（Manicouagan）的平靜祥和。

繼續往西北方向深入，來到勞倫琴地區最高的山峰湯卜朗山（Mont Tremblant），乘搭直達山頂的觀景纜車，在最高處俯瞰整個湯卜朗山度假村的壯麗美景。湯卜朗山度假村內還有登山、迷你高爾夫、環保探索旅程等體驗，等待戶外運動愛好者一一體驗。

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