L.A.旅遊不煩惱！ 精選7間「洛杉磯住宿」 離好萊塢、環球影城、LAX機場超近

提到洛杉磯（L.A.），馬上就會聯想到好萊塢、或者是NBA湖人隊，不過除了豐富的影視產業及體育賽事之外，當然還有迷人的加州陽光啦！洛杉磯是美國西部相當熱門的城市，而且有非常多值得到訪的景點喔！今天小編就要來介紹洛杉磯的住宿，並列出這些LA住宿的附近景點讓大家參考，讓你們到LA不需要煩惱住宿！

托倫斯假日酒店 - 洛杉磯大道

托倫斯假日酒店 - 洛杉磯大道。 圖／agoda

托倫斯假日酒店 - 洛杉磯大道。 圖／agoda

托倫斯假日酒店 - 洛杉磯大道(Holiday Inn Torrance)為IHG國際酒店集團旗下的飯店，品質及評價都維持在一定水準之上，設施包含室外溫水泳池、健身房、商務中心，應有盡有！而托倫斯假日酒店的地理位置距離LAX機場很近，要前往長灘、托倫斯海灘都很方便，飯店也有提供收費停車場，很適合開車自駕的旅人入住，若是沒有開車，飯店也有提供免費的機場接駁服務，最貼心的就是還有入住前及退房後的行李寄放服務喔！

小編偷偷說：若有計畫要去迪士尼，住在這裡比從市區出發還要近許多！

訂房網評價：8.6/10(agoda)

交通：機場接駁至飯店車程約20分鐘

附近景點：洛杉磯機場、長灘、托倫斯海灘、拉丁美洲藝術博物館

好萊塢羅斯福酒店 - 荷里活

好萊塢羅斯福酒店 - 荷里活。 圖／agoda

好萊塢羅斯福酒店 - 荷里活。 圖／agoda

好萊塢羅斯福酒店 - 荷里活(The Hollywood Roosevelt)位置就在好萊塢星光大道上，飯店對面就是好萊塢杜莎夫人蠟像館，步行可達中國劇院、杜比劇院，距離環球影城、格理斐斯天文台或者是農夫市集的車程都不遠。若是開車自駕，好萊塢羅斯福酒店提供代客泊車服務，隔夜的話約45美元，不用怕車沒有地方停喔！除了地理位置優越，飯店的風格為奢華度假風，設施包含健身房、酒吧、戶外泳都讓許多遊客慕名而來！尤其是戶外泳池，四周被棕櫚樹環繞，來到這能夠感受度假的閒情逸致，且無論是入住前或退房後都能寄放行李，超貼心～

小編偷偷說：羅斯福酒店的泳池會如此熱門的原因，除了濃濃的度假風情以外，其實是因為設有英國普普藝術大師David Hockney的歷史壁畫而聞名，而且有許多名人都曾入住喔！

訂房網評價：8.4/10(agoda)

交通：搭乘Metro紅線於Hollywood/Highland站下車，步行約3分鐘即可抵達。

附近景點：好萊塢星光大道、杜莎夫人蠟像館、中國劇院、杜比劇院

洛杉磯環球影城希爾頓酒店

洛杉磯環球影城希爾頓酒店。 圖／agoda

洛杉磯環球影城希爾頓酒店。 圖／agoda

洛杉磯環球影城希爾頓酒店(Hilton Los Angeles-Universal City)為希爾頓國際酒店集團旗下的飯店，房間走一個現代風，完全是小編喜歡的舒適風格XD洛杉磯環球影城希爾頓酒店距離地鐵站及環球影城都非常近，並提供到環球影城的免費接駁。停車的部分不用擔心，可以自助停車（30美元不含稅）也有代客泊車（45美元不含稅）喔！飯店還設有游泳池、健身房等，設施相當齊全喔！

訂房網評價：8.5/10(agoda)

交通：搭乘Metro紅線於Universal city/Studio city站下車，步行約8分鐘。

附近景點：環球影城、Hollywood標誌、格理斐斯天文台、好萊塢星光大道

洛杉磯喜來登酒店

洛杉磯喜來登酒店。 圖／agoda

洛杉磯喜來登酒店。 圖／agoda

洛杉磯喜來登酒店(Sheraton Gateway Los Angeles)位於洛杉磯國際機場(LAX)旁邊，有停車位及代客停車，最方便的是酒店提供24 小時免費往返機場的接駁，推薦給隔天要趕飛機，或是當天太晚才抵達的旅人們！除了能在飯店好好休息，洛杉磯喜來登酒店還設有健身房、室外泳池及涼亭，還有多樣的餐廳及酒吧，提供加州在地的美食～在這裡能好好享受，而不只是無趣的機場過境旅館唷！

小編偷偷說：洛杉磯喜來登酒店是萬豪國際酒店集團旗下的飯店，服務及品質有保障，推推！

訂房網評價：8.2/10(agoda)

交通：往返機場免費接駁車

附近景點：LAX洛杉磯國際機場

比佛利花環 - 北荷里活

比佛利花環 - 北荷里活。 圖／agoda

比佛利花環 - 北荷里活。 圖／agoda

比佛利花環 - 北荷里活(The Garland)提供往返環球影城、CityWalk、地鐵站的免費接駁車，在交通上算是相當方便；設施包含泳池、按摩浴池、健身房，在環球影城玩累了，回來很適合到按摩浴池好好舒展放鬆一下。而比佛利花環 - 北荷里活的空間設計主要以橘色及白色作為主要色調，整體環境具有現代感而且相當有活力，且每個房型皆有私人陽台喔！停車的部分提供過夜自助停車（每晚29美元起）及代客泊車服務（每晚33美元起），有需要停車的話也很方便！

小編偷偷說：飯店內也有酒吧跟餐廳可以選擇～住這裡絕對不會餓肚子！

訂房網評價：8.9/10(agoda)

交通：搭乘Metro紅線於Universal city/Studio city站下車，搭乘飯店免費接駁車或步行15分鐘。

附近景點：環球影城、Citywalk、好萊塢

洛杉磯機場廣場酒店

洛杉磯機場廣場酒店。 圖／agoda

洛杉磯機場廣場酒店。 圖／agoda

洛杉磯機場廣場酒店(Hyatt Regency Los Angeles International Airport)為凱悅酒店集團旗下飯店，位置就在洛杉磯國際機場(LAX)旁，距離只要一公里，是附近距離機場最近的一家酒店！在交通方面，洛杉磯機場廣場酒店提供24小時往返機場服務，也有代客泊車；近幾年才剛翻新裝潢，一進到房間便會被他新潮的風格給擄獲，整體簡約大方；也有提供戶外游泳池及健身房等公共設施喔！

小編偷偷說：鼎鼎大名的台北君悅酒店也是凱悅酒店集團旗下飯店喔！

訂房網評價：8.6/10(agoda)

交通：往返機場免費接駁車，車程五分鐘。

附近景點：LAX洛杉磯國際機場

洛杉磯活力洛城Residence Inn酒店-洛杉磯

洛杉磯活力洛城Residence Inn酒店-洛杉磯。 圖／agoda

洛杉磯活力洛城Residence Inn酒店-洛杉磯。 圖／agoda

洛杉磯活力洛城Residence Inn酒店 - 洛杉磯(Residence Inn by Marriott Los Angeles L A LIVE)為萬豪旗下酒店，設施包含健身設施、全年開放的室外恆溫泳池，也提供代客泊車服務，每晚收費為51-61美元不含稅。最棒的當然就是他的位置！洛杉磯活力洛城Residence Inn酒店就位在洛杉磯市中心，附近有許多博物館、音樂廳及購物中心，生活機能極好，不管是要聽音樂劇、購物逛街、看一場球賽，或者是要去各大景點搭車或是開車前往都很方便喔！

小編偷偷說：附近的史坦波中心(Staples Center)就是美國NBA洛杉磯湖人的主場喔！

訂房網評價：9.0/10(agoda)

交通：搭乘Metro、紫線、藍線或博覽線，於7th Street/Metro Center站下車。

附近景點：華特迪士尼音樂廳、葛萊美博物館、活力洛城(L.A. LIVE)、史坦波中心

小編介紹完7間洛杉磯住宿，覺得每一間都好有吸引力！之後到LA不管是要住在市中心、好萊塢、LAX機場，或者是環球影城附近，都不需要煩惱了，只要把這篇收藏起來就可以啦！

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