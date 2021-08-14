娛樂產地+度假勝地！「拉斯維加斯」景點、表演秀、特色飯店懶人包

拉斯維加斯（Las Vegas）位於美國西部的內華達州，說到拉斯維加斯便會想到賭場、不夜城等豐富的觀光娛樂產業，拉斯維加斯也是許多電影的取景地，更是熱門的度假勝地啦！今天小編就要介紹拉斯維加斯必去景點、必看的表演秀以及極具特色的飯店，到了拉斯維加斯，跟著小編這樣玩就對了！

拉斯維加斯景點

拉斯維加斯經典招牌Welcome to Fabulous Las Vegas sign

拉斯維加斯經典招牌。 圖／Flickr

這一個拉斯維加斯斗大的經典標誌寫著Welcome to Fabulous Las Vegas（歡迎來到絢麗的拉斯維加斯），經典招牌於1959年設立，至今已經62年了！這塊保留著濃厚美式風情的招牌，絕對是所有旅人到拉斯維加斯必訪的景點。拍一張照表示「我來過了」可是必須的哦！

豪客摩天輪High Roller

豪客摩天輪。 圖／Flickr

豪客摩天輪位於拉斯維加斯的賭場大道上，是世界上最高的摩天輪，高167公尺，約有35層樓高。來到拉斯維加斯，可以的話一定要坐一下豪客摩天輪，在摩天輪上以高視野直接俯瞰整個拉斯維加斯的景色，雖然晚上的門票比較貴一點，不過既然都來一趟了，小編推薦晚上上去，可以看見夜晚的拉斯維加斯閃閃動人，全程約30分鐘相當值得！另外還有空中暢飲票的選擇，可以直接享用30分鐘調酒無限暢飲喔！

營業時間：周一至四16:00-00:00／周五至日12:00-00:00

黑幫博物館Mob Museum

黑幫博物館。 圖／Flickr

時常在電影裡看見的美國黑幫，一切的犯罪行為都被美國實際的記載在這座位於美國拉斯維加斯的黑幫博物館裡。這座黑幫博物館一共有三層樓，陳列了黑幫的故事及發展史，可以從這裡得知黑幫的販毒、走私、賣淫等血腥歷史與文化，也展示著刑具、黑幫罪犯照片牆、FBI的武器等等。若有機會到拉斯維加斯，這座博物館解釋著組織犯罪對美國的後續影響，毛骨悚然、不可思議的真實故事，絕對會大開眼界！

營業時間：09:00-21:00

弗蒙街體驗Fremont Street Experience

弗蒙街體驗。 圖／Flickr

弗蒙街體驗位於美國的舊城區，這裡也是賭城的發源地哦！由於LED燈的盛起，霓虹燈在世界各地已漸漸走入歷史，不過在弗蒙街體驗，這個步行區的店家採用霓虹燈招牌，與賭城大道氣派豪華的燈光又有一些不同，整體走懷舊美式風～最大的賣點則是頭頂上那四層樓高的天幕燈光秀啦！進入夜晚，每當整點時，頭頂的天幕便會展開一場音樂與燈光交織成的燦爛饗宴～

天幕燈光秀時間：18:00-02:00（整點演出，每場約6至8分鐘）

拉斯維加斯表演秀

百樂宮酒店－水舞秀

百樂宮酒店－水舞秀。 圖／Flickr

百樂宮酒店的水舞秀，是來到拉斯維加斯的旅人必看的秀之一，因為它不僅不需要入場費，只要找到適合的角度，等演出時間就可以欣賞演出，氣勢澎湃！百樂宮酒店的水舞秀規模極大，水柱與音樂及燈光相襯並隨之擺動，最震撼的是水柱可以噴發到約140公尺高！現場那種磅礡的臨場感大家一定要去體驗看看的啦～

門票：免門票

演出時間：

平日15:00-20:00（每半小時一場）20:00-00:00（每15分一場）

假日12:00-20:00（每半小時一場）20:00-00:00（每15分一場）

幻景賭場度假村－火山爆發秀Mirage Volcano

幻景賭場度假村－火山爆發秀。 圖／Flickr

幻景賭場度假村的火山爆發秀也是拉斯維加斯的知名地標，不需要入場費，但即使免費，依然是高規格震撼的表演。幻景賭場度假村的火山爆發秀模擬火山爆發，十六公尺高的火山流出滾滾岩漿，搭配逼真的鼓聲、爆炸聲及火球，觀眾在一旁都能感受到熊熊烈火的熱氣奔騰，非常壯觀啊！

門票：免門票

演出時間：20:00、21:00、22:00、23:00（整點演出，可能因天氣因素取消）

太陽馬戲團

太陽馬戲團是聞名國際的表演團，在拉斯維加斯便可以觀賞太陽馬戲團的演出，以下推薦的這三場秀主題都不太一樣，快跟著小編看下去吧！

O秀（O by Cirque du Soleil Show）

O秀。 圖／KLOOK

經典的太陽馬戲團O秀以「水」為主軸，結合了水上芭蕾及馬戲團，在水上及水下進行精湛的演出，一流的表演者熟稔的肢體動作，無論是跳水、在水中舞動，各種特技令人驚艷，舞台及聲光效果更是讓人大開眼界！而這場Ｏ秀，於百樂宮飯店進行演出，百樂宮的表演場地可以容納一千八百位觀眾，整體走浪漫古典風～就像14世紀的歐洲歌劇院！雖然票價不斐，但這樣的場地結合精湛的演出，實在是值回票價啊！

表演地點：百樂宮飯店

演出時間：周三至周日19:00、21:30一天兩場／周一、周二不演出

官網：太陽馬戲團Ｏ秀

神秘秀（Mystere）

神秘秀。 圖／KLOOK

太陽馬戲團的神秘秀，究竟是神祕什麼呢？就是要讓觀眾從這場表演之中感受生命的神秘！太陽馬戲團於1993年就開始演出神秘秀，是太陽馬戲團的代表作，也是第一部太陽馬戲團永久演出的秀喔！演出的內容，結合專業的特技表演、厲害的舞台布景、音樂，與太陽馬戲團其他場表演不同之處是多了許多幽默的劇情，全程不冷場。若是來到拉斯維加斯只打算看一場秀，那小編推薦神秘秀為首選！

表演地點：金銀島酒店

演出時間：周五至周二19:00、21:30一天兩場／周三、周四不演出

官網：太陽馬戲團神秘秀

KA秀（KÀ BY CIRQUE DU SOLEIL）

KA秀。 圖／KLOOK

接著要說說太陽馬戲團的KA秀，KA秀也是在拉斯維加斯各種精湛的秀中相當熱門的選擇，並且是製作成本最高的秀！像是KA秀的場地，就是美高梅大酒店為了這場秀重金打造的哦！無論是舞台、聲光效果都是一流，而KA秀的演出的內容主要融合了中國武術、雜技等，演員們在舞台上大秀特技，絕對是一場看了十分過癮的演出！

表演地點：美高梅大酒店

演出時間：周六至周三19:00、21:30一天兩場／周四、周五不演出

官網：太陽馬戲團KA秀

拉斯維加斯必訪特色飯店

提到拉斯維加斯，賭城、看show不能少！另一件重要的事就是要來一場「飯店巡禮」，拉斯維加斯的飯店一間蓋得比一間還要浮誇，除了奢華的建築，飯店內運河、商場、賭場應有盡有，就算只是走在各大飯店的通道，都能感受拉斯維加斯滿滿的奢華放鬆感～彷彿室內室外是兩個世界XD接著就讓小編來介紹幾間拉斯維加斯必拍飯店，有機會的話當然也要入住一下啦！

凱薩皇宮酒店Caesars Palace

凱薩皇宮酒店。 圖／agoda

凱薩皇宮酒店位在賭城大道上，位置在百樂宮及幻景賭場度假村之間，交通位置極好（要看百樂宮水舞秀或是幻景賭場渡假村的火山爆發秀都超方便的XD）。凱薩皇宮酒店建築為奢華的羅馬建築，如其名的有如皇宮般晶光閃閃～酒店裡附設了賭場、商場、游泳池、餐廳等各式休閒設施，而鼎鼎大名的Gordon Ramsay地獄廚房也在凱薩皇宮酒店裡！到拉斯維加斯就算不住這裡，也一定要來參觀一番啊！

拉斯維加斯威尼斯人酒店The Venetian Resort Las Vegas

拉斯維加斯威尼斯人酒店。 圖／agoda

飯店裡竟然有運河？拉斯維加斯威尼斯人酒店，是小編最嚮往的飯店～直接將義大利威尼斯搬進飯店啦～除了建築皆為威尼斯風格，包含威尼斯的聖馬可廣場、總督宮、里阿爾托橋、小拱橋、運河等等也都搬到飯店來了，在這裡還可以搭著小船聽船夫高歌，這種愜意的浪漫情懷實在是太棒了！拉斯維加斯威尼斯人酒店也附設了賭場、劇場及商場，在這邊要待上一天絕對沒問題！

拉斯維加斯樂蜀酒店Luxor Hotel

拉斯維加斯樂蜀酒店。 圖／agoda

下一站—埃及～拉斯維加斯真的是特色飯店集散地，這家樂蜀酒店位在賭城大道，以古埃及為酒店風格，飯店外型就是一座金字塔，一旁還有獅身人面像，這樣的景色真的超級吸睛，裡頭的房型也都依著金字塔這個三角造型而建，進到房間可以發現窗戶也斜斜的！樂蜀酒店附設賭場、酒吧、SPA、泳池等多項娛樂設施，沒去過埃及，就到樂蜀飯店看一下吧XD

拉斯維加斯巴黎酒店Paris Las Vegas

拉斯維加斯巴黎酒店。 圖／agoda

參觀完威尼斯及埃及，接著來到法國巴黎！拉斯維加斯巴黎酒店，以法國巴黎為主題，建有法國艾菲爾鐵塔、凱旋門、羅浮宮、巴黎歌劇院等，這些建築雖然為法國原版的縮小版，但是看了依舊氣派，完全就是一個小法國啊～拉斯維加斯巴黎酒店設有賭場、購物商場，飯店則設有泳池、SPA、健身房，房間走歐式風格，還有景觀房可以做選擇。來到拉斯維加斯進行飯店巡禮時，別忘了來看看這座165公尺高的巴黎鐵塔喔！

紐約紐約飯店New York-New York Hotel & Casino

紐約紐約飯店。 圖／agoda

一秒從巴黎飛到紐約！拉斯維加斯的紐約紐約飯店以紐約市作為主題，設有一尊縮小版的自由女神、帝國大廈、克萊斯勒大廈等紐約知名地標，最特別的是還有「曼哈頓快車」，遠遠看就能看見這超吸睛雲霄飛車！喜歡刺激感的朋友把握機會！搭上雲霄飛車到高點還能看見拉斯維加斯的城市美景～除此之外這裡的賭場可是美高梅集團（MGM）旗下最大的賭場喔！來這小賭一下，感受一下拉斯維加斯的迷人之處吧！

越夜越美麗的拉斯維加斯要說有多氣派就有多氣派啊～除了必去景點，更多人來這裡是參觀這些一幢幢用錢砸出來的飯店建設，金碧輝煌又五光十色。趕快將這篇存進口袋名單，找一天來親眼瞧瞧吧！

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