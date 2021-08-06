海天一色＆童話小鎮一次收穫！激推自駕遊「加州一號公路」

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】加州是個適合自駕的好地方，這裡道路寬闊、風景美麗、四季溫和，大力推薦自駕體驗加州樂趣！加州有條世界著名的公路旅行路線，那就是一號公路（Highway One）沿着這條美麗的濱海公路，從加州南端的聖地亞哥（San Diego）出發，一路向北，經過天使之城洛杉磯（Los Angeles），穿越風光明媚的聖塔芭芭拉（Santa Barbara）及周邊的特曼庫拉酒鄉，途經大索爾（Big Sur），看峭壁、海灘及藍天的海天一色，遊覽童話小鎮卡梅爾海濱小鎮（Carmel bythe Sea）、蒙特利（Monterey）等地，抵達舊金山（San Francisco）。準備好了嗎？扣上安全帶，讓我們一起出發吧！

▲非常推薦來體驗自駕遊加州的樂趣。 圖：加州旅遊局／提供

聖地亞哥 San Diego

聖地亞哥以70英里的海灘、陽光燦爛的天氣、世界著名的動物園及主題樂園等聞名，歷史悠久的瓦斯燈街區（Gaslamp Quarter）更有著美食、購物及夜生活等娛樂活動；聖地亞哥同時也是個精釀啤酒之都，有機會造訪不妨安排一場精釀啤酒之旅！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★預約網站 https://brewhop.com/

▲不可錯過品嚐著名飲品。 圖：加州旅遊局／提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

洛杉磯 Los Angeles

從太平洋邊緣延伸到沙漠，洛杉磯將魅力，文化與非凡的自然環境結合，創造出加州最大的城市，漫步在這座繁華的不夜城，轉個街角也許就會遇到您最喜愛的好萊塢大明星，華特迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall），格里菲斯天文台（Griffith Park Observatory），洛杉磯人最愛的度假勝地—聖塔莫尼卡（Santa Monica），以及鄰近的橘郡（Orange County）都是必訪的重點。

▲好萊塢著名地標。 圖：加州旅遊局／提供

聖塔芭芭拉 Santa Barbara

聖塔芭芭拉是座美麗的海濱城市，這裡的建築多是漂亮的紅瓦白牆，色彩艷麗的九重葛點綴其間，為這座城市注入滿滿活力，四季宜人的氣候，適合出海遊船，運氣好還能見到鯨魚及可愛的海豚，附近酒莊的葡萄酒品質優良，適合安排品酒之旅。喜歡探訪秘境及海上活動的朋友，建議從文圖拉（Ventura）或是奧克斯納德（Oxnard）乘船前往海峽群島國家公園（Channel Islands National Park），可進行浮潛、健行、獨木舟等活動。

★預約網站 https://islandpackers.com/

▲處處紅瓦白牆的美麗海濱城市。 圖：Shutterstock／來源

大索爾 Big Sur

歡迎來到世界上最令人難忘的海岸線之一，這片長約90英里的海濱地帶，擁有陡峭懸崖及終年謎霧繚繞的茂密紅杉，沿著一號公路來到大索爾，途中經過畢克斯比大橋（Bixby Bridge），及擁有最佳觀海視野的Sierra Mar餐廳，若是仔細點看，還有機會看到悠遊在海裡的鯨魚、海帶中打滾的小海獺、還有集結陳群的海獅們喔！

★Sierra Mar訂位網址 https://www.postranchinn.com/dining/

卡梅爾海濱小鎮 Carmel by the Sea

來到這裡就像是進入到童話故事的場景，這座迷人的小鎮處處可見童趣的建築物，隨處都是打卡美拍好景點，不只遊客愛上這裡，藝術家也非常捧場，多項作品分布在小鎮各處的畫廊，有時間不妨前往欣賞！如要深入探訪卡梅爾，可參加由專業導遊導覽的「卡梅爾徒步之旅」（Carmel Walks）。

★預約網站 https://www.carmelcalifornia.com/carmel-walking-tour.htm

▲漫步童話般城鎮的旅遊體驗。 圖：加州旅遊局／提供

蒙特雷 Monterey

蒙特雷最著名的地標就是蒙特雷水族館（Monterey Bay Aquarium），這裡有著高聳的玻璃牆水箱，讓人彷彿置身於海洋，超過550個物種的動植物中，大部分來自加州本地物種，在這裡可以觀看巨大的太平洋章魚，或是站在一大群旋轉沙丁魚的中心，還可與可愛海獺近距離接觸，建議預先網上訂票以節省排隊時間。

★購票網站 https://www.montereybayaquarium.org/

▲超大水族箱讓人置身夢幻仙境。 圖：Shutterstock／來源

舊金山 San Francisco

藍瓶咖啡、巨人隊、金門大橋、叮叮車、九曲花街、勇士隊、維多利亞風格住宅街道，這裡是舊金山，這座充滿魅力的城市擁有豐富夜生活、時尚美食、享譽國際的酒鄉、其中灣區南端的高科技產業密集區稱之為矽谷（Silicon Valley），Google、Facebook、Apple、Tesla總部皆位於此，有興趣參觀這些高科技公司的朋友，可參加矽谷高科技創新精神1日遊（Silicon Valley Legends Tour）。

★預約網站 https://www.SiliconValley.Tours

▲舊金山必去景點千萬不能錯過。 圖：加州旅遊局／提供

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