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藝術宮之鏡！「舊金山」10大經典電影場景推薦　朝聖美國最美城市景點

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
圖／Wikimedia；圖／IG, staanczakk
圖／Wikimedia；圖／IG, staanczakk

想必大家對加州的舊金山一點也不陌生，就算沒有親自到過，也一定在許多電影場景中看過。這座被譽為全美國最美麗及最受歡迎的城市之一，不僅是美國西岸僅次於洛杉磯的第二大城，也是重要的文化和金融中心，更是許多人嚮往的旅遊勝地。本篇小編要向你推薦10個舊金山必去景點，帶你親身遊歷電影世界～

金門大橋 Golden Gate Bridge

金門大橋 Golden Gate Bridge。 圖／Wikimedia
金門大橋 Golden Gate Bridge。 圖／Wikimedia

金門大橋是相當著名的舊金山景點，在電影裡經常出現，大家肯定不陌生！1937年興建時曾為世界上最大的單孔吊橋，連接了舊金山灣和太平洋的金門海峽，在19世紀淘金熱最盛時期是人們通往自由和財富的象徵，除了是來到舊金山的打卡必備景點，這裡還可以飽覽美景，欣賞白霧、日出、夕陽等美景變幻，是相當有人氣的舊金山景點哦！

電影推薦☛在《X戰警：最後戰役》最後變種人之戰，萬磁王直接把金門大橋移到惡魔島上！

漁人碼頭 Fisherman's Wharf

漁人碼頭 Fisherman's Wharf。 圖／Wikimedia
漁人碼頭 Fisherman's Wharf。 圖／Wikimedia

漁人碼頭不只是適合散步放鬆的舊金山景點，也是吃新鮮海產的好地方！這個地區充滿著歡樂氣息，盛產鮮美的螃蟹、蝦、槍烏賊及各式海產，漁夫們將剛捕上來的海鮮，直接做成一道道桌上佳餚，更是美味～除了可以欣賞街頭藝人表演，也能選擇到旁邊的罐頭工廠參觀，也是舊金山相當熱門的景點之一。

阿爾卡特拉斯島／惡魔島 Alcatraz Island

阿爾卡特拉斯島／惡魔島 Alcatraz Island。 圖／Wikimedia
阿爾卡特拉斯島／惡魔島 Alcatraz Island。 圖／Wikimedia

喜歡探險的朋友們，小編推薦你一個另類的舊金山景點－惡魔島。位在舊金山灣內的阿爾卡特拉斯島，以前是美國聯邦政府開禁重大罪犯的地方，從島上可以看見美麗的舊金山天際線，後來因為監獄的維護成本過高，因此改為國家公園。若選擇搭乘遊船上島，小編建議購買一份惡魔島地圖，親自探索相當有趣呢～親身感受過去的歷史氛圍～

交通：從舊金山漁人碼頭旁的33號碼頭搭渡船，約20分鐘即可到達。

電影推薦☛由麥可貝執導的動作片《絕地任務》以此開始整個故事。

倫巴里街／九曲花街 Lombard Street

倫巴里街／九曲花街 Lombard Street。 圖／IG, staanczakk
倫巴里街／九曲花街 Lombard Street。 圖／IG, staanczakk

九曲花街是個帶點浪漫氛圍的舊金山景點，快帶著另一伴去把記憶卡拍爆吧！傳說是世界上最難走的一條路，又陡又斜又彎曲，在 40度的陡坡上，有八個急轉彎，因為非常狹窄彎曲，車子只能前進，無法倒退，相當考驗開車技術，但沿途茂盛的繁花，還能遠眺遠方的海灣大橋，成了風靡全球、最彎曲也最美麗的街道，有機會到舊金山一定要來一看究竟！

電影推薦☛《出竅情人》、《迷魂計》、《愛的大追蹤》、《天才老爹》、《腦筋急轉彎》

藝術宮 Palace of Fine Arts

藝術宮 Palace of Fine Arts。 圖／Wikimedia
藝術宮 Palace of Fine Arts。 圖／Wikimedia

舊金山藝術宮是1915年為了巴拿馬「太平洋萬國博覽會」所建立，也是此次萬國博覽會後，極少數被保留下來的建築物之一。羅馬式的圓頂配上玫瑰紅的科林斯石柱，頂面上浮凸著一幅幅精細的浮雕，彷彿回到了古羅馬時期，有種廢墟的美感，是非常適合攝影的舊金山景點呢！

開放時間：10:00-17:00（週一公休）

電影推薦☛《絕地任務》、《愛情DIY》、《億萬未婚夫》、《老少雙雄》

舊金山現代藝術博物館 SFMOMA

舊金山現代藝術博物館 SFMOMA。 圖／Flickr
舊金山現代藝術博物館 SFMOMA。 圖／Flickr

若到舊金山想感受一下藝術氣息，一定要到舊金山現代藝術博物館走走，曾經閉館整修，於2016年重新開放，被紐約時報譽為「博物館界的新標竿」，充滿未來感的白色波浪建築，本身就是一個令人讚嘆的藝術品。舊金山現代藝術博物館是美西第一座藝術博物館，館內收藏了二十世紀獨具代表的西方藝術家作品，是相當值得一去的舊金山景點。

開放時間：週一、五、六、日10:00-17:00 / 週四 13:00-20:00（週二、三公休）

費用：

成人 25美元

長者（65歲以上）22美元

青年（19-24歲）19美元

兒童＆青少年（18歲以下）免費

城市之光書店 City Lights Booksellers

城市之光書店 City Lights Booksellers。 圖／Wikimedia
城市之光書店 City Lights Booksellers。 圖／Wikimedia

城市之光書店是1953年詩人勞倫斯費林蓋蒂（Lawrence Ferlinghetti）和彼得馬丁（Peter D. Martin）共同創立一家書店，名稱取自查理卓別林的著名電影《城市之光》（City Lights），是美國第一家平裝獨立書店，被舊金山監事會議讚許為「在舊金山乃至整個國家的文學、文化發展上扮演了開創性的地位」，來到舊金山絕對要拜訪的景點之一！

營業時間：每日 12:00-20:00

卡斯楚街 Castro Street

卡斯楚街 Castro Street。 圖／IG, samantha_lorenzini
卡斯楚街 Castro Street。 圖／IG, samantha_lorenzini

關心性別議題的朋友們一定要來這個舊金山景點，卡斯楚街為舊金山十分具有代表性的特色區域，被稱為同性戀村，是美國同性戀人權運動重要的歷史發源地之一。二戰結束時，部分同志士兵因性向理由被除役後，被安置在卡斯楚街，後來漸漸吸引了更多LGBT居民搬遷到這裡居住，因此而形成了這個群落。卡斯楚街一帶到處都充滿彩虹色的街道和同志酒吧，隨處可見的彩虹旗彷彿都在訴說著做自己的自由！

電影推薦☛《自由大道》

雙子峰 Twin Peaks

雙子峰 Twin Peaks。 圖／Flickr
雙子峰 Twin Peaks。 圖／Flickr

雙子峰是兩座海拔近300公尺的山丘，又暱稱為印地安少女之乳，位於舊金山的西南方，不但可以欣賞市景，還可以看到金門大橋和市的天際線，晚上也是適合欣賞夜景的舊金山景點，相當浪漫～不過這裡往往有強風和濃重的霧氣，大家一定要穿保暖一點唷！

金門國家休閒公園 Golden Gate Park

金門國家休閒公園 Golden Gate Park。 圖／Wikimedia
金門國家休閒公園 Golden Gate Park。 圖／Wikimedia

舊金山金門國家休閒公園是海邊的一個森林公園，擁有大片的原生態森林、驚濤拍岸怪石嶙峋的海景，還有日本茶園、精心設計的水池，亦建有植物園、美術館和博物館，是目前世界上最大的人工公園。過去曾經是美軍的軍事基地，如今與紐約的中央公園並立為美國東西岸最具代表性的兩大綠地。公園經常舉辦音樂及藝術活動，每年八月固定舉辦為期三天的Outside Lands 音樂藝術節，吸引許多樂迷來參加，你也別錯過了唷～

電影推薦☛《當幸福來臨》

許多好萊塢電影都會以舊金山為背景，特別是金門大橋幾乎不缺席。如果有機會到舊金山一趟，一定要來細細品味這座美麗的城市，體會它特有的美式文化、人文歷史、海灣風景、海鮮美食，也不妨四處尋找電影裡的熟悉場景唷。若時間充足的話，可以順便到洛杉磯，直接親眼目睹好萊塢（說不定還有機會巧遇巨星XD）！

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舊金山 國家公園 美國

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