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「美而美」進軍美國！網激推大冰奶揚名海外，鐵板麵250台幣才吃得到

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／Cafe Mei美而美
圖／Cafe Mei美而美

台灣著名連鎖早餐店「美而美」日前首度於美國北加州開設分店，7月中旬開放預購訂餐，菜單曝光掀起熱議，三明治蛋餅奶茶統統還原家鄉味，更讓網友興奮直呼魔法大冰奶終於進軍海外。與此同時，也有人感歎跨海價格驚人，其中黑胡椒鐵板麵要價9美金，相當於新台幣250元，讓人笑言毛利98%可謂台灣之光。

圖／Cafe Mei美而美
圖／Cafe Mei美而美

北美首店「美而美Cafe Mei」7/22起試營運快閃3日，主打現點現做、祭全面8折優惠，營業時間大排長龍，提前售罄也讓許多人撲空。有網友分享早上09:30抵達，半小時後才輪到自己點餐，最後於11:38領到餐點，讓他形容如「早餐界米其林」。而官方7月公佈菜單後，立馬爆發留言串，網友一致推薦大冰奶必喝，表示「總算能讓美國朋友們嚐嚐傳說中的大！冰！奶！」、「能回味一下了，尤其是排便不順的時候」、「可以標榜喝了會瘦身的奶茶，拉完肚子瘦一圈」、「台灣本土腸胃科開幕」、「腸胃保健聖品」。

此外，網友另一熱門話題莫過於變身美金價位的美而美餐點，原味蛋餅5美金（約新台幣140元）、奶茶4美金（約新台幣110元），而黑胡椒鐵板麵加蛋要10元美金，相當於新台幣280元，最令網友震驚。雖然換算後如奢華高價，但其實對美國當地人而言為普通價位，更有人表示太便宜，期盼也能進駐俄亥俄州，回味記憶中的早餐。

圖／Cafe Mei美而美
圖／Cafe Mei美而美

美而美加州店老闆也在臉書公告，3日試營運為震撼教育，但也讓正式開店後能夠以最佳姿態迎客，目前積極準備開幕中，暫時不開放週日美而美官方網站預購服務，確切日期亦會再公佈。

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