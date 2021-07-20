「世界第一座國家公園」死前必去！盤點9個美洲國家公園　個個美如夢境

國家公園是為了有效的管理與保護自然環境而設置，其中世界第一個國家公園就是在美洲哦！今天小編整理了九個一生一定要去一次的美洲國家公園，快跟著小編來探索美洲吧！

美國黃石國家公園

美國黃石國家公園。 圖／shutterstock

黃石國家公園(Yellowstone National Park)是美國第一座國家公園，也是世界上第一座國家公園哦！其中以豐富的地熱資源及野生動物最為聞名，不僅如此，黃石公園還被國家地理雜誌評為死前必去的景點。大家最常聽到的黃石公園知名地標就非大稜鏡溫泉及老忠實噴泉莫屬了！大稜鏡溫泉有最美地球表面、大彩虹溫泉之稱，而老忠實噴泉則為一種間歇泉，現在噴發的規律為每90分鐘會噴發一次；除此之外還有豐富的野生動物、自然景觀，有機會一定要去看看！

位置：懷俄明州、蒙大拿州、愛達荷州交界

開放時間：約4月~9月（每個入口開放起始時間不同）

美國優勝美地國家公園

美國優勝美地國家公園。 圖／shutterstock

美國優勝美地國家公園(Yosemite National Park)這個名字光聽就覺得好美又帶點夢幻，看照片便能感受到彷彿世外桃源、遺世獨立之美！優勝美地經歷了冰河時期，最盛名的就是由冰河切割而成的U型谷、遍布的花岡岩峭壁以及全北美最高的瀑布，它氣勢磅礡，在春末的時候水量最豐沛驚人！這是除了是觀光勝地，也是登山及攀岩的好所在喔！

位置：美國加州中東部

開放時間：全年開放

阿根廷伊瓜蘇國家公園

阿根廷伊瓜蘇國家公園。 圖／shutterstock

阿根廷伊瓜蘇國家公園位於阿根廷北部與巴西的交界處，並且被列為聯合國世界自然遺產；阿根廷伊瓜蘇國家公園知名景點就是伊瓜蘇瀑布，前陣子小編看了一部韓國電影，女主角遇見挫折，於是一股腦地就衝到夢想中的伊瓜蘇瀑布，那場景真的為之震撼，不合常理的磅礡與壯闊，四周圍繞著雨林，相較之下什麼煩惱都顯得特別渺小，這個地方的迷人之處就是這樣子吧！

位置：阿根廷北部與巴西交界處

開放時間：全年開放

加拿大班夫國家公園

加拿大班夫國家公園。 圖／shutterstock

加拿大班夫國家公園(Banff National Park)是加拿大第一座、世界第三座國家公園，歷史相當悠久；在這一座大公園裡，有冰川、針葉林、高山及絕美湖景，而最盛名的景點就是班夫國家公園的路易斯湖(Lake Louise)啦！這一座路易斯湖，擁有翠綠的湖泊，並且三面皆被雪山環抱，來到這兒看見眼前的一切，絕對會讓在亞熱帶地區長大的旅人們倍感興奮！

位置：加拿大艾伯塔省卡加利（洛磯山脈北段）

開放時間：全年開放（6月至10月天氣較穩定，為最佳旅遊時間）

智利百內國家公園

智利百內國家公園。 圖／shutterstock

智利百內國家公園(Paine National Park)，整個國家公園充滿著動人的藍色，包含湛藍的湖泊以及冰河峽灣，而「百內(Paine)」就是取自印地安語「藍色」之意，有著「藍湖仙境」的美稱，果然名符其實呀！除此之外還有如尖塔般直入雲霄的百內塔、百內角峰，兩座被冰山切割而成的花崗岩山，以及以冰川盛名的法國谷及英國谷，非常壯觀。

位置：智利南部

開放時間：10月初至4月底（12月至2月天氣較穩定，為最佳旅遊時間）

美國大峽谷國家公園

美國大峽谷國家公園。 圖／shutterstock

大峽谷國家公園(Grand Canyon National Park)位於美國西南部的美國亞利桑那州，以特殊的地形景觀聞名，而這壯闊的大峽谷景觀，是由科羅拉多河所切割出來的，深度達1500公尺（101大樓這麼高也才509公尺啊）！真的不得不讚嘆大自然的鬼斧神工！這珍貴的景觀被列為世界自然遺產，與黃石國家公園一起被認定為「世界七大自然奇觀」，也是一生必訪一次的國家公園之一！

位置：美國西南部 亞利桑那州

開放時間：全年開放（5月至9月為旅遊旺季）

阿根廷冰川國家公園

阿根廷冰川國家公園。 圖／shutterstock

阿根廷冰川國家公園(Los Glaciares National Park)位於阿根廷南部，平均氣溫低達7.5度，一年四季都冷冷的，有百分之三十的區域被冰雪覆蓋，四處遍布著冰雪與山脈的冰川國家公園，來到這兒不定時就會聽見冰塊掉落的聲音。在這座冰河公園裡，最大的冰河為莫雷諾冰河，這巨大藍冰河，是非常著名的熱門景點喔！

位置：阿根廷南部 聖克魯斯省

開放時間：全年開放（大部分景點６月至9月開放，為最佳旅遊時間）

智利勞卡國家公園

智利勞卡國家公園。 圖／shutterstock

智利勞卡國家公園(Lauca National Park)有著「南美富士山」之美稱，光看圖（撇除羊駝的部分XD）可能會以為這是富士山！勞卡國家公園最大的特色除了這座和富士山有夫妻臉的帕里納科塔火山、海拔約四千五百公尺排名世界前幾高的湖泊之一瓊加拉湖，還有沿路可見一群一群的野生羊駝，超級可愛！

位置：智利北部

加拿大賈斯珀國家公園

加拿大賈斯珀國家公園。 圖／shutterstock

加拿大賈斯珀國家公園(Jasper National Park)是洛磯山脈最大的國家公園，洛磯山脈還包含黃石國家公園、冰河國家公園等10座左右國家公園，占地非常廣。賈斯珀國家公園除了有著動人的湖泊、山脈、瀑布、溫泉，還有許多野生動物生活於其中，包含亞洲黑熊、美洲黑熊、土撥鼠、山羊、紅鹿、大角野綿羊等等，到了這裡，野生動物就在身邊，真的是很難想像的酷！

位置：加拿大西部 亞伯達省

開放時間：全年開放（約5月至10月為最佳旅遊時間）

看完這麼多美洲國家公園，不得不讚嘆大自然的奧妙，無論是奇特的地形景觀、豐富的野生動物生態，都讓人為之驚嘆！趕快把這篇收藏，有朝一日好好計畫一番就出發吧！

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