沒打卡＝沒到過！美國西岸旅遊10大景點推薦，洛杉磯好萊塢標誌＆舊金山吊橋必拍

舊金山與洛杉磯是美國西岸的大城，有著城市的繁華卻沒有東岸的急促。宜人的氣候與綿延百里的海岸線，讓人來美西旅遊一次享受城市的絢爛和海邊的陽光、沙灘、比基尼。走吧！跟著小編來去看舊金山的金門大橋、九曲花巷，再到洛杉磯走好萊塢星光大道、買精品。





美西旅遊目錄

．舊金山必去5景點推薦

．洛杉磯必去5景點推薦

．美西購物清單

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舊金山必去5景點推薦

San Francisco

舊金山是美西第二大的城市僅次於洛杉磯，許多知名企業如Uber、Twitter、Levi's、GAP、Pinterest，都在此發跡或將總部設立於舊金山。這個因為掏金熱而發展的城市，除了是商業重鎮也是嬉皮文化的發源地，跟著小編一起探索這個充滿自由和多元的繽紛城市吧！





美國西岸旅遊景點-舊金山景點＃1

金門大橋

▲美國西岸舊金山景點-金門大橋。 （圖／sandy06_06,Instagram）

1937年興建的金門大橋(Golden Gate Bridge)，曾是世界最大之單孔吊橋，現在儼然已成為舊金山最具代表性的打卡地標。金門大橋連接舊金山灣和金門海峽兩端，紅色的橋身映著碧海藍天特別顯眼。電影«X戰警：最後戰役»、«哥吉拉»、«真愛零距離»、«加州大地震»，都曾於金門大橋取景。然舊金山是美國出了名的霧都，想見到天空乾淨且完整金門大橋有點難度，建議大家早上來造訪因為下午起霧的機率更高喔！





美國西岸旅遊景點-舊金山景點＃2

九曲花巷

▲美國西岸舊金山景點-九曲花巷。 （圖／ho6120,Instagram）

九曲花巷正式的名稱是倫巴底街 (Lombard Street)，當地政府為了降低交通事故把陡坡變成蜿蜒的九曲巷，沒想到遊客絡繹不絕幾乎天天塞爆。想來造訪的遊客可以搭叮噹車抵達Lombard St Station，一下車就抵達了交通不是問題，九曲花巷兩側也有人行道給你慢慢拍慢慢欣賞，在九曲花巷頂端還能看到奧克蘭海灣大橋 (Bay Bridge)，和知名地標科依特塔 (Coit Tower)。另外，電影«天才老爹»、«腦筋急轉彎»、«出竅情人»都曾來此取景喔！

▲美國西岸舊金山景點-叮噹車。 （圖／charlene.charchar,Instagram）





美國西岸旅遊景點-舊金山景點＃3

卡斯楚街

▲美國西岸舊金山景點-卡斯楚街。 （圖／betty030303,Instagram）

卡斯楚街到處高掛的彩虹旗、路面刷上的彩虹大道，絕對不只是讓你拍美照用的地方而已。在二戰結束後，許多因性向被除役的士兵們被安置卡斯楚區，久而久之此地形成了一個同志友善的聚落，發展出各式商店、酒吧和色彩繽紛的建築，此地更是美國LGBT人權運動的發源處。





美國西岸旅遊景點-舊金山景點＃4

藝術宮

▲美國西岸舊金山景點-藝術宮。 （圖／mmleo_o,Instagram）

藝術宮是1915年「巴拿馬太平洋萬國博覽會 」唯一保留於原址的建物，有著羅馬式建築的圓頂和希臘是建築整齊地列柱、精緻的浮雕藝術襯著波光淋漓的人工湖非常美麗。藝術宮這景點不大，約20分鐘就能走完，時間充裕的朋友也可以賴在草皮上野餐享受愜意的午後時光。





美國西岸旅遊景點-舊金山景點＃5

阿爾卡特拉斯島惡魔島

▲美國西岸舊金山景點-惡魔島。 （圖／Canva）

阿爾卡特拉斯島在過去關著美國最罪惡昭彰的犯人，利用小島與世隔絕的地理位置，和洋流冰冷的優勢成為美國戒備最森嚴的監獄。此島被印地安原住民視為「不祥之島」，因此又有「惡魔島」之稱。再加上1996年經典電影《絕地任務 The Rock》的加持更把惡魔島的觀光推上巔峰。旺季想搭船來一探究竟的朋友建議在“2個月”前訂票，搶不到票的朋友也能在科依特塔 (Coit Tower)遠眺惡魔島啦～





洛杉磯必去5景點推薦

Los Angeles

天使之城洛杉磯是美西最大的城市，位在加利福尼亞州南端，有著怡人的氣候和綿延130公里的海灘。除了陽光、沙灘、比基尼，洛杉磯還有許多精品品牌、好萊塢電影工業、多元種族和異國美食。跟著小編一起探索這個夾雜老式懷舊復古，與新式時尚交織的魅力之都吧！





美國西岸旅遊景點-洛杉磯景點＃1

好萊塢星光大道

▲美國西岸洛杉磯景點-好萊塢星光大道。 （圖／txx_xuan,Instagram）

來到美國好萊塢電影發展重鎮—洛杉磯，說什麼也要來走一下好萊塢星光大道。星光大道是由高爾街、拉布雷亞大道、絲蘭街與日落大道等...大街大道組成的超級路線。好萊塢大道一路上能看到2600多顆星星(持續增加中)被刻在人行道上，每顆都代表著一位對於好萊塢有貢獻的明星、製作人、導演、卡通人物。





造訪完好萊塢星光大道後可以順道看看附近的杜比劇院，杜比劇院是頒發奧斯卡獎的舉行地，只要劇院裡沒再舉行儀式或表演都可以進去參觀，親眼目睹小金人本尊。





美國西岸旅遊景點-洛杉磯景點＃2

好萊塢標誌Hollywood Sign

▲美國西岸洛杉磯景點-好萊塢標誌。 （圖／lynnsharetheworld,Instagram）

斗大的Hollywood Sign可以說是美國電影的精神象徵，想拍到這個景致的朋友，小編推薦你到好萊塢湖公園取景。這個標誌建於1923年，當時是一家建商公司為了推銷房地產而設置的廣告看板，當時寫的其實是HOLLYWOODLAND，直到1949年後面四字才被拆除翻新，是不是挺有趣的呢？





美國西岸旅遊景點-洛杉磯景點＃3

好萊塢環球影城

世界上第一座環球影城就坐落在美國的洛杉磯，有別於其他環球影城，這裡設計了一個遊覽經典電影場景的路線，讓遊客一探好萊塢電影的拍攝現場。園區與許多遊樂園一樣，有分為一日票、兩日票、快速通關票和年票等...可以自己的需求購買。無論你是要自駕還是要搭乘大眾運輸(搭地鐵紅線至Universal/Studio City站下車，轉環球影城免費接駁至環球影城)，來環球影城的交通非常方便。





美國西岸旅遊景點-洛杉磯景點＃4

奧維拉街

▲美國西岸洛杉磯景點-奧維拉街。 （圖／happy2020mm,Instagram）

奧維拉街的風情有別於洛杉磯多數區域，沒有摩天大樓和現代光景。獨特的墨西哥風格，可以追溯回1781年，當時洛杉磯屬於西班牙領土，此區由總督Felipe de Neve規劃，並由來自墨西哥北部的西班牙移民建立。此地可以說是洛杉磯最早開發的舊城區，沿途的市集也從其他關廣景點的美國風變成墨西哥Style，來到這裡就像快速切換到另一個城市，民俗服飾、墨西哥面具、皮革製品、樂器等，特殊先民的用色讓城區充滿活力，是個買紀念品的挖寶好去處。





美國西岸旅遊景點-洛杉磯景點＃5

比佛利山莊

想感受一下時尚名媛、好萊塢巨星等...的絢麗生活嗎？比佛利山莊除了有超多奢侈精品店，也是特別受好野人喜愛的居住區，因此有「全世界最尊貴的住宅區」之稱。推薦喜愛購物的旅客安排一天的時間來購物造訪，知名景點有拍攝《麻雀變鳳凰》的比佛利威爾希爾飯店、名媛喜愛的Sprinkles Beverly Hills Cupcakes杯子蛋糕販賣機、超美的比弗利花園，還有讓貴婦瘋狂的Shopping district羅迪歐大道。在比佛利山莊除了不動的景點，還有很多“會動的”可以看，那就是各是在街道上奔馳的豪車跑車！充滿設計感的精品店、購物商場、整齊典雅的陳列，就算不想購物也非常值得你造訪。





美西購物清單

美西必買推薦＃1

藍瓶咖啡BLUE BOTTLE

去日本都會喝的文青咖啡—藍瓶咖啡BLUE BOTTLE，其實發源於美國加州奧克蘭。藍瓶咖啡原先是一攤在農夫市集擺攤的咖啡攤，它的第一家店設在車庫裡，連座位也沒有。創辦人自行嚴選咖啡豆，只販售四十八小時內烘焙的咖啡豆，注意每一個小細節，藍瓶咖啡杯杯手沖，展店速度極慢，但高品質的味道讓他有「咖啡界的蘋果」之稱。來美西旅遊買上幾包藍瓶咖啡豆，回家慢慢沖享受高質感的美好吧！





美西必買推薦＃2

Tommy、 A&F、Timberland、Levi's、GAP

Timberland經典小黃靴有著不太會打折，且會越來越貴的說法！在過去這個鞋品牌為了應付新罕布什爾州多變的氣候，研發出這款適合在戶外活動的防水鞋，耐穿又富有特色的造型讓它成為Timberland的不敗款式。





美西必買推薦＃3

契爾氏、雅詩蘭黛、小蜜蜂爺爺

契爾氏金盞花化妝水是許多女星和Youtuber的最愛，500ml台美價錢可以差到400元，許多人會用它來濕敷達到鎮靜和油水平衡的效果。





雅詩蘭黛特潤超導修護露被大家暱稱為小棕瓶，質地上比較像精華液的狀態，可以幫助肌膚保濕、修護肌膚、減緩老化的速度。





小蜜蜂爺爺主打天然護理，有修護霜、護手霜、護唇膏等經典保養品，小蜜蜂爺爺是一家標榜「善待土地且自然」的產品公司，屬於平價非常適合當作伴手禮送朋友的護理產品。





美西必買推薦＃4

Coach

來到美國西岸除了經典的Hamptons系列，小編推薦大家可以試試1941系列。有別於Coach輕奢的調性，1941系列走一個俏皮自由的西部女孩風格，使用北美復古流行元素，是來美西旅遊必買的小精品。





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