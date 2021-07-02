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夏威夷解封在即！7月8日由美國入境持疫苗接種紀錄免檢測與隔離

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圖片來源：雄獅集團提供
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美國加州、紐約於6月15日宣布解封後，夏威夷也發布訊息，將於7月8日取消由美國入境並已全面接種疫苗的的旅客的限制。夏威夷州長大衛·伊格表示，從7月8日起，從美國前往夏威夷並已完成接種疫苗的美國民眾，將不用提供PCR檢測，到了夏威夷也無需被隔離。欲前往夏威夷的旅客必須將CDC 頒發的疫苗接種記錄卡上傳到夏威夷的安全旅行計劃網站，並在抵達夏威夷州時隨身攜帶該卡。此項政策的宣布，對於想要去夏威夷觀光的遊客來講也將變得方便許多。

圖片來源：夏威夷 The Ritzcarlton kapalua
圖片來源：夏威夷 The Ritzcarlton kapalua

日前夏威夷的接種率為60%，預計在7月8日來到70%的疫苗接種率。社交聚會人數的限制增加到室內25人、室外75人，餐館的容量也提高至75%。當地民眾已開始漸漸恢復過去的社交活動，也準備好迎接觀光經濟的復甦。

文 / Daphne

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/194841

夏威夷 美國 觀光

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