美國打疫苗可不可行？！ 10個懶人QA一次搞懂

雄獅美國分公司同仁前往加州的Walgreens接種疫苗；圖片來源／雄獅集團

Q：想前往美國打疫苗，需要準備哪些證明文件呢？一定需要PCR陰性證明嗎？

A：登機前需確認以下幾點文件 1） 護照在有效期限內 2）有效的ESTA或紙本簽證 3）來回機票 4）入境前3天的抗原檢測或PCR陰性證明。

自2021年1月26日起，所有滿兩歲飛往美國或經美國轉機之旅客須出示COVID-19陰性證明或康復證明。COVID-19檢測須為出發前三日內進行採檢，檢測方式必須為NAAT或是抗原檢測，檢測報告可為紙本或電子格式，且須有可供辨別之旅客資訊（如姓名及生日）、檢測方式及受檢時間。康復證明須為出發前90日內陽性檢測證明及康復證明文件。另需於搭機前繳交旅客聲明書予航空公司人員。詳細資訊請參考美國CDC官方公告。

當然若PCR檢測不合格，也必須旅客自行負責，畢竟住院或隔離也無法出國，那有關機票的 退改政策須視購買機票的航司規定辦理，建議購買機票前確認是否有提供安心改方案。

Q：疫情期間出國機票怎麼選？

A：以防疫的角度來說，長時間的飛行已不小的風險，若還需轉機，接觸的旅客又更多，在無法考據所有人旅遊史的情況之下，風險性又大幅增加，因此，儘管現在直飛的班機機票價格高昂，但在非常時期，建議還是選擇直飛班機為主。近期長榮航空和中華航空直飛洛杉磯和舊金山機票來回經濟艙機票價格，大約落在6萬到7萬之間，班次也較先前增加。長榮航空6、7月天天都有直飛洛杉磯的班機，每週一、三、五、六、日也有直飛舊金山的選擇；中華航空6、7月直飛洛杉磯的班次則是每週四、日各一班，舊金山為每週四一班，每雙週也有一班飛往加州的安大略機場。

Q：台灣桃機的CHECK IN 流程是否改變？需提前多久呢？

A：疫情期間建議於航班起飛前3小時至機場辦理登機手續，一切都跟之前一樣。

Q：抵達美國後需要隔離嗎? 有強制隔離嗎? 安排進防疫旅館隔離 14天? 是否須先自行找好?

A：美國沒有所謂的防疫旅館，以加州來說，皆以自主管理為主，不需強制隔離，但CDC建議行程後3至5天要再次快篩或是PCR或測試。

Q：在美國酒店、住宿方面、注射疫苗方面又建議怎麼安排呢？

A：目前美國飯店假如費用有包含早餐時，大多還是無法提供Buffet，有餐廳的酒店多以 Room Service 為主， 沒有餐廳的商務型酒店就是給袋裝簡易早餐。當然也建議挑選有廚房、客廳式的套房飯店，可自行採購烹飪飲食。而也建議挑選近華人眾多的區域住宿，一來附近飲食較為習慣，二來在附近注射疫苗時，也大多會有中文的醫護人員協助。

Q：目前前往美國有什麼保險需要注意的嗎？旅平險是否就足夠理賠呢？

A：在台灣投保的旅平險如有附加海外突發疾病醫療險染疫可以申請理賠，但是任何以獲得海外醫療為目的之出國治療行為不予理賠（如打疫苗等），所以需特別注意，也建議投保含海外急難運送，因為海外醫療的費用很高，保險應該都無法Cover到全部費用。當然也可視自身需求，投保美國當地的保險。

Q：美國有哪幾個地區比較方便接種疫苗呢？

A：美國目前已有超過20州不限居住地點可免費接種疫苗，以國人熱愛前往的加州來說，洛杉磯國際機場（LAX）和舊金山國際機場（SFO）皆提供年滿18歲以上的民眾免費注射一劑型的嬌生（Johnson & Johnson）疫苗。洛杉磯國際機場疫苗接種地點位於於第二和第六航廈，營業時間為週一到週六的早上七點到下午五點；舊金山國際機場則是位於3樓出境大廳A側，國際旅客抵達可領取行李出檢查區後再前往，營業時間為週一至週五的上午 8:00 至下午 5:00。除了機場以外，連鎖藥局Walgreens、CVS和大型賣場 Walmart、Costco、Kroge等，也都接受民眾前往施打新冠肺炎疫苗。

由於從台灣飛往加州時間較短，當地也有不少華人旅行社可進行旅遊、交通、翻譯方面各項協助，增加在停留在的舒適度，對預計前往美國施打疫苗者來說是不錯的選項。預約可上myturn.ca.gov以及vaccines.gov查詢。

加州預約疫苗的網站；圖片來源／123RF

Q：目前美國的狀況安全嗎？真的解封了嗎？

A：以加州來說，目前已正式解封後，餐廳、購物中心、電影院、球場、健身房及大多數日常場所都恢復疫情前的開放程度，也沒有容納率限制或保持社交距離的要求，也無須配戴口罩。至於參與室內5,000人以上、戶外10,000以上的大型活動，像是博覽會、馬拉松大賽、節慶，在9月1日前的規定是必須出示疫苗接種證明或COVID-19陰性狀態證明。

Q：從美國回台，需要做PCR檢測，那這個費用是多少呢?

A：目前來說，回台在美國本土所做的PCR檢是免費的，但如果在期間想做，各州的大型藥房皆可做付費 PCR 核酸檢測，但建議都要在網路上先做預約，如要去夏威夷，則需要到該州認可的醫療機構或配合的航空公司檢測，費用 USD$80-250 不等。

當地藥局都可提供相關協助；圖片來源／雄獅集團

Q：回國後檢疫的住宿如何處理？有什麼需要注意的嗎？

A：回台後須要遵守台灣CDC一切的相關規定，指揮中心指出，因應 Delta變異株於全球日益擴散且其傳播力高，自今(110)年6月27日零時起(抵臺時間)，全面提升入境人員檢疫措施如下：

一、「重點高風險國家」入境旅客(過去14天旅遊史、含轉機)之檢疫措施：自空港或海港入境後一律入住集中檢疫所14天，且須配合入住時、檢疫期滿進行PCR檢測，旅客不需支付檢疫所及採檢費用。目前「重點高風險國家」為巴西(巴西變異株)、印度，含本次新增英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等共7國。

二、前述7國旅遊史以外之所有入境旅客，入境後應入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所14天，且於居家檢疫期滿前配合進行PCR檢測。

三、國籍航空公司機組員，自「重點高風險國家」航線航班返臺後，應居家檢疫14天及檢疫期滿進行PCR檢測，且應入住防疫旅宿或符合規定之公司宿舍。

根據 CDC 6/25發佈，針對防範印度變種病毒，6/27起自國外入境者於都需入住集中檢疫所或防疫旅館，且隔離期滿前1日，均須進行公費PCR檢測；圖片來源／CDC

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/194631