「赴美打疫苗」文件要準備什麼？出發、入境、預約接種怎麼做一次告訴你

截至2021年6月23日，美國國民施打COVID-19疫苗超過53%，人民生活逐漸回到軌道，美國部分州也陸續開放不限居住地民眾免費接種，像是紐約市還在中央公園、時代廣場、布魯克林大橋等熱門觀光景點增設疫苗接種站，不論是留學生、差旅者，甚至是一般國外旅客都有機會在美國施打疫苗，也因此開啟了疫苗觀光的熱潮，若想要順利入境美國並接種疫苗，前置作業有哪些？又需備妥哪些資料呢？

第一步：搞定機票、ESTA 旅行許可證、住宿

旅客決定好赴美目的後，當然得先預訂好機票與住宿，目前台灣桃園直飛美國城市的班機有長榮航空，提供每週飛往休士頓、紐約、洛杉磯、芝加哥、西雅圖、舊金山等班機；中華航空有飛往洛杉磯、舊金山、安大略等航班（8月恢復紐約線）；聯合航空每日則有一班桃園飛往舊金山的航線。相關資訊可參考▸飛美國打疫苗指南！哪些城市直飛？機加酒自由行如何規劃？

而台灣於2012年加入免簽證計畫後，「只要是設籍中華民國的國民，凡持普通晶片護照赴美從事90天以下的商務或觀光旅行，皆可申請美國ESTA（電子旅遊許可證）」。若想輕鬆出發，也可交由旅行社一手包辦機票、ESTA申請及住宿安排。

▸機票、住宿或機加酒選擇

▸美國ESTA旅行許可證 代辦；自行申請

第二步：航班起飛前3天完成COVID-19陰性檢測文件

從台灣出發時，除了備妥護照、ESTA 旅行許可證、電子機票，並填寫紙本旅客健康聲明書，更重要的是登機前，凡滿2歲的旅客皆需出示航班起飛前3天COVID-19陰性檢測結果或曾感染但已康復證明。檢測內容必須為「核酸增幅檢測（NAAT）」或「抗原檢測（antigen test）」紙本／電子影本文件，其中要包含姓名及出生日期、護照號碼等相關可辨識比對的身分訊息。

目前入境美國接受「核酸檢測」及「抗原檢測」2種陰性報告：

．「核酸檢測」（PCR）可於全國133家自費檢驗指定院所以網路、電話、臨櫃等方式預約，並備齊相關文件至院所填妥自費檢驗COVID-19申請表後進行採檢，本國籍居民每次測試依照報告取件速度3～48小時，收費新台幣5,000～10,000元不等，依每個檢驗地點略有不同。

．「抗原檢測」則可於全國各縣市快篩指定社區採檢院所、社區篩檢站篩檢，流程僅需10～15分鐘，費用較核酸檢測低廉親民，最快當日即可取得報告，詳細資訊可洽詢指定地點。

PCR核酸檢定陰性報告；圖片來源／雄獅集團

第三步：確認美國入境規定、各州入境規範、隔離政策

入境後遵照美國相關入境規定與各州規範，及早備好所需資料或完成填寫線上資料等要求。

（圖：紐約紐華克自由國際機場）抵美後須遵守的相關入境措施，該填的表單別忘記；圖片來源／123RF

1.因應嚴峻疫情，若於抵達美國前14天，不論是轉機或過境，曾至中國大陸（除香港、澳門）、伊朗、申根地區、英國（不包含歐洲以外之英國海外領土）、愛爾蘭、巴西、南非、印度等外籍旅客禁止入境。

2.入境美國後，美國CDC建議，旅客需自主管理7天，並於抵達後3-5天再次快篩或PCR測試，如果沒有再次受試，自我隔離天期需多至10天。

3.目前較多人前往的兩大城市，紐約及洛杉磯，旅客出發前請填寫表單：（紐約）

4.至夏威夷州須出示飛往夏威夷航班出發前72小時的COVID-19陰性檢測報告，若檢測地點是於已納入夏州「信賴檢測夥伴」的國泰、馬偕、長庚醫院等11個醫院受測，入境後可免除強制隔離10天檢疫。

▸官方各州入境、隔離政策與建議

第四步：外國人可接種疫苗的州、需準備的資料及預約方法

美國目前施打的疫苗廠牌共有輝瑞（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson’s Janssen）三種廠牌，前兩者皆需於第1劑施打完後，分別間隔21天及28天後施打第2劑，而嬌生僅需施打1劑後於2週開始發揮保護效力。

美國目前提供輝瑞、莫德納、嬌生三種廠牌供民眾選擇，都可在各地的藥局、CVS預約接種；圖片來源／123RF

阿拉斯加州、加州、內華達州、紐約州、德州等超過20個州，已陸續開放12歲以上不限居住地及國籍者免費注射疫苗，且僅需提供護照等證件，注射地點、廠牌及預約方式皆可於官方提供的疫苗網站 Vaccines.gov 找到相關資訊（須透過VPN連至美國網域始得查詢）。

▸美國各州衛生所公告資訊

進入網站後，可依照疫苗廠品需求選取，輸入指定地點的郵遞區號並設定1～50英里範圍搜尋，為加速疫苗接種的普及率，美國各地連鎖超市及藥局如Costco、Walmart、Walgreens、CVS Pharmacy等大多都有疫苗接種服務，甚至為方便民眾施打，幾乎提供Walk-in站（無須預約），不過為確保施打過程一切順利，仍建議出發前先預約。

▸加州疫苗接種預約：My Turn（須透過VPN連至美國網域始得查詢）

雄獅集團美國分公司人員前往連鎖藥局Walgreens施打疫苗；圖片來源／雄獅集團

疫苗完種接種流程：

注射當天攜帶預約單及身分證件＞於預約時間抵達指定地點＞填寫健康調查單＞開始注射，過程不到5秒鐘即完成＞並在注射站休息15分鐘，確認身體無任何不適＞領取Covid-19 疫苗接種紀錄卡。若是選擇施打輝瑞、莫德納等廠牌，記得預約第2劑施打時間哦！

Covid-19 疫苗接種紀錄卡；圖片來源／雄獅集團

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