快訊

超大份禮物！美贈250萬劑「大SIZE」莫德納先開打

國1驚悚車禍！轎車疑自撞護欄 駕駛拋飛車外死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加州陽光的美好！「美國旅行」現況，解封後的加州怎麼玩？

欣傳媒 / 欣傳媒

美國加州已完全接種疫苗的民眾占過半比例，解封後開心地不戴口罩上街；圖片／123RF
美國加州已完全接種疫苗的民眾占過半比例，解封後開心地不戴口罩上街；圖片／123RF

漁人碼頭、聖塔蒙尼加碼頭、好萊塢星光大道、藝術宮等知名景點洋溢著人群歡笑聲，少了一層口罩遮蔽，可以清楚看見孩子們開心嬉戲的面容；街上餐廳亮起一片「OPEN」燈光，令人為難的不再是該選擇哪一間外帶，而是每間店內都坐滿客人，不知道得等到什麼時候。

加州在6月15日「盛大解封」後，已接種疫苗者在大多數場合可以不必再戴口罩，也不用在意社交距離；而州內所有的餐廳、酒吧也開放內用，娛樂場所及遊樂園不再限制人流容納量，民眾一波波走出家門，重新感受自由的空氣。

州內餐廳不再限制來客容納率，圖中地點為漁人碼頭；圖片／欣傳媒
州內餐廳不再限制來客容納率，圖中地點為漁人碼頭；圖片／欣傳媒

目前加州完全接種疫苗者的比例達到57%，但沒有接種的人，依然建議要戴口罩。因此考量這些群眾及不適合打疫苗的12歲以下孩童，學校、醫院、安養院、車站及機場等大眾交通運輸工具與轉運點等處，仍維持戴口罩的規定。

從限制性逐步開放到全面解封

地方政府積極鼓勵民眾施打疫苗，用以換取保護力及不戴口罩的自由；圖片／123RF
地方政府積極鼓勵民眾施打疫苗，用以換取保護力及不戴口罩的自由；圖片／123RF

其實加州在去年曾經歷過一次解封失敗，失控的疫情和死亡人數重創陽光之地。但隨著疫苗普及與政府積極鼓勵施打的態度，新增病例數逐漸穩定下降，從今年4月起就有限制地開放營業場所，像是餐廳可以在街頭設置戶外用餐區，外帶也可販賣酒類；迪士尼、環球影城等主題樂園只開放加州居民線上預訂門票，嚴格限制遊客容納人數。

經過4、5月的啟動及醞釀，6月中旬正式解封後，餐廳、購物中心、電影院、球場、健身房及大多數日常場所都恢復疫情前的開放程度，也沒有容納率限制或保持社交距離的要求。

至於參與室內5千人以上、戶外1萬人以上的大型活動，像是博覽會、馬拉松大賽、節慶，在9月1日前的規定是必須出示疫苗接種證明或COVID-19陰性狀態證明。

再次體驗加州陽光下的美好

重返自由後，大家都迫不及待想出門玩。政府呼籲民眾保管好疫苗接種證明，並建議等完全接種疫苗後再展開旅程。加州各座知名的遊樂園馬上成為大人小孩最想前往的地方，轉眼就能走入刺激探險，沉醉於精緻而跳脫現實的世界。迪士尼樂園新開的漫威主題「復仇者學園」炙手可熱，環球影城、樂高樂園、六旗魔術山樂園、納氏草莓農場樂園（史努比樂園）也歡迎著來自各地的大小朋友。

想走走經典景點，舊金山有代表性建築金門大橋、市政廳；洛杉磯有杜莎夫人蠟像館、格利菲斯天文台、17哩海景大道；聖地牙哥的動物園及海洋公園能認識世界上珍稀動物、海洋生物，更不能錯過在聖地牙哥體驗衝浪聖地之名。還有醉人的葡萄酒鄉納帕和索諾瑪，這兩個地區各有4百多家酒廠，用目不暇給的香醇美酒和星級美食吸引饕客。

國家公園也是美國民眾的出遊首選，置身廣闊空曠的戶外不僅有安全感，還能欣賞宏偉壯觀的自然景觀，一吐長期在家關閉的沉悶情緒。加州9個國家公園中，優勝美地最具代表性，擁有讓人嘆為觀止的奇特瀑布和岩石地質。另外約書亞樹國家公園、美國杉國家公園、拉森火山國家公園等處也享有極高讚譽。值得注意的是下半年國家公園的免費進場日是8/4、8/25、9/25、11/11，除了露營和導覽等額外費用，遊客不必付費就能入園，預期將湧現龐大人潮，建議避開這些日期，才能維持精心規畫的旅遊品質。

【延伸閱讀】赴美留學、商務見曙光！入境美國防疫、疫苗懶人包

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/194626

國家公園 美國 遊樂園

延伸閱讀

三級再延長！ 醫警告「隨時可能再爆發」：真的沒有解封條件

孕婦如何選疫苗、何時打最好？ 5大疑問醫師來解答

台中「嘉玲」回來了！三級警戒延長 盧秀燕：黎明總會來

3級延長民眾生計慘 黃偉哲：任意解封大家都是輸家

相關新聞

加州陽光的美好！「美國旅行」現況，解封後的加州怎麼玩？

漁人碼頭、聖塔蒙尼加碼頭、好萊塢星光大道、藝術宮等知名景點洋溢著人群歡笑聲，少了一層口罩遮蔽，可以清楚看見孩子們開心嬉戲的面容；街上餐廳亮起一片「OPEN」燈光，令人為難的不再是該選擇哪一間外帶，而是

好貴！美迪士尼大漲 1家4口度假超過6000美元

疫情期間，迪士尼主題樂園實施防疫措施取消諸多活動而「魔力」大減，儘管如此，迪士尼仍瞄準富裕家庭為客群，自4月重新開放以來...

哈利波特迷注意！首座大型旗艦店紐約登場　15個展區搶先看，帶你置身「魔法世界」

喜愛哈利波特的粉絲一定要知道！原本預計於2020年初要在紐約開幕的－全球首座「哈利波特旗艦店」，因疫情關係延遲許久，已於今年6月3日正式與大家見面啦，各位麻瓜們是不是很期待呢？一起來看看裡面有什麼吧～

美國速食、進口食材都被法國人say No！當地名產、餐廳該怎麼挑？

身為米其林大國，支持本國美食是法國人的基本態度，法國最近發生抵制美式速食和「假法國產」食物事件，買法國名產該怎麼挑？支持永續的米其林餐廳又在哪裡？

跟太陽說再見！美最北小鎮迎接長達兩個月「永夜」

美國最北端的城市是位於阿拉斯加州北部的烏特恰維克（Utqiaġvik），儘管2020年尚未結束，但這個人口僅有幾千人的城...

森林裡的星空貨櫃屋！風靡全球的9間「迷你屋」總整理，快收進旅遊心願清單

誰說數大便是美？化繁為簡、自由生活的「迷你屋」正風靡全球，Airbnb收集9間全球旅客喜愛的迷你房源，即便在不能出國的此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。