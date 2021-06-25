加州陽光的美好！「美國旅行」現況，解封後的加州怎麼玩？

美國加州已完全接種疫苗的民眾占過半比例，解封後開心地不戴口罩上街；圖片／123RF

漁人碼頭、聖塔蒙尼加碼頭、好萊塢星光大道、藝術宮等知名景點洋溢著人群歡笑聲，少了一層口罩遮蔽，可以清楚看見孩子們開心嬉戲的面容；街上餐廳亮起一片「OPEN」燈光，令人為難的不再是該選擇哪一間外帶，而是每間店內都坐滿客人，不知道得等到什麼時候。

加州在6月15日「盛大解封」後，已接種疫苗者在大多數場合可以不必再戴口罩，也不用在意社交距離；而州內所有的餐廳、酒吧也開放內用，娛樂場所及遊樂園不再限制人流容納量，民眾一波波走出家門，重新感受自由的空氣。

州內餐廳不再限制來客容納率，圖中地點為漁人碼頭；圖片／欣傳媒

目前加州完全接種疫苗者的比例達到57%，但沒有接種的人，依然建議要戴口罩。因此考量這些群眾及不適合打疫苗的12歲以下孩童，學校、醫院、安養院、車站及機場等大眾交通運輸工具與轉運點等處，仍維持戴口罩的規定。

從限制性逐步開放到全面解封

地方政府積極鼓勵民眾施打疫苗，用以換取保護力及不戴口罩的自由；圖片／123RF

其實加州在去年曾經歷過一次解封失敗，失控的疫情和死亡人數重創陽光之地。但隨著疫苗普及與政府積極鼓勵施打的態度，新增病例數逐漸穩定下降，從今年4月起就有限制地開放營業場所，像是餐廳可以在街頭設置戶外用餐區，外帶也可販賣酒類；迪士尼、環球影城等主題樂園只開放加州居民線上預訂門票，嚴格限制遊客容納人數。

經過4、5月的啟動及醞釀，6月中旬正式解封後，餐廳、購物中心、電影院、球場、健身房及大多數日常場所都恢復疫情前的開放程度，也沒有容納率限制或保持社交距離的要求。

至於參與室內5千人以上、戶外1萬人以上的大型活動，像是博覽會、馬拉松大賽、節慶，在9月1日前的規定是必須出示疫苗接種證明或COVID-19陰性狀態證明。

再次體驗加州陽光下的美好

重返自由後，大家都迫不及待想出門玩。政府呼籲民眾保管好疫苗接種證明，並建議等完全接種疫苗後再展開旅程。加州各座知名的遊樂園馬上成為大人小孩最想前往的地方，轉眼就能走入刺激探險，沉醉於精緻而跳脫現實的世界。迪士尼樂園新開的漫威主題「復仇者學園」炙手可熱，環球影城、樂高樂園、六旗魔術山樂園、納氏草莓農場樂園（史努比樂園）也歡迎著來自各地的大小朋友。

想走走經典景點，舊金山有代表性建築金門大橋、市政廳；洛杉磯有杜莎夫人蠟像館、格利菲斯天文台、17哩海景大道；聖地牙哥的動物園及海洋公園能認識世界上珍稀動物、海洋生物，更不能錯過在聖地牙哥體驗衝浪聖地之名。還有醉人的葡萄酒鄉納帕和索諾瑪，這兩個地區各有4百多家酒廠，用目不暇給的香醇美酒和星級美食吸引饕客。

而國家公園也是美國民眾的出遊首選，置身廣闊空曠的戶外不僅有安全感，還能欣賞宏偉壯觀的自然景觀，一吐長期在家關閉的沉悶情緒。加州9個國家公園中，優勝美地最具代表性，擁有讓人嘆為觀止的奇特瀑布和岩石地質。另外約書亞樹國家公園、美國杉國家公園、拉森火山國家公園等處也享有極高讚譽。值得注意的是下半年國家公園的免費進場日是8/4、8/25、9/25、11/11，除了露營和導覽等額外費用，遊客不必付費就能入園，預期將湧現龐大人潮，建議避開這些日期，才能維持精心規畫的旅遊品質。

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