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美國速食、進口食材都被法國人say No！當地名產、餐廳該怎麼挑？

聯合新聞網 / MilliUN Miles
第戎芥末醬屬Maille老牌最有名　和烤肉絕配 / 來源：maille
第戎芥末醬屬Maille老牌最有名　和烤肉絕配 / 來源：maille

圖文/Pei

身為米其林大國，支持本國美食是法國人的基本態度，法國最近發生抵制美式速食和「假法國產」食物事件，想買法國名產該怎麼挑？支持永續的米其林餐廳又在哪裡？

歐盟產？法國產？簡單方法分清楚

Pei小編這就帶大家來到購買法國名產的平價去處－超市，最近當地社會傳出「進口卻標示法國產」的食品在市面被揪出，而且不小心就會買到！

AOP是安心認證 　/ 來源： openfoodfacts
AOP是安心認證 　/ 來源： openfoodfacts
Pei小編很愛的香草乳酪有「法國產」標籤 　/ 來源：openfoodfacts
Pei小編很愛的香草乳酪有「法國產」標籤 　/ 來源：openfoodfacts

大家也許多少有聽過法國美食「蝸牛」、「芥末醬」和「淡菜」，看到「野生蜂蜜」也忍不住想買一點試試看，不過有本地人發現波蘭甚至南北美產的食品標示「法國名物」，很容易一不仔細看就會買到舶來品，雖然食物品質沒問題，但對於想嘗試真正法國風味的人們來說，有點可惜！

其實，進口、加工業都很興盛的法國，在外國食物抵達後調味烹煮，再本地包裝，也算是法國「生產」，人們擔心的是組合食物例如肉品的詳細來源不明，畢竟歐盟的標準比較嚴格，法國人也對本區域的食物比較熟悉，我們旅人也一樣想買得放心！

那麼該怎麼快速分辨呢？很簡單！

1. 忽略包裝上的醒目大標籤’French’, ’France’或法國國旗, 那很可能只是個象徵

2. 就算字樣很小，也要三秒找到包裝上的標示：有沒有寫’UE’(歐盟)? ‘origine’來源地寫的是法國嗎？

3. 讀看看標籤上食材的來源地，雖然許多廠商不會把所有食材的產地都寫清楚

4. 如果有’AOP’, ‘IGP’這樣的標誌，就代表它是「本地產」無誤！

最後，越貴不代表越好或是產品越有名，大家可以在保護荷包的同時買到真正的法蘭西名產喔！

肯德基在法國第11大城開得起來嗎？

法國東南部的山區，在夏天是登山和露營的天堂，冬天則變成滑雪勝地；Grenoble就是這樣深受法國人喜歡的城市。

Grenoble小城擁有美麗山色　 / 來源： wikimedia
Grenoble小城擁有美麗山色　 / 來源： wikimedia

一月底，Grenoble肯德基新門市的開幕計畫被提上檯面，引起法國許多民眾討論：「我們還需要那麼多美國快餐嗎？」儘管巴黎等城市也一直有不吃易胖速食的風潮，法國人早已脫離「要不要美國炸雞漢堡」的掙扎了，因為快速、油炸香氣永遠有客源，何況麥當勞也賣法式馬卡龍好幾年了，沒必要抵抗。

不過這次，大呼「我們要高品質快餐！」的法國人不想要的是國外快餐帶來的進口食品製造塑膠汙染﹑碳足跡和快速消費的行為，當地人提倡現今風行的「在地生產、生鮮直送」永續概念，希望能讓速食餐廳遵守環保規範。　

不過這樣的訴求很難短期達成，何況商業投資是市政大事，尤其疫情期間的財政收入更是挑動政府的敏感神經……當地人雖然有意見，但麥當勞在其他城市遭受抵抗，卻仍正常開業的先例預示了肯德基早晚會開幕。

2021年 法國33間餐廳奪米其林永續綠葉獎

上個月底剛公布的米其林得獎名單，大家看了嗎？

疫情期間經營餐廳非常辛苦，法國仍狂奪57顆星，再次榮登全球最多星的美食國度，這表示法國有638家米其林精選餐廳在等你，其中5位星星女主廚的料理，更值得嘗試！

La Mirande歐式廳堂 / 來源： Guide Michelin　
La Mirande歐式廳堂 / 來源： Guide Michelin　

33家餐廳獲得象徵「永續獎」的綠葉，再次表現餐飲界對環保的追求，Pei小編挑幾家比較知名地區的地址給你：

－東南美食之都　里昂的Têtedoie　

－東部布列塔尼大區的Ima和Holen　

－中部盧瓦爾河谷「城堡流域」的Assa和Vincent Cuisinier de Campagne　

－南法普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區的Mirazur, Le Jardin de Berne和La Mirande

美得像胭脂 也像日出- La Mirande　 / 來源： Guide Michelin　
美得像胭脂 也像日出- La Mirande　 / 來源： Guide Michelin　
在La Mirande感受綠意　 / 來源：Guide Michelin
在La Mirande感受綠意　 / 來源：Guide Michelin

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

法國文化入門ABC／踏上之前，先記好這幾個必備關鍵字！　

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法國 米其林 肯德基

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