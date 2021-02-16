美國速食、進口食材都被法國人say No！當地名產、餐廳該怎麼挑？
圖文/Pei
身為米其林大國，支持本國美食是法國人的基本態度，法國最近發生抵制美式速食和「假法國產」食物事件，想買法國名產該怎麼挑？支持永續的米其林餐廳又在哪裡？
歐盟產？法國產？簡單方法分清楚
Pei小編這就帶大家來到購買法國名產的平價去處－超市，最近當地社會傳出「進口卻標示法國產」的食品在市面被揪出，而且不小心就會買到！
大家也許多少有聽過法國美食「蝸牛」、「芥末醬」和「淡菜」，看到「野生蜂蜜」也忍不住想買一點試試看，不過有本地人發現波蘭甚至南北美產的食品標示「法國名物」，很容易一不仔細看就會買到舶來品，雖然食物品質沒問題，但對於想嘗試真正法國風味的人們來說，有點可惜！
其實，進口、加工業都很興盛的法國，在外國食物抵達後調味烹煮，再本地包裝，也算是法國「生產」，人們擔心的是組合食物例如肉品的詳細來源不明，畢竟歐盟的標準比較嚴格，法國人也對本區域的食物比較熟悉，我們旅人也一樣想買得放心！
那麼該怎麼快速分辨呢？很簡單！
1. 忽略包裝上的醒目大標籤’French’, ’France’或法國國旗, 那很可能只是個象徵
2. 就算字樣很小，也要三秒找到包裝上的標示：有沒有寫’UE’(歐盟)? ‘origine’來源地寫的是法國嗎？
3. 讀看看標籤上食材的來源地，雖然許多廠商不會把所有食材的產地都寫清楚
4. 如果有’AOP’, ‘IGP’這樣的標誌，就代表它是「本地產」無誤！
最後，越貴不代表越好或是產品越有名，大家可以在保護荷包的同時買到真正的法蘭西名產喔！
肯德基在法國第11大城開得起來嗎？
法國東南部的山區，在夏天是登山和露營的天堂，冬天則變成滑雪勝地；Grenoble就是這樣深受法國人喜歡的城市。
一月底，Grenoble肯德基新門市的開幕計畫被提上檯面，引起法國許多民眾討論：「我們還需要那麼多美國快餐嗎？」儘管巴黎等城市也一直有不吃易胖速食的風潮，法國人早已脫離「要不要美國炸雞漢堡」的掙扎了，因為快速、油炸香氣永遠有客源，何況麥當勞也賣法式馬卡龍好幾年了，沒必要抵抗。
不過這次，大呼「我們要高品質快餐！」的法國人不想要的是國外快餐帶來的進口食品製造塑膠汙染﹑碳足跡和快速消費的行為，當地人提倡現今風行的「在地生產、生鮮直送」永續概念，希望能讓速食餐廳遵守環保規範。
不過這樣的訴求很難短期達成，何況商業投資是市政大事，尤其疫情期間的財政收入更是挑動政府的敏感神經……當地人雖然有意見，但麥當勞在其他城市遭受抵抗，卻仍正常開業的先例預示了肯德基早晚會開幕。
2021年 法國33間餐廳奪米其林永續綠葉獎
上個月底剛公布的米其林得獎名單，大家看了嗎？
疫情期間經營餐廳非常辛苦，法國仍狂奪57顆星，再次榮登全球最多星的美食國度，這表示法國有638家米其林精選餐廳在等你，其中5位星星女主廚的料理，更值得嘗試！
33家餐廳獲得象徵「永續獎」的綠葉，再次表現餐飲界對環保的追求，Pei小編挑幾家比較知名地區的地址給你：
－東南美食之都 里昂的Têtedoie
－東部布列塔尼大區的Ima和Holen
－中部盧瓦爾河谷「城堡流域」的Assa和Vincent Cuisinier de Campagne
－南法普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區的Mirazur, Le Jardin de Berne和La Mirande
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！
Pei小編祝大家平安健康！
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