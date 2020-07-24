融融歷險記／令人流連貪看的古文明：瓜地馬拉

神秘古文明總能吸引人前往探索，雖然現在因為疫情不能出國，但能透過文字讓跟著熱愛冒險的大男孩，一起大開眼界，探索在一般人旅遊清單上的遠方國家，原來有這麼多精采迷人面貌。

【瓜地馬拉：各樣景色豐富的美景天堂】

規模最大的馬雅古文明遺跡、百萬人共襄盛舉的聖週、時不時噴發的火山風景……在瓜地馬拉，總不缺令人震懾的盛大美景。

在中美洲過邊境的SOP是這樣的：一下車到關口時，就會有一群拿著厚厚鈔票的男子向你衝過來，這些人就是要來跟你換匯的，不管你是要用美金換還是用歐元換，通通都可以，而且還能講價！換好錢就可以去邊境辦公室付通關費出關，入關也付通關費，從一棟房子走到另外一棟房子，蓋兩個章，就這樣，我從貝里斯「走」到瓜地馬拉啦！

從瓜地馬拉一路到巴拿馬，全部都講西班牙文！至於我會的西班牙文只有打招呼用的「Hola！」接下來的一個月時間，未看先猜會非常有趣。

瓜地馬拉是曾經在天文學、數學、藝術和文字等方面擁有高度成就而盛極一時的馬雅文明中心，來到這裡如果不去朝聖一下馬雅遺跡，別說你來過瓜地馬拉！也就因為這樣，我在瓜地馬拉的第一站，就是提卡爾遺跡（Tikal）。

令人流連貪看的古文明

提卡爾遺跡是所有被西班牙征服前的馬雅古文明遺跡裡規模最大且最重要的遺跡，被列為聯合國世界文化遺產，藏身於叢林中的雄偉古蹟。

相信一講馬雅文明，大家最有印象的應該是二〇一二年的世界末日預言，那時候搞的人心惶惶，結果最後什麼事情都沒有發生。馬雅文明一直以來都給大家一種很神祕的感覺，遺跡從哪裡來？為何會在帝國最輝煌的時候一夕之間消失？是外星人的生活痕跡？講到這個話題，我想三天三夜都講不完，現在就來介紹這個全中美洲最神祕的馬雅遺跡！

提卡爾遺跡地處一片綠綠的偏僻叢林當中，通常都一定要跟團前往，從佛羅勒斯（Flores）出發，雖然大多數的人都不會在這邊停留太久，但別小看這個只要一小時就能繞一圈的小島，這裡曾經是全世界最美的十大島嶼之一喔！

早上四點半，天都還沒亮，整個佛羅勒斯小鎮就熱鬧滾滾，大家晃悠晃悠、睡眼惺忪地上巴士，準備前往馬雅文明的搖——提卡爾遺跡！不到兩個小時的時間，我們穿越無數的叢林，遠遠就看到園區大門，才早上六點，雖然很累，但我好興奮啊！

提卡爾遺跡的範圍非常廣，超過五百七十六平方公里，在整個馬雅文明中的重要性不言可喻，本來預估這裡是一個至少有十萬人居住的城市，但在二〇一八年，美國及歐洲的考古學家透過最新的光學掃描技術發現，提卡爾是個巨型城市，人口可能超過一千萬！實在讓人難以置信。

從小看《印第安納瓊斯》的電影長大，幻想能跟瓊斯博士一樣探索古文明的奧祕，所以當偌大的金字塔出現在我眼前時，除了興奮，還多了點感動，我真的親眼見到了馬雅古文明。我站在原地許久以後，順手拍了一張太陽神金字塔的照片，雖然只有背面，但尊敬和敬佩的感覺卻油然而生，很難以用文字形容。

埃及的金字塔是用來做法老王的陵寢，但馬雅文明中的金字塔，只有極少數是拿來做陵墓，大部分都是進行祭祀和各種不同的宗教儀式，或是用來觀測天象的天文台。

提卡爾遺跡是在一八四八年，由西班牙遠征隊所發現並重現在世人眼前，提卡爾三個字在馬雅語的意思是「有水的地方」，也被稱之為「神靈聲音之處」。講到這個神靈聲音之處，在太陽神廟前的大廣場上真可以聽到所謂的「神靈聲音」。

每個馬雅城邦都會有個大廣場，是歷代國王舉行儀式的神聖空間。站在一號大美洲豹神殿和二號面具神殿中間的大廣場上拍手，回音會從周邊建築物反射、繚繞在自己頭頂上，這是為了讓統治者的聲音可以傳到城邦的每個角落，在上千年前就有這樣的機關，是不是愈來愈敬佩馬雅人了呢？

但當我們的嚮導開始拍手時，回音並不只有一個，還多了鳥叫聲！這是最讓我想不透的，而且還必須站在廣場的正中間拍手，才有這樣的效果，馬雅文明真的是太有意思啦！

一號和二號神殿保存得相當完整，階梯的紋路仍清晰可見，但是禁止攀爬，主要是為了保存這個馬雅文明中最重要的遺跡，另一方面是因為坡度過陡，超過七十度！

被瓜地馬拉人視為國家象徵的一號大美洲豹神殿，是西元七世紀權傾一世的阿赫卡王（Jasaw ChanK'awiil I）的陵寢，阿赫卡王是當時中美洲一帶最有權勢的國王，其他響亮的名聲還有巧克令領主或雙月王。塔高四十七公尺的大美洲豹神殿分為九層，象徵著馬雅文化中死後的九層世界，至於為什麼是數字九？因為在馬雅人的認知中，凡事只要跟九有關係，就代表得到祝福並趕走厄運。

目前已挖掘出的城邦核心區大約有六十五平方公里，超過三千座建築和兩百多處石碑、祭壇和雕精美的浮雕，看似很多、很壯觀，但實際上有許多建築群仍埋藏在地底下，很難想像如果全部挖掘完成，規模會有多大。

走在園區內，每個人都像蘿拉或是瓊斯博士一樣成為探險家，找尋失落的古文明，時不時還會聽到吼猴響徹雲霄的叫聲。吼猴是美洲大陸體型最大的猴子，跟我們的台灣獼猴差不多，但最特別的是吼猴隨便一吼都可以傳到五公里遠，大家可能很難想像那是什麼樣的聲音，但相信各位一定看過電影《侏羅紀公園》，裡面的主角之——暴龍，牠的叫聲就是用吼猴的叫聲去模擬的喔！

除了《侏羅紀公園》以外，《星際大戰》系列作的第四部曲《曙光乍現》也在這裡取景過，正好就是從第四神殿的頂部拍出那種神祕的色彩。

提卡爾遺跡中最有名的，莫過於四號神殿——雙頭蛇神殿。高達六十四公尺，是美洲大陸被西班牙征服前數一數二的高樓建築，是現存馬雅古蹟中高度最高的一座，也是整個園區裡唯一可以從金字塔底部攀爬到頂端的神殿。

爬上階梯，坐在神殿的頂端，放眼環顧提卡爾四周的樹林，隱隱約約的一號神廟、二號神廟、三號神廟，就像茫茫大海中的孤島，漂浮在林海當中，也像海賊王裡面的空島一般，矗立千年。

包括提卡爾在內，中美洲熱帶雨林地區的馬雅城市從九世紀後人口開始銳減，城市一個接著一個的被放棄，馬雅人丟下家園遠走高飛，留下一座座的神廟任其荒廢。一直到現在，馬雅文明瓦解與消失的原因仍然是考古學家與科學家一直在爭論的問題，有人說是戰爭、有人說是乾旱，甚至還有人說是被外星人帶走了，我想來過瓜地馬拉的提卡爾城後，你就會有一個答案了。

從早六點到中午十二點，只能窺見提卡爾遺跡的一小部分，花上三天三夜也看不完一個古文明帝國，匆匆忙忙的六個小時實在不能盡興。曾經輝煌的提卡爾至今仍沉睡在這樣的深山叢林中，等待旅人們的挖掘。

【以上摘文選自《這些國家，你一定沒去過》、作者：融融歷險記 Ben、圖文：三友圖書提供】