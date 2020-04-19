千萬別去加拿大自由行的6個原因！去加拿大這些地方的副作用

說到加拿大你會想到什麼？是甜滋滋的楓糖漿、山巒疊嶂的山岳、壯麗寬廣的河川，還是馳騁在白雪上滑行的刺激感？小編今天要和你分享六個千萬別去加拿大自由行的原因，究竟是什麼因素讓你回國後心神不寧，讓我們繼續看下去，明年再來去證實一下吧！

千萬別去加拿大自由行＃理由1

去加拿大自由行發現128G也不夠用

▲加拿大自由行-班夫小鎮。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

班夫國家公園為加拿大境內的第一座國家公園，以其鐵路風光及溫泉特色而崛起。班夫是去加拿大自由行不可錯過的景點，夏天可前往國家公園內的強斯頓峽谷和弓河瀑布，冬天則可以體驗班夫露天溫泉享受冰火合一的極致體驗。除了欣賞以上奇景，還可以前往班夫小鎮，體驗19世紀時的歐洲建築欣賞復古風情。班夫是個讓前往加拿大自由行的旅人快門狂案的地方，愛拍照的朋友別錯過囉！

千萬別去加拿大自由行＃理由2

去加拿大自由行後，找不到更舒服的生活方式

惠斯勒是北美排名第一的滑雪勝地，喜歡運動的旅人可把惠斯勒放在加拿大自由行的旅遊清單裡面。有小瑞士之稱的惠斯勒除了坐擁壯麗滿景外，鎮上遍佈琳瑯商鋪，和各式雅緻餐廳供你選擇。小編最推薦的玩法是搭乘獲得金氏世界紀錄的Peak2Peak 橫渡雙峰纜車，往返於惠斯勒山脈及黑梳山山頂之間。在加拿大自由行的期間除了去惠斯勒，也可把附近的馬蹄灣、香儂瀑布一併排入該日的行程喔！

加拿大出名的慢生活、樂觀和友善，讓以的日常不用趕趕趕，來一趟加拿大就會愛上這裡的生活風格以及美麗景致，這麼舒服的Style就在加拿大啦！

千萬別去加拿大自由行＃理由3

去加拿大自由行後覺得家裡體重機壞掉

▲加拿大自由行-溫哥華。（圖／Pixabay）

加拿大的美食除了香甜的楓糖外，還有起士肉醬薯條以及冰酒。這些加拿大的國民美食都可以在繁榮的溫哥華吃到，不過這些又香又吸引人的美味讓人難以抗拒它們的誘惑，從加拿大回來別懷疑是你的體重機壞掉絕對是你胖了。

所以在加拿大自由行除了吃，當然也要到處走走，一邊甩肉一邊消除心中的罪惡感。不過北美的消費相對於台灣高出不少，如何玩出高CP值就非常的重要，如果你這趟旅程選定的是加拿大的溫哥華，那小編推薦你可以使用Vancouver Pass 讓你以較划算的價格進出多個景點。

千萬別去加拿大自由行＃理由4

去加拿大自由行發現你的鄰居不是人

▲加拿大自由行-加拿大極光。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

加拿大的人口密度極低，位在緯度高且無光害的加拿大成了追極光的天堂。除了在晚上看歐若拉，白天也可去參觀極地動物園，近距離觀賞大角羊、野生白山羊、北美馴鹿、野牛、麝香牛及駝鹿。在靜謐的加拿大，坐在小屋裡也許你的鄰居不是人而是這些稀有的極地動物喔！

千萬別去加拿大自由行＃理由5

去加拿大自由行回國後心情就像失戀

▲加拿大自由行-露易絲湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

舊愛還是最美這句話大家應該都聽過，去一趟加拿大自由行看過露易絲湖，那樣的難忘就像剛失戀一般會讓人心心念念。露易絲湖位在班夫國家公園內，以英國皇室美的露易絲公主為名，湖水水源源自冰的融雪，經過長途滾動的砂礫入湖前被磨成了細碎的粉石，在陽光照射下反射出沉靜的藍綠色，因此加拿大的露易絲湖有洛磯山脈的藍寶石這樣的美名。

千萬別去加拿大自由行＃理由6

去加拿大自由行後對旅行成癮

▲加拿大自由行-大輪雪車。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

位在副熱帶的台灣，冬天難以見到下雪一景，受限於緯度及氣候環境無法看到冰川的雄偉樣貌，所以到了加拿大一定要去看一下。在阿薩巴斯卡冰川你可以搭乘特製的大輪雪車，體驗雪地中的震撼之美，或著踏在千年的冰層上，感受巍峨的山嶺與心中的敬畏。有的人喜歡文化旅行；有的人喜歡自然之旅，而遮些美好都能在加拿大體會到，在加拿大愛上旅行、對旅行成癮是多數旅人嚴重的副作用。

加拿大自由行要注意＃1

什麼這樣會去不了?

出國旅行要注意的第一件事就是簽證，持中華民國護照去加拿大可免簽180天，但並非無條件免簽！需線上申請eTA才可前往加拿大自由行，處理費為7塊加幣，如果沒預先申請可是進不了加拿大的。

加拿大自由行要注意＃2

這樣可能會讓恐慌發作！

現在的人手機不離身，出國最重要的就是網路。出國沒網路加上人生地不熟一定會非常恐慌，去加拿大自由行的朋友有些也會去美國旅遊，因此推薦大家購買美加皆可使用的AT&T或著T-mobile，在購買前別忘了查旅遊地的網路覆蓋率，畢竟加拿大地廣人稀許多地方網路不一定流暢，所以配合旅遊地來購買網路非常重要。

加拿大自由行要注意＃3

安餒睏無去！

加拿大和台灣的時差為12~16個小時，是因為國土寬廣橫跨多個時區所致。請了休假去加拿大自由行被時差影響昏昏沉沉十分可惜，因此小編要分享幾個擊退時差的小撇步。一，出發前三天漸進式的調整作息時間，像是早點上床休息或配合旅行目的時間來吃飯。二，上飛機後將手錶調整至要去加拿大自由行地點的時間，在飛機上按著這個時間作息。三，避免在飛機上過度飲酒或喝咖啡，這些都會造成你過度亢奮、嗜睡或扣乾舌燥的可能，會影響生理時鐘和睡眠品質喔！

加拿大自由行要注意＃4

電器會不會燒起來？

出國擔心的事情很多，諸如電壓會不會使電器無法運作或燒起來。但是在加拿大自由行就不必擔心這點了，加拿大的電壓與台灣差不多，插座也同台灣的雙孔或三孔插座，正常情況下家電與3C都可以使用。

加拿大自由行要注意＃5

需要帶多少錢才可以上路?

去加拿大自遊行的住宿比台灣便宜許多，每晚約落在30~75加幣，約為台幣700~1800左右。如果選擇背包客房型平均每晚為台幣700元，住公寓式的旅店或酒店則為1550~1800左右。如果你想當個熱血的加拿大自由行旅人，也可考慮以搭帳篷的方式來過夜會比住青旅更便宜。

講完了加拿大自遊行的住宿，提及一下餐食費用。在加拿大的的一般餐廳用餐約是台灣餐廳的兩倍價錢，且需額外負擔小費。在速食店用餐則比餐廳便宜許多，在速食店用餐沒有小費文化。如果想省錢的旅人，小編推薦自己煮不但有趣、省錢還能兼顧營養均衡喔！

想知道更多加拿大自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」