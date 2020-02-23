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加拿大黃刀鎮「唯一自製精釀啤酒吧」 還有大奴湖裡公魚料理超新鮮

聯合新聞網 / 行遍天下
夜晚的NWT裡熱烈歡騰，拋開冰冷與嚴寒，最適合來到這兒。(未成年請勿飲酒)
夜晚的NWT裡熱烈歡騰，拋開冰冷與嚴寒，最適合來到這兒。(未成年請勿飲酒)

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【圖／文：行遍天下】

民生最重要的吃喝，在黃刀鎮白雪靄靄的世界裡，各間餐廳、酒吧也顯得格外活躍。黃刀鎮唯一的一間自製鮮釀啤酒吧NWT Brewing Company，在夜晚幾乎一位難求的啤酒吧內，品味在如此酷寒氣溫下也能鮮釀而出的精釀啤酒，體會每杯啤酒在麥味與酒香淡濃之間爽颯的口感，窗外即使漫天飛舞白雪，心情也會因為酒酣耳熱而暖活了起來。

精釀啤酒的第一杯，一定要來一款4種口味試飲杯，試試看當地釀造的麥香。(未成年請勿飲酒)
精釀啤酒的第一杯，一定要來一款4種口味試飲杯，試試看當地釀造的麥香。(未成年請勿飲酒)

最受歡迎的餐廳，非Bullocks Bistro莫屬，這間若是沒有預約，可能要在嚴寒天氣等待1-3小時都有可能的餐廳。

最人氣的是提供來自黃刀鎮鮮活的魚類新鮮烹調而成的魚肉料理，精選大奴湖裡的公魚(黃刀魚)、鱈魚等多種魚類，可以選擇酥炸或碳烤等，大份量的魚排佐上醬汁以及澎湃的沙拉上桌，搭配店家自製的超美味沙拉醬，看著由牆壁到天花板寫得滿滿來自世界各地遊客的留言，味蕾與視覺都得到滿足。

可說是最人氣的餐廳，Bullock's Bistro以新鮮湖魚為最大招牌。(未成年請勿飲酒)
可說是最人氣的餐廳，Bullock's Bistro以新鮮湖魚為最大招牌。(未成年請勿飲酒)

豪邁的麋鹿頭標本就這麼「站」在店門口，歡迎饕客的到來。
豪邁的麋鹿頭標本就這麼「站」在店門口，歡迎饕客的到來。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

　

景點介紹

Bullocks Bistro

地址：3534 Weaver Dr, Yellowknife

電話：+1 867-873-3474

營業時間：週一至六11:30～21:00、週日16:00～21:00

價格：白魚套餐CAD28.95、黃刀魚CAD33.95、鮮切薯條CAD 6(以上均需另加5%稅)

　

NWT Brewing Company

地址：3905 Franklin Ave, Yellowknife

電話：+1 867-873-2337

網址：nwtbrewingco.com

營業時間：週一17:00～23:00、週二至四11:30～23:00、週五11:30～凌晨1:00、週六10:30～凌晨1:00(週日休)

價格：脆皮雞翅CAD16、烤沙拉CAD15、小屋漢堡CAD16、炸雞三明治CAD17、4品啤酒試飲杯CAD10(以上均需另加5%稅)

　

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