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追極光看這！ 住在黃刀鎮新城 像家一樣的溫馨民宿

聯合新聞網 / 行遍天下
入住當地人的家，還可以細細品味客廳裝潢的美感。
入住當地人的家，還可以細細品味客廳裝潢的美感。

【圖／文：行遍天下】

來到黃刀鎮，住宿的選擇相當多元，除了舊城區能夠直接享受到極光樂趣外，喜歡便利的人也能夠選擇新城區的民宿入住，新城區民宿大多位於公寓內，以時尚與溫馨風格的佈置為主。

因為室外酷寒且嚴峻，因此黃刀鎮住宿總有地暖，讓人在室外冷颼颼的行程過後，回到家時能無後顧之憂的紓解身心。妝點溫馨的客廳連接著能夠在家就賞景的陽台、一應俱全的廚具設備更能隨時大顯身手煮頓暖心暖胃的湯料理。

當凌晨2、3點賞玩極光心滿意足的回到家時，總能快速準備好滿浴缸的熱水，為被凍壞了的身體暖暖身，入住方便與一應俱全的當地人家裡，也成為在黃刀鎮成就人生夢想的另一幅溫暖美好的畫面了。

溫暖的床舖與空間，地板是溫熱的地暖設備。
溫暖的床舖與空間，地板是溫熱的地暖設備。

一定配有的廚房，廚具、餐具、調味料都一應俱全。
一定配有的廚房，廚具、餐具、調味料都一應俱全。

　

追極光住宿

Airbnb

價位：黃刀鎮住宿一晚約2,000至5,000元不等，視各個房源而定

　

【影音】台灣與極光的距離究竟有多遠？

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