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影／湖北血友病少年回來了 親人陪同搭機抵台　

加拿大禦寒必買的超保暖羽絨外套，來這間雜貨店買最便宜～

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

每到冬天就會直接進入隆冬、氣溫直直落的黃刀鎮，戶外的天氣總讓人無法多待太久，也因此黃刀鎮的室內活動也顯得格外精彩。黃刀鎮區分為靠近大奴湖舊城區、以及活動公司較多的新城區。新城區匯集各大活動旅行社以及超市、紀念品販售處，而舊城區則能夠領略到黃刀鎮舊時發展的痕跡，以及更具有原住民特色的賣店、文青小店等。

來到充滿藝術感的玻璃製作工坊，藉由解說與講解，更能理解藝術家環保概念。
來到充滿藝術感的玻璃製作工坊，藉由解說與講解，更能理解藝術家環保概念。

前進有文青氣息的OldTownGlassworks，在主人Matthew散發藝術氣息的帶領之下，體驗動手刷雕出專屬玻璃杯的活動，他蒐集而來已經喝完的紅酒白酒，切割後變成杯子，體驗者能夠決定杯口杯緣以及刷霧圖樣等設計，自己動手做出專屬於自己的雪國玻璃。

自己選擇霧面或亮面，噴刷完後就能擁有獨一無二杯子。
自己選擇霧面或亮面，噴刷完後就能擁有獨一無二杯子。

而來到黃刀鎮一定會要前往的是當地人口中的「雜貨店」Weaver&DevoreTrading，其實這是黃刀鎮第一間的百貨公司，因為小型且什麼都販售，被大家戲稱成了雜貨店。

在JustFurs有許多精緻的原住民皮毛手工藝
在JustFurs有許多精緻的原住民皮毛手工藝

但這間小店的實力可非常堅強，被旅遊達人們封為「全加拿大最便宜的CanadaGoose」的販售處，超級保暖的CanadaGoose是許多人來到加國必採購的重點，而加拿大因為各省課稅機制不同，買到衣服的總價也會不同，由於黃刀鎮所屬的西北特區只課5%的聯邦稅(溫哥華則需再加7%省稅)，所以在黃刀鎮購買最是划算，另外也有原住民繽紛保暖雪鞋與各種抗寒保暖衣物，可說是進入黃刀鎮購物第一站。若是還想更融入當地原住民風情，則可前往就在隔壁的皮毛店JustFurs，以原住民為主題而設計出的精緻毛料雪鞋、圍巾手套等，更接地氣地感受西北地區曠野大地的柔情。

把北極熊、原住民圖樣都拿來製成細膩的工藝品。
把北極熊、原住民圖樣都拿來製成細膩的工藝品。

加拿大禦寒必買的CanadaGoose，在黃刀鎮這間雜貨店買最便宜。

　

景點介紹

Old Town Glassworks玻璃製作體驗

地址：3510 McDonald Dr, Yellowknife

電話：+1 867-669-7654

請洽黃刀旅遊報名(另加5%稅)

　

Weaver & Devore Trading

地址：3601 Weaver Dr, Yellowknife

電話：+1 867-873-2219

網址：Weaver & Devore

營業：9:00~18:00(週日休)

　

Just Furs

地址：3602 Franklin Ave, Yellowknife

電話：+1 867-873-6748

網址：www.justfursyellowknife.com

時間：12:30~17:30(週日休)

　

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