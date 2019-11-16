親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
歐洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

若靠韓粉立委選舉才能過半 謝龍介考慮退出不分區名單

12強／最後一戰對決澳洲 王柏融未先發

自駕玩美國！ 「洛杉磯租車」看這篇一次搞定

2019-11-16 10:02FunTime旅遊比價

因為美國幅員廣大，非常推薦大家可以自駕玩美國！若選擇要玩洛杉磯，租車可以讓洛杉磯行程更具有彈性、玩得更盡興，從洛杉磯一路玩到其他城市也不是問題！

小編這次就要和大家介紹洛杉磯租車的方法、注意事項，還有洛杉磯必去景點，趕快一起繼續看下去吧！

洛杉磯租車好處

洛杉磯租車好處。 圖／ Pixabay
洛杉磯租車好處。 圖／ Pixabay
分享

省時間

在洛杉磯景點和景點之間的距離並不近，加上大眾交通較不發達，所以利用洛杉磯租車可以省去許多交通時間，讓行程更有效率、走訪景點更加豐富。

行程安排彈性

自駕玩洛杉磯，可以讓行程安排不再受限於大眾運輸的時間，能自由安排洛杉磯的路線規劃，想去哪就去哪！另外，不只行程安排彈性，租車的時間也可以很彈性。

省體力

在旅遊過程中最害怕的就是提著沉甸甸的行李跑來跑去，還沒到住宿、景點就已經累歪了！利用租車就可以省去這樣的麻煩，直接把行李放在後車廂，開著車到處趴趴走。

洛杉磯租車的大小事

洛杉磯租車需準備的資料

資料一：國際駕照

在洛杉磯車行租車需要看國際駕照，上路遇到臨檢通常也是看國際駕照，記得準備的國際駕照要在效期內～

資料二：國內駕照

國內駕照有些車行也會看，所以會建議帶著，多一份安心！

資料三：護照

方便車行用來核對身分

資料四：信用卡

建議使用主駕駛人的信用卡，方便核對身分、做租車擔保，另外在出國前記得把信用卡額度調到可負擔租車費用的狀態。

資料五：網路訂單列印紙本

若是先在網路上預定了洛杉磯租車，建議把訂單列印下來，以備不時之需。

洛杉磯租車注意事項

第一點：租車最低年齡限制21歲

雖然規定最低限制21歲，不過要特別注意若駕駛為25歲以下，可能會被酌收「青年駕駛費用」。

第二點：交車時務必仔細檢查

在洛杉磯租車交車時，切記要仔細檢查車子整體狀況，從外觀、烤漆、輪胎等等，內部也別放過，可以利用錄影和拍照的方式做紀錄，免得還車時出現糾紛，成為冤大頭被收取維修費用。

第三點：停車費用計算不同

在洛杉磯的停車費用較高，像是路邊停車和停車場都要收費，可以找免費停出處或是利用停車APP比價，千萬不要違規停車，罰單也是要自己付的喔！

第四點：不同車型的加油規定

在洛杉磯租車一定會遇到加油狀況，租車時要事先詢問車行此車型適用的油類別，不要等到油快用光了才去加油。

另外，美國加油站大多數都是自助加油，可以選擇刷卡或付現，付現的話要記得先確認自己加油機器的號碼，走進加油站裡的小店告訴店員你是幾號加油機要加多少錢，先完成付款就OK囉！那一定會有人疑惑我怎麼知道我要加多少？別擔心～如果沒有加到付款的金額，可以再走進店裡退款唷！

洛杉磯租車小撇步

撇步一：租車時間越長越划算

建議拉長租車的時間，通常分攤下來會比較划算。有時候短期租借反而比較貴。

撇步二：不要在機場取車

若時間允許、交通方便的話，可以從機場利用大眾運輸到市區取車，費用會比直接在機場取車更低。

撇步三：同地點取還車更便宜

在美國租車選擇同地點取還，可以省下一小筆的費用，如果想讓行程更順暢，當然也可以不同地點取還車，推薦利用FunTime租車比價網好好比價！

洛杉磯租車的方法、租車價位

Step1：進入 FunTime租車比價

Step2：選擇租還車時間、日期

選擇租還車時間、日期。 圖／FunTime
選擇租還車時間、日期。 圖／FunTime
分享

進到租車頁面後，在國家的地方選擇美國-加州，並填上租車的城市：洛杉磯，地點則選擇個人想要取車的地方，並輸入取車還車的日期。

Step3：選擇車種及方案

選擇車種及方案。 圖／FunTime
選擇車種及方案。 圖／FunTime
分享

從FunTime租車比價網可以清楚看到各種車型、款式的汽車，上頭也有標示適合人數、可裝行李數，輕鬆挑到自己適合的租車。

Step4：勾選額外服務

勾選額外服務。 圖／FunTime
勾選額外服務。 圖／FunTime
分享

這裡可以勾選是否需要加購服務，例如嬰幼兒座椅、衛星導航等等，小編會建議大家如果網路足夠的話，可以使用自己的衛星導航～

Step5：選擇保障制度

選擇保障制度。 圖／FunTime
選擇保障制度。 圖／FunTime
分享

若需要相關保險的話，也可以直接在這裡做加購，讓旅程更放心。

Step6：填寫個人資料（班機資料）

填寫個人資料（班機資料）。 圖／FunTime
填寫個人資料（班機資料）。 圖／FunTime
分享

在欄位填寫完駕駛人資料之後，按下訂車並支付金額。完成所有程序之後，可以去登記的Email收取相關確認信。

Step7：預約成功

透過FunTime租車比價往預約成功後，可以列印訂單憑證，或記下預約號碼，到時取車可以派上用場。

洛杉磯租車的必訪景點

好萊塢環球影城（Universal Studios Hollywood）

好萊塢環球影城。 圖／Pixabay
好萊塢環球影城。 圖／Pixabay
分享

好萊塢環球影城絕對是洛杉磯的必去景點，千里迢迢來到洛杉磯，不去環球影球玩太可惜～環球樂園不只有好玩的設施、精彩的表演、超多超好買伴手禮，還有超多適合拍照的電影場景。大家可以下載環球影城APP看每項遊樂設施的等待時間，安排屬於自己的遊樂園攻略。

好萊塢標誌(Hollywood Sign)

好萊塢標誌(Hollywood Sign)。 圖／FunTime
好萊塢標誌(Hollywood Sign)。 圖／FunTime
分享

想與鼎鼎大名的好萊塢標誌拍照嗎？來到洛杉磯就對了！白色的英文字母就佇立在半山腰上，大家可以開著的車，到處尋找它的最佳拍攝角度，也不妨和這個好萊塢標誌來張特別的合照。

迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）

迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）。 圖／Pixa...
迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）。 圖／Pixabay
分享

來到洛杉磯市中心南方大道上，你絕對會注意到這個醒目的建築物，不只可以遠距離欣賞它氣勢磅礡的外型，更可以近距離觀察它的曲線之美，特殊的造型使它成為洛杉磯的重要地標，也成為遊客們的必訪景點！

聖莫尼卡碼頭/聖莫尼卡海灘(Santa Monica Beach)

聖莫尼卡碼頭/聖莫尼卡海灘(Santa Monica Beach)。 圖／Pix...
聖莫尼卡碼頭/聖莫尼卡海灘(Santa Monica Beach)。 圖／Pixabay
分享

聖莫尼卡海灘最特別的就是有個延伸到海裡的碼頭，碼頭上還有一座遊樂園，看到這個色彩繽紛的摩天輪，就知道聖莫尼卡碼頭到了，而且這裡是在66號公路的盡頭呢！在此你不只可以看海吹風，也能到附近尋找好吃美食。

格里斐斯天文台(Griffith Observatory)

格里斐斯天文台(Griffith Observatory)。 圖／Pixabay
格里斐斯天文台(Griffith Observatory)。 圖／Pixabay
分享

因為格里斐斯天文台位在高處，所以可以眺望洛杉磯的美麗市景，推薦大家趁著太陽快下山時來，可以欣賞到浪漫日落；夜晚時分這裡更是看夜景的絕佳場所。

洛杉磯美術館(Los Angeles County Museum of Art)

洛杉磯美術館(Los Angeles County Museum of Art)...
洛杉磯美術館(Los Angeles County Museum of Art)。 圖／Flickr
分享

美國西部最大的藝術博物館就是洛杉磯美術館，這一根根佇立的路燈，是網路上知名的打卡景點，在這除了可以拍照，也能進到美術館內參觀，裡頭的展示會不定期座更換，不過有些是需要門票的～

農夫市場(Original Farmers Market)

農夫市場(Original Farmers Market)。 圖／Flickr
農夫市場(Original Farmers Market)。 圖／Flickr
分享

在洛杉磯想體驗當地傳統市場，可以到農夫市場。雖然說是傳統市場但環境很乾淨、衛生，在農夫市場除了販售新鮮蔬菜水果外，也有各式美食可以品嘗若在市場有所收穫，直接放在車上，超級方便～

洛杉磯租車的路線規劃

Day1：農夫市場→洛杉磯美術館→聖莫尼卡碼頭

Day2：好萊塢標誌→格里斐斯天文台→好萊塢星光大道

Day3：好萊塢環球影城

Day4：迪士尼音樂廳→中央市場→前往拉斯維加斯/舊金山

想要自由地暢玩洛杉磯，不妨嘗試小編這次推薦的洛杉磯租車，不用再煩惱如何應付複雜的大眾交通運輸，讓在洛杉磯旅遊的時間更彈性，快著手開始安排屬於自己的洛杉磯之旅吧！

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime十一月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美國環球影城美術館

FunTime旅遊比價

全國最大的旅遊比價網，提供機票、機加酒、飯店比價等貼心服務，還有超完整國外自助攻略，好吃、好玩懶人包都在這，看完馬上就能出發！
WEB：FunTime 旅遊比價網官網 ｜ FB：FunTime 旅遊比價粉絲團

相關新聞

電影《小丑》場景成為Google Map新地標！全球網友朝聖「小丑階梯」模仿打卡

2019-10-27 13:57

加拿大健行步道指南／５條獨家絕美加拿大健行步道推薦

2019-10-14 12:05

無藏私公開！ 10大「夏威夷」必拍IG打卡熱點、必買伴手禮

2019-09-27 11:02

哥倫比亞「美麗粉紅海」 世界小角落之奇幻旅程

2019-09-21 09:00

海島度假去！全球唯一「焦糖色史努比」專賣店萌翻　草裙查理布朗、曬傷莎莉也超欠收

2019-09-09 16:17

懶人包／2019新海角樂園「塞班島」交通、景點、美食全攻略

2019-08-26 11:03

閨me打卡／無敵海景、絕美夕陽、跟海豚喝下午茶　夏威夷歐胡島最chill景觀餐廳一次打包

2019-08-24 11:02

玻利維亞死亡之路！North Yungas Road 世上最危險的公路騎山地單車

2019-08-23 22:00

加拿大「海天纜車」纜繩疑遭蓄意破壞 30車廂全墜地

2019-08-12 09:30

致自己的生日禮物！走到世界盡頭「阿根廷」

2019-08-07 21:00

走跳世界／雷尼爾山 雪地環保健行

2019-08-05 10:24

橫跨祕魯和玻利維亞的「印加高原聖湖」參觀已觀光化的蘆葦島

2019-08-04 08:00

美洲最貧窮國家！那天我住進了「貧民窟」感受最真實的窮困生活

2019-09-25 07:30

影／百萬響應僅百人現身 「硬闖51區」虛驚一場

2019-09-22 23:00

世界上海拔最高首都！真正的天空之城「玻利維亞」

2019-09-11 08:00

自閉童在迪士尼崩潰大哭 白雪公主安撫方式讓網友讚爆了

2019-09-03 11:55

年少輕狂一回！ 六個月10萬元的中南美洲背包客獨遊

2019-07-22 21:01

十大推薦南美自然景點！惡魔的熔爐大瀑布、天空之鏡超狀觀

2019-07-20 15:30

全美國最好吃的漢堡　Shake Shake及波士頓龍蝦堡

2019-07-18 21:00

墨西哥文化與毒梟之都–瓜達拉哈拉

2019-07-11 08:02

17萬探索拉美5個月！ 獨自勇闖中南美洲　你需要注意的事

2019-06-28 08:01

18天8千塊！如何花小錢暢玩哥倫比亞？

2019-06-26 15:30

古巴最美的風景在街上！那些關於人和老爺車的照片（含簡單攻略）

2019-06-20 08:30

走跳世界／黃石、大堤頓 美國國家公園深度慢遊

2019-06-18 10:02

懶人包／獨旅「南美」六個月秘訣大公開

2019-06-15 22:05

加州迪士尼的最新主題「星際大戰園區」搶先看！

2019-06-13 18:00

第一本「美國全州」的米其林！《米其林指南加州》90間名店摘星、7間三星

2019-06-08 11:20

人生中見識過最精彩的遊行！ 文明盛宴in蒙特婁同志遊行

2019-06-06 08:12

全美最宜人居的城市／來西雅圖 喝咖啡逛市集 享受生活況味

2019-06-05 09:30

軟腳 + 閃尿！透明膠囊掛122層樓高峭壁　一晚1.4萬挑戰你的極限

2019-05-29 20:57

紐約最噁地鐵車廂 垃圾淹沒臭氣熏天

2019-05-14 21:30

聖塔克魯茲 Santa Cruz - 山林間坐19世紀的蒸氣火車

2019-05-14 09:03

無邊際的海景！Post Ranch Inn 夢幻酒店一生必去一次

2019-05-10 13:26

CNN列為10大死前必做的事！在尼加拉瓜大玩「火山滑板」

2019-05-07 22:00

最狂住家居然是「波音727飛機」　一堆網紅衝去森林參觀猛打卡

2019-05-05 10:18

果園、熱氣球與棕櫚泉！ 四季皆宜的暢快加州自駕遊

2019-04-22 10:06

遊中南美134天「只花20萬」 如何做到最省錢的方式？

2019-04-12 21:01

敢不敢系列　秘魯的怪奇食物特輯(水果篇)／香蕉外表百香果內部

2019-04-02 23:11

星際大戰新區開幕料爆棚 美迪士尼要限嬰兒車入園

2019-03-29 12:10
看更多

熱門文章

湖中驚見「人面魚」！影片瘋傳網友直呼嚇死人

2019-11-10 21:30

威尼斯進入緊急狀態！漲潮1966年來第二高

2019-11-13 09:10

影／半世紀以來最大水災！威尼斯水淹1.87公尺　聖馬可廣場變巨大湖泊，還有人游泳

2019-11-14 11:14

光棍節不寂寞！一個人說走就走 全球10大單身者必去城市

2019-11-11 10:49

替朋友尋找遺失婚戒 意外發現價值300多萬古金幣

2019-11-08 12:30

人生低潮還如此猛！美國爸爸真實還原哈利波特魔法世界

2019-11-11 08:15

飛機窗用膠帶封裂縫 乘客嚇壞怒批：早就知道裂開了！

2019-11-07 15:00

環遊世界吃最頂級牛排！ 6大世界上最夢幻的牛排館

2019-11-13 11:58

世界最長壽錦鯉「花子」 從清朝到20世紀活了226年

2019-10-31 11:10

南半球的瑞士！　紐西蘭經典12日遊 美食美景全程相伴

2019-11-12 08:05

8個人被殺⋯敢住嗎？美國3大鬼屋變身民宿　歡迎大膽房客入住！

2019-10-24 23:30

哥本哈根最難預訂的餐廳　Alchemist挑戰美食的邊界

2019-11-11 21:05

走跳世界／飛越粉紅湖 蔚藍西澳慢活遊

2019-11-12 10:03

迷人的河流城市！ 遊遍全球著名的「浪漫水都」

2019-11-08 08:57

威尼斯運河清出吸塵器、錄音機等400公斤垃圾

2019-11-07 09:30

影／潛水驚見巨型透明球體 內含成千上萬小生命

2019-11-06 11:31

此生必住！法國凡爾賽宮「首家宮廷酒店」2020開幕，窗外就是橘園風光

2019-11-08 12:19

插隊買超人氣炸雞漢堡 男子出店被狂刺身亡

2019-11-05 22:00

走跳世界 ／漫步美食天堂 小威尼斯「特雷維索」

2019-11-13 10:01

此生必去賞鯨名所！挪威The Whale宛如置身在鯨魚尾巴

2019-11-15 17:55

英國溫特米爾湖、捷克庫倫洛夫、美國白山國家森林 「歐美賞楓」一生必看一回！

2019-11-16 08:03

返璞歸真！北歐餐廳的人道關懷與永續趨勢

2019-11-11 18:59

醉人美酒與景色！亞洲６選特色酒吧，出國旅行的微醺旅程

2019-11-08 21:00

迷你豬太愛吃爆肥190公斤 6名消防員幫抬下樓逼減肥

2019-11-04 15:20

澳洲「布里斯本」這樣玩！ 皇后街、摩頓島..６大景點報你知

2019-11-07 10:01

遊艇旅遊變調！女乘橡皮艇被海流捲走 海上漂浮三天奇蹟生還

2019-11-05 10:19

不用遠飛歐洲！亞太區「文青」集中地，復古小店、質感餐廳超好逛

2019-11-06 09:00

聖誕氣氛滿滿！德國精選８處「聖誕市集」都在這

2019-10-31 10:00

經典歐洲鐵道路線　坐火車是種迷人的旅遊方式

2019-11-02 09:02

10月新增規定！一次搞懂「紐西蘭」電子簽證

2019-10-28 09:00

超奢華！8大最令人嚮往的「航空頭等艙」

2019-10-21 09:00

海上漂流37小時 紐遊客划小艇落難保命全靠它

2019-11-05 21:30

19歲員工為存錢下班後躲公司煮飯 暖心老闆得知原因請吃大餐鼓勵

2019-10-27 08:30

自然景點+文藝氣息！ 澳洲「布里斯本」交通、景點、美食懶人包

2019-10-26 11:15

澳洲雪梨一日遊：攀橋、跳傘體驗！澳洲雪梨景點推薦１０玩法

2019-11-02 10:00

自駕玩美國！ 「洛杉磯租車」看這篇一次搞定

2019-11-16 10:02

【全球旅館大特搜】人生必去的６大驚奇旅館！冰雕小屋、燈塔住宿超特別

2019-11-01 10:00

澳洲自由行新手必讀！澳洲簽證、網路、景點全攻略

2019-10-24 09:00

影／機上公然愛愛 空姐怒嗆：收起你的鳥！

2019-10-28 21:30

美麗與危險並存！「火山迷」全球必去的４個景點

2019-10-27 11:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top