自駕玩美國！ 「洛杉磯租車」看這篇一次搞定

因為美國幅員廣大，非常推薦大家可以自駕玩美國！若選擇要玩洛杉磯，租車可以讓洛杉磯行程更具有彈性、玩得更盡興，從洛杉磯一路玩到其他城市也不是問題！

小編這次就要和大家介紹洛杉磯租車的方法、注意事項，還有洛杉磯必去景點，趕快一起繼續看下去吧！

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

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洛杉磯租車好處

洛杉磯租車好處。 圖／ Pixabay 分享 facebook

省時間

在洛杉磯景點和景點之間的距離並不近，加上大眾交通較不發達，所以利用洛杉磯租車可以省去許多交通時間，讓行程更有效率、走訪景點更加豐富。

行程安排彈性

自駕玩洛杉磯，可以讓行程安排不再受限於大眾運輸的時間，能自由安排洛杉磯的路線規劃，想去哪就去哪！另外，不只行程安排彈性，租車的時間也可以很彈性。

省體力

在旅遊過程中最害怕的就是提著沉甸甸的行李跑來跑去，還沒到住宿、景點就已經累歪了！利用租車就可以省去這樣的麻煩，直接把行李放在後車廂，開著車到處趴趴走。

洛杉磯租車的大小事

洛杉磯租車需準備的資料

資料一：國際駕照

在洛杉磯車行租車需要看國際駕照，上路遇到臨檢通常也是看國際駕照，記得準備的國際駕照要在效期內～

資料二：國內駕照

國內駕照有些車行也會看，所以會建議帶著，多一份安心！

資料三：護照

方便車行用來核對身分

資料四：信用卡

建議使用主駕駛人的信用卡，方便核對身分、做租車擔保，另外在出國前記得把信用卡額度調到可負擔租車費用的狀態。

資料五：網路訂單列印紙本

若是先在網路上預定了洛杉磯租車，建議把訂單列印下來，以備不時之需。

洛杉磯租車注意事項

第一點：租車最低年齡限制21歲

雖然規定最低限制21歲，不過要特別注意若駕駛為25歲以下，可能會被酌收「青年駕駛費用」。

第二點：交車時務必仔細檢查

在洛杉磯租車交車時，切記要仔細檢查車子整體狀況，從外觀、烤漆、輪胎等等，內部也別放過，可以利用錄影和拍照的方式做紀錄，免得還車時出現糾紛，成為冤大頭被收取維修費用。

第三點：停車費用計算不同

在洛杉磯的停車費用較高，像是路邊停車和停車場都要收費，可以找免費停出處或是利用停車APP比價，千萬不要違規停車，罰單也是要自己付的喔！

第四點：不同車型的加油規定

在洛杉磯租車一定會遇到加油狀況，租車時要事先詢問車行此車型適用的油類別，不要等到油快用光了才去加油。

另外，美國加油站大多數都是自助加油，可以選擇刷卡或付現，付現的話要記得先確認自己加油機器的號碼，走進加油站裡的小店告訴店員你是幾號加油機要加多少錢，先完成付款就OK囉！那一定會有人疑惑我怎麼知道我要加多少？別擔心～如果沒有加到付款的金額，可以再走進店裡退款唷！

洛杉磯租車小撇步

撇步一：租車時間越長越划算

建議拉長租車的時間，通常分攤下來會比較划算。有時候短期租借反而比較貴。

撇步二：不要在機場取車

若時間允許、交通方便的話，可以從機場利用大眾運輸到市區取車，費用會比直接在機場取車更低。

撇步三：同地點取還車更便宜

在美國租車選擇同地點取還，可以省下一小筆的費用，如果想讓行程更順暢，當然也可以不同地點取還車，推薦利用FunTime租車比價網好好比價！

洛杉磯租車的方法、租車價位

Step1：進入 FunTime租車比價

Step2：選擇租還車時間、日期

選擇租還車時間、日期。 圖／FunTime 分享 facebook

進到租車頁面後，在國家的地方選擇美國-加州，並填上租車的城市：洛杉磯，地點則選擇個人想要取車的地方，並輸入取車還車的日期。

Step3：選擇車種及方案

選擇車種及方案。 圖／FunTime 分享 facebook

從FunTime租車比價網可以清楚看到各種車型、款式的汽車，上頭也有標示適合人數、可裝行李數，輕鬆挑到自己適合的租車。

Step4：勾選額外服務

勾選額外服務。 圖／FunTime 分享 facebook

這裡可以勾選是否需要加購服務，例如嬰幼兒座椅、衛星導航等等，小編會建議大家如果網路足夠的話，可以使用自己的衛星導航～

Step5：選擇保障制度

選擇保障制度。 圖／FunTime 分享 facebook

若需要相關保險的話，也可以直接在這裡做加購，讓旅程更放心。

Step6：填寫個人資料（班機資料）

填寫個人資料（班機資料）。 圖／FunTime 分享 facebook

在欄位填寫完駕駛人資料之後，按下訂車並支付金額。完成所有程序之後，可以去登記的Email收取相關確認信。

Step7：預約成功

透過FunTime租車比價往預約成功後，可以列印訂單憑證，或記下預約號碼，到時取車可以派上用場。

洛杉磯租車的必訪景點

好萊塢環球影城（Universal Studios Hollywood）

好萊塢環球影城。 圖／Pixabay 分享 facebook

好萊塢環球影城絕對是洛杉磯的必去景點，千里迢迢來到洛杉磯，不去環球影球玩太可惜～環球樂園不只有好玩的設施、精彩的表演、超多超好買伴手禮，還有超多適合拍照的電影場景。大家可以下載環球影城APP看每項遊樂設施的等待時間，安排屬於自己的遊樂園攻略。

好萊塢標誌(Hollywood Sign)

好萊塢標誌(Hollywood Sign)。 圖／FunTime 分享 facebook

想與鼎鼎大名的好萊塢標誌拍照嗎？來到洛杉磯就對了！白色的英文字母就佇立在半山腰上，大家可以開著的車，到處尋找它的最佳拍攝角度，也不妨和這個好萊塢標誌來張特別的合照。

迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）

迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）。 圖／Pixabay 分享 facebook

來到洛杉磯市中心南方大道上，你絕對會注意到這個醒目的建築物，不只可以遠距離欣賞它氣勢磅礡的外型，更可以近距離觀察它的曲線之美，特殊的造型使它成為洛杉磯的重要地標，也成為遊客們的必訪景點！

聖莫尼卡碼頭/聖莫尼卡海灘(Santa Monica Beach)

聖莫尼卡碼頭/聖莫尼卡海灘(Santa Monica Beach)。 圖／Pixabay 分享 facebook

聖莫尼卡海灘最特別的就是有個延伸到海裡的碼頭，碼頭上還有一座遊樂園，看到這個色彩繽紛的摩天輪，就知道聖莫尼卡碼頭到了，而且這裡是在66號公路的盡頭呢！在此你不只可以看海吹風，也能到附近尋找好吃美食。

格里斐斯天文台(Griffith Observatory)

格里斐斯天文台(Griffith Observatory)。 圖／Pixabay 分享 facebook

因為格里斐斯天文台位在高處，所以可以眺望洛杉磯的美麗市景，推薦大家趁著太陽快下山時來，可以欣賞到浪漫日落；夜晚時分這裡更是看夜景的絕佳場所。

洛杉磯美術館(Los Angeles County Museum of Art)

洛杉磯美術館(Los Angeles County Museum of Art)。 圖／Flickr 分享 facebook

美國西部最大的藝術博物館就是洛杉磯美術館，這一根根佇立的路燈，是網路上知名的打卡景點，在這除了可以拍照，也能進到美術館內參觀，裡頭的展示會不定期座更換，不過有些是需要門票的～

農夫市場(Original Farmers Market)

農夫市場(Original Farmers Market)。 圖／Flickr 分享 facebook

在洛杉磯想體驗當地傳統市場，可以到農夫市場。雖然說是傳統市場但環境很乾淨、衛生，在農夫市場除了販售新鮮蔬菜水果外，也有各式美食可以品嘗若在市場有所收穫，直接放在車上，超級方便～

洛杉磯租車的路線規劃

Day1：農夫市場→洛杉磯美術館→聖莫尼卡碼頭

Day2：好萊塢標誌→格里斐斯天文台→好萊塢星光大道

Day3：好萊塢環球影城

Day4：迪士尼音樂廳→中央市場→前往拉斯維加斯/舊金山

想要自由地暢玩洛杉磯，不妨嘗試小編這次推薦的洛杉磯租車，不用再煩惱如何應付複雜的大眾交通運輸，讓在洛杉磯旅遊的時間更彈性，快著手開始安排屬於自己的洛杉磯之旅吧！

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