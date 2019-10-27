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電影《小丑》場景成為Google Map新地標！全球網友朝聖「小丑階梯」模仿打卡

2019-10-27 13:57聯合新聞網 文／遊妤思

電影《小丑》全球票房持續上升，上映後獲一片好評，電影中的這個場景更是令人印象深刻，還被Google Maps正式命名為「小丑階梯」(Joker Stairs)。

圖／截自IG@jokermovie
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這裡是原本是紐約市北部布朗區(Bronx)的一個安靜社區，但也是電影《小丑》每天出門、回家，以及電影最後的舞蹈中，必經過的那條「長階梯」，隨著電影的爆紅，吸引許多影迷到此打卡一波，並拍下模仿小丑跳舞的模樣。

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百階的階梯加上兩側破舊的牆面，帶著一股神秘廢墟風。其實布朗克斯區原先帶給人一種犯罪猖獗、落後等不佳的印象，因為電影拍攝後階梯爆紅，除了在IG上搜尋「Joker Stairs」有其專屬地標和Hashtag可搜尋，也讓原本布朗克斯區的階梯搖身一變成熱門觀光景點，搭配著萬聖節的風潮，相信近期人潮絡繹不絕。

圖／截自IG@jokermovie
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Joker Stairs

地址：W 167th St & Anderson Ave

交通方式：搭乘地鐵至 167th Street站。

紐約觀光萬聖節IG
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