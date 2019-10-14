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加拿大健行步道指南／５條獨家絕美加拿大健行步道推薦

2019-10-14 12:05Skyscanner

夏日炎炎該去哪裡避暑好?北境之國加拿大會是不錯的選擇。想像一下在12-24度涼爽的氣溫，在加拿大著名的洛磯山脈間行走，會是多麼愜意舒爽的感覺。加拿大擁有數以千條的世界級景觀步道，每一步每一個轉身，都可以看到不同的奇景，每年也吸引著許多觀光客來到此地健行，不知道該去哪裡才好嗎?先別急，今天Skyscanner特別整理出五條精選步道，並分別與難易度列出等級，一起幫你找到最適合你的加拿大健行之旅。

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Level1 Peyto Lake Viewpoint Trail , Alberta

 

這座絕美冰川湖，距離洛磯山脈的班夫國家公園約100公里，每年夏天，大量的冰川融化。伴隨著大量的礦物質流入湖水中，使得湖水自然呈現出明亮的青綠色。同時也是這一帶人氣景點，最重要的是，抵達最佳觀景處，只需要步行半小時到一小時的時間即可，適合想要好好欣賞美景而不想走得太辛苦的人。

 

海拔高度健行長度高度變化湖泊面積
1,880公尺2.6公里80公尺5.3平方公里
健行時間 交通推薦季節周圍景點
0.5-1小時班夫國家公園開車

1小時

夏季路易斯湖 、弓湖

班夫國家公園

 

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精選秘訣: 這條步道是全年開放，但是想看夢幻藍綠湖泊，最推薦的時候還是夏季時分喔。另外如果不想要跟大批團客一起擠，只想拍單獨美照，建議在早上9點或10點之前，或者傍晚過去，就有機會拍到美美的個人合照喔!

Level 2 Cavell Meadows Trail, Alberta

 

想感受壯麗冰川的變化嗎? 有著洛磯山脈賈斯伯國家公園內最美風景之稱， 這條通往天使冰河的路，絕對能夠滿足你所有對冰川的想像。一開始從綠樹與鮮花盛開的草地，漸漸感受景觀變化，最後抵達美麗的壯麗天使冰河，享受這得天獨厚的自然景色。這段路除了美麗的景觀外，還隨處可見沿途可愛的野生動物們，這是一段微具挑戰的路線，喜歡愜意的健行，就能抵達開闊美景的人，不要錯過了喔!

 

海拔高度健行長度高度變化湖泊面積
3,363公尺6公里400公尺依每年融雪量略有不同
健行時間 交通推薦季節周圍景點
2-3.5小時賈斯伯國家公園開車1小時夏季

夏季Jasper纜車、Jasper國家公園

冬季Marmot Basin雪場

 

 

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精選秘訣: 這條步道只有夏季融雪時才開放，若是其他季節來到此處也別擔心。旁邊有一條簡易的冰河步道，一樣可以接近冰河。坡度非常平緩，步道總長只有1.6公里，來回只需要40分鐘。

 

Level 3 Plain of the 6 Glaciers Trail, Alberta

 

喜歡稍具挑戰性的健行嗎?這條步道可能是你的首選，沿著著名的路易絲湖往上走，開始沿著前方的冰原前進吧!中途稍作休息，可以在高處遠眺整座美麗的路易斯湖。雖然後續的路途，有些挑戰，但完成這些挑戰後，迎接你的就是令人驚嘆的巨幅冰川，準備接受這份你辛苦挑戰的大禮物吧!

 

海拔高度健行長度高度變化湖泊面積 (路易斯湖)
2,070公尺15公里420公尺2.4平方公里
健行時間 交通推薦季節周圍景點
4-6小時班夫國家公園開車

0.5小時

夏季路易斯湖

班夫國家公園

 

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精選秘訣: 許多人都一心向著冰原前進，而忽略了中間隱藏山林中的小茶館。在這裡，你可以隨意來壺熱茶或一些小點心，為了稍後較具挑戰的路途做準備。

Level 4 West Coast Trail, British Columbia

位於溫哥華島上，沿著島的西南邊緣，有一條全長75公里的徒步路線。原本是建來幫助救援沿海遇難的倖存者，現在卻成為了知名的Pacific Rim 國家公園的一部分，也經常被徒步旅行指南，評選為世界頂級徒步路線之一。如果你願意接受這75公里路線的挑戰，你可以期待的，除了可以穿越雨林、海灣及海灘等環太平洋壯麗的景色，如果你夠幸運的話，還有機會遇見路過此地的鯨魚喔!

 

海拔高度(最高點)健行長度高度變化名額限制
230公尺75公里230公尺7,500名 / 年
健行時間 交通開放月份周圍景點
5-7天溫哥華島上維多莉亞

搭巴士約5.5小時

5-9月Victoria

Wild Pacific Trail

 

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精選秘訣:來這裡不只需要體力，也需要運氣。想去的人組好團後，建議在每年的一月盡快提出申請。因為步道開放時間只有每年的五月到九月，所以非常快就會滿了。每組人數最多十人，每年開放報名時間不一，詳情請參考官方連結。

Level 5 La Cloche Silhouette Trail , Ontario

 

欣賞完加拿大西岸美好的風光後，這一站要帶大家前往的是，位於加拿大東岸安大略省的Killarney Park。這座有著皇冠上的明珠之稱的美麗公園，每年吸引了成千上萬的遊客來這裡探險。這裡最知名的當屬花崗岩構成的特殊山脊步道，可以同時完整地欣賞整座La Cloche山脈、原始的喬治亞灣以及高大挺拔的松樹群們。這裡的美景甚至讓加拿大知名集團，聘請名由畫師將風景一幅幅描繪下來永久保存呢!

 

海拔高度(最高點)健行長度高度變化營地住宿
539公尺80公里539公尺需事先預約
健行時間 交通推薦月份周圍景點
7-10天多倫多開車約4.5小時5-10月French River Provincial Park

 

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精選秘訣:這裡是整年度開放的，由於這段路程較長，且需要體力，若有體力考量的人建議先從西邊開始健行，坡度較平緩容易適應。步道上也有許多的野生動物，例如:黑熊、麋鹿及Roots上的代表動物海狸等等，努力健行之餘也別忘了留意牠們的出沒喔!

 

看了以上絕美健行路線，是不是已經想要起身前往這美麗的北境之國了呢?最後，小小提醒大家，開心享受登山樂趣之的同時一定要注意安全，並請評估自身能力喔!

推薦閱讀：加拿大旅行必知：加拿大電壓是多少？加拿大插座是哪種？Skyscanner整理詳細加拿大電壓及插座資訊

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