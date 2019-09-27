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專題／19年「恰恰」好 是時候說再見

踩著韓國瑜崛起 政治新秀一個舉動就暴紅

無藏私公開！ 10大「夏威夷」必拍IG打卡熱點、必買伴手禮

2019-09-27 11:02VOGUE VOGUE

你選擇海島度假的條件是什麼？「天氣舒服、可以shopping又可以放鬆、還有好拍！」這是me編選擇度假地的必要條件，而夏威夷的歐胡島完美符合上述要求。在國王大道、免稅百貨公司逛街、威基基海灘放鬆曬太陽、潮流塗鴉區拍美照……，快跟閨me一起踩這10大夏威夷熱點！

威基基海灘Waikiki Beach

來到夏威夷怎能錯過最盛名的威基基海灘Waikiki Beach，這裡絕對是夏威夷最熱鬧的海灘，一早來到這就可以看到許多外國遊客，有些旅人喜歡坐在沙灘上曬太陽、享受早餐，至於熱血青年早已奔進海裡衝浪、浮潛。沿著海灘，有不少浪板租借攤販，來夏威夷當然要當 《海洋奇緣》Moana體驗衝浪啦！(還是大家其實想當史迪奇)

圖／VOGUE提供
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The Royal Hawaiian Resort Waikiki IG熱搜的粉紅飯店，跟粉色飯店拍照打卡是must do！

沿著威基基海灘Waikiki Beach散步，很容易被粉紅飯店The Royal Hawaiian Resort吸引，被稱為太平洋上的粉紅宮殿，充滿熱帶感的夢幻飯店，從飯店內部裝潢到沙灘上的遮陽傘，每個角落都是粉紅色，連甜點、飲料也粉的十分可愛，邊享受Waikiki海景、邊眺望夏威夷地標鑽石頭山 Diamond Head，體驗悠閒的早午餐時光。閨me怎能錯過，拍照打卡是一定要的。

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The Royal Hawaiian Resort Waikiki

地址：2259 Kalakaua Ave, Honolulu, HI 96815

電話：+1 (808) 923-7311

Kakaako塗鴉文創區 IG素材集散地！貼文、限時動態、Boomerang都要來一下

Kakaako社區曾因政策遷移成為被遺忘的荒廢區域，後來由當地商家與藝術家聯合展開活化計畫，在每年二月舉行為期一周POW！WOW！Hawaii國際塗鴉藝術節，成功將Kakaako區翻轉成最時尚、年輕的藝文打卡區。2017年開幕，Salt At Our Kakaako聚集30間充滿夏威夷特色商店，成為當地居民與全球旅客喜愛的文創園區，而周邊Kakaako District塗鴉牆更成為夏威夷最熱門的打卡點，各式風格的塗鴉牆讓旅人可以走走拍拍，每個轉角都充滿驚喜。

來這一定要和閨me收集每一面塗鴉牆，拍照、短影片都很繽紛可愛。

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Salt At Our Kakaako

地址：691 Auahi St, Honolulu, HI 96813

官網：https://saltatkakaako.com/

Shoreline Hotel Waikiki-超好拍飯店，在旁邊用餐順便來拍剛剛好

房間依房型有不同主題，每間共通點就是-繽紛到底！除了房間，泳池和一樓接待大廳也充滿熱帶色彩，晚上一樓大廳更化身螢光派對。如果沒入住，也可以至飯店旁邊著名餐廳Heavenly Island Lifestyle用餐，藉此參觀一樓大廳。

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Shoreline Hotel Waikiki

地址：342 Seaside Ave, Honolulu, HI 96815美國

Disney Store Honolulu

為什麼來到夏威夷要逛迪士尼商品店呢？因為才買的到穿著呼拉裙的史迪奇和夏威夷度假版本的米奇、米妮玩偶！除了玩偶、馬克杯等等，也有夏威夷限定提袋。Disney Store Honolulu位在Ala Moana Center購物中心，大家逛街千萬不要錯過。

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Disney Store Honolulu

地址：1450 Ala Moana Blvd, Honolulu, HI 96814

營業時間：09:30–21:00

Urban Island Society

位在文青潮區Salt at Our Kakaako的海灘生活風格選品店，以都會中的綠洲／海灘為主軸，販售相關風格家具、生活用品、休閒服裝和衝浪板等，而店內的「彩虹顏色棉花糖 」是吸引人的一大焦點，像獨角獸色系的棉花糖，放在特調飲品上，為熱情島嶼風注入夢幻。

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Urban Island Society

地址：685 Auahi St Ste 116, Honolulu, HI 96813美國

營業時間：11:00–18:00

The Stoke House

旅遊除了買當地名產為伴手禮，為另一半買禮物也是重要行程之一，這家同樣位於Salt at Our Kakaako區的The Stoke House，是以男生用品為主的衝浪服飾店，也是陽光男孩們的天堂。資深衝浪達人Paul Naude與Jake Mizuno將許多衝浪板、男生服飾像各種花色的海灘褲、衝浪褲與配件等代理進來，也有海邊用品像是防水袋、夾腳拖等，充滿夏威夷陽光氣息。女孩們也可以在這為男友挑選配件或飾品做為紀念品。女孩可依照另一半風格挑選。

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The Stoke House

地址：685 Auahi St, Honolulu, HI 96813美國

營業時間：10:00–17:00

T Galleria by DFS

位於威基基海灘上最熱鬧的Kalakaua購物大道上，夏威夷T廣場T GALLERIA是全美最大的市中心免稅商城。在DFS買精品，不僅可以享受免稅價還有許多DFS獨家商品。除了國際精品、美妝外，必買的夏威夷伴手禮在這也能一次買好買滿！例如：Honolulu Cookies鳳梨形狀餅乾、Big Island Candies 火山豆餅乾、榮獲 2018 年國際巧克力金牌獎的Manoa夏威夷巧克力、夏威夷天然保養品牌 O’o Hawaii、夏威夷本土設計師品牌lei palm 等。商場內的東西全部免稅，購物後可以直接將戰利品裝箱託運，不需在機場大包小包，十分貼心！

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Honolulu Cookie 鳳梨餅乾-歐胡島必買伴禮

1998 年由韓裔美國人創立的 Honolulu Cookie 結合了夏威夷傳統奶油餅及的熱帶元素，必買的如紅心芭樂餅乾、夏威夷Kona咖啡餅乾、夏威夷火山豆餅乾等都是非常經典且代表夏威夷的口味。有別於其他夏威夷伴手禮， Honolulu Cookie包裝精緻又可愛，配合不同的節慶會推出不同包裝。若不喜歡組合內的口味，也可自行搭配。

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T Galleria by DFS

營業時間：09:30-23:00

地址： 330 Royal Hawaiian Avenue, Honolulu,HI 96815 (USA)

88 Tees

88 Tees是夏威夷歐胡島上必逛的特色店，一進店內立刻被滿滿的圖案T-shirt、花襯衫驚艷，每一件都是88 Tees獨家設計，包括跟日本藝人合作聯名的T-shirt也是搶手貨，除了男女生衣服，也有小朋友、嬰兒甚至是狗狗的衣服，一進88 Tees很難空手而回。店內也貼出許多藝人造訪合照包括火星人Bruno Mars、小賈斯汀Justin Bibber、安室奈美惠、濱崎步等。逛到無法離開的另個原因則是老闆是台灣人！好客的老闆一聽到熟悉的中文更熱情招待，可以請他介紹衣服也好，也可以問他有關夏威夷旅遊的問題，十分貼心。

圖／VOGUE提供
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除了88Tees，店內有個小角落設有夏威夷品牌Ila Swim，品牌設計師正是《雙層公寓：夏威夷》裡的女孩Avian，她來自台灣，成長於日本，現在定居夏威夷。Ila swim推出多款比基尼，除了基本素色，也有許多適合夏威夷的花色，以及帽子、上衣、墨鏡等等，適合女孩來這挖寶試穿。

88 Tees

地址：2168 Kalakaua Ave #2, Honolulu, HI 96815

電話：+1 808-922-8832

營業時間：10:00-23:00

※編輯：Tiffany Leu |

（完整文章請看VOGUEme.com）

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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